Когда Безруков сыграет Антонова: 5 русских байопиков, которые пока еще не сняты

После успеха "Богемской рапсодии" (напомним, фильм претендует на пять статуэток "Оскар") музыкальные байопики сыпятся как из рога изобилия. Новый кинотренд – рассказывать о живых артистах. На днях выходит биографический фильм о Мадонне, в конце месяца – о Томми Ли, участнике рок-группы Motley Crue (и экс-супруге Памелы Андерсон), а в мае – долгожданный кинопроект "по мотивам" жизни Элтона Джона. Мы решили пофантазировать, о ком из отечественных звезд можно было бы снять кино и кто из актеров прошел бы кастинг на главные роли. Спойлер: да, Безрукова включили!

﻿Фильм о Юрии Антонове

В главной роли – Сергей Безруков

﻿В том, что Безруков смог бы блестяще справиться с ролью автора "Крыши дома твоего", можно даже не сомневаться: при хорошем гриме этот актер может сыграть кого угодно, даже Аллу Пугачеву!

YouTube/Юрий Антонов

Фильм о Михаиле Боярском

В главной роли – Риналь Мухаметов

И хотя голос Мухаметова без приятной хрипотцы, как у Михаила Сергеевича, приклей Риналю усы, дай шляпу и можно сажать на коня.

YouTube/mikehome59

﻿Фильм о Валерии Леонтьеве

В главной роли – Александр Паль

Важная деталь: у Паля подбородок, совсем как у Валерия Яковлевича. Правда, актеру придется научиться также хорошо танцевать, но, как известно, были бы желание и задание от режиссера.

YouTube/Кир Стомп

﻿Фильм об Андрее Макаревиче

В главной роли – Иван Макаревич

Здесь все просто: 31-летний сын музыканта – востребованный актер и звезда фильма "Русский бес", одной из самых громких отечественных премьер 2019-го. Кто, если не он!

YouTube/Wolzhanin

﻿Фильм о Дмитрии Маликове

В главной роли – Александр Петров

На роль самого яркого европоп-артиста Советского Союза мы бы пригласили самого популярного отечественного актера 2010-х. Почему-то кажется, что Маликов с удовольствием бы утвердил на роль себя звезду фильма "Т-34".

YouTube/aidaginger