Пустые витрины ГУМа и первый "Макдоналдс": какой была Москва в 90-е

Лекция краеведа Дениса Ромодина "Москва: образ 1990-х" завершила выставку фотографа Михаила Дашевского "Родное Ретро: 1962–2002" в Музее Москвы. На его снимки попали пустые витрины магазинов, стихийные рынки, казино, валютные рестораны и праздничные шествия. О них и рассказывали на лекции. Публикуем наиболее интересные факты и фотографии.





Фото: предоставлено Музеем Москвы

ГУМ "без носок", 1990

В конце советской власти был дефицит товаров: продукты выдавали по карточкам, достать одежду и обувь стало практически невозможно. Если что-то и появлялось, то сразу возникали огромные очереди. О том времени напоминает фотография, сделанная в ГУМе – на пустой витрине висит объявление: "Сапог и носок нет".





Фото: предоставлено Музеем Москвы

Первый "Макдоналдс", 1990

В Москве открываются кафе зарубежных сетей – знаменитый "Макдоналдс" на Пушкинской, "Пицца Хат" на Кутузовском проспекте и Тверской. Их посещение становится "общепитовским аттракционом": чтобы попасть туда, нужно отстоять огромные очереди. Появляются и другие заведения, которые раньше можно было увидеть только в западных фильмах – казино, стриптиз-клубы и валютные рестораны, где можно попробовать фуа-гра и минестроне – в 90-е названия этих блюд звучали одинаково экзотично.

Фото: предоставлено Музеем Москвы

Снос памятника Дзержинскому, 1991

После распада СССР московским улицам возвращали исторические названия, сносили памятники деятелям советского времени – часто это делали неизвестные без согласования с властями. Одним из первых демонтировали памятник Дзержинскому на Лубянке – под одобрительный рев толпы и аплодисменты его сняли с постамента в августе 1991 года. Сейчас он стоит в парке "Музеон".





Фото: предоставлено Музеем Москвы

Трехметровый Лужков, 1997

Юрий Лужков любил все делать с размахом – празднование 850-летия Москвы не было исключением. День города отмечали с пятницы по воскресенье. В субботу от Тверской до Нового Арбата прошел парад-карнавал. В костюмированном шествии участвовал и сам мэр. Но более эпичным стал провоз трехметровой карикатурной фигуры Лужкова с домами в руках из папье-маше. Завершилось празднование световым шоу Жан-Мишеля Жарра: на здание МГУ проецировали работы авангардистов.





Фото: предоставлено Музеем Москвы

Великан Петр I, 1997

При Лужкове главным скульптором столицы был Зураб Церетели. В 1997 году он предложил отметить 300-летие российского флота установкой 100-метрового памятника Петру I недалеко от Кремля – у места разделения Москвы-реки и Водоотводного канала. Многие москвичи выступили против, а в СМИ началась кампания под слоганом "Вас здесь не стояло". Протесты не помогли: памятник открыли 5 сентября в 1997 году к празднованию Дня города.

Фото: предоставлено Музеем Москвы

Яйцо на куполе планетария, 1999

В 1999 году Пасха пришлась на 12 апреля – День космонавтики. Поэтому московские художники устроили День примирения для объединения атеистов и верующих. На купол планетария натянули красный чехол с буквами "ХВ" – в результате рядом с Садовым кольцом появилось огромное пасхальное яйцо. Акция продлилась месяц.