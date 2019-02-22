Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

22 февраля, 19:14

Когда Безруков сыграет Антонова: 5 русских байопиков, которые пока еще не сняты

культура кино weekend

После успеха "Богемской рапсодии" (напомним, фильм претендует на пять статуэток "Оскар") музыкальные байопики сыпятся как из рога изобилия. Новый кинотренд – рассказывать о живых артистах. На днях выходит биографический фильм о Мадонне, в конце месяца – о Томми Ли, участнике рок-группы Motley Crue (и экс-супруге Памелы Андерсон), а в мае – долгожданный кинопроект "по мотивам" жизни Элтона Джона. Мы решили пофантазировать, о ком из отечественных звезд можно было бы снять кино и кто из актеров прошел бы кастинг на главные роли. Спойлер: да, Безрукова включили!

﻿Фильм о Юрии Антонове

В главной роли – Сергей Безруков
﻿В том, что Безруков смог бы блестяще справиться с ролью автора "Крыши дома твоего", можно даже не сомневаться: при хорошем гриме этот актер может сыграть кого угодно, даже Аллу Пугачеву!

YouTube/Юрий Антонов

Фильм о Михаиле Боярском

В главной роли – Риналь Мухаметов
И хотя голос Мухаметова без приятной хрипотцы, как у Михаила Сергеевича, приклей Риналю усы, дай шляпу и можно сажать на коня.

YouTube/mikehome59

﻿Фильм о Валерии Леонтьеве

В главной роли – Александр Паль
Важная деталь: у Паля подбородок, совсем как у Валерия Яковлевича. Правда, актеру придется научиться также хорошо танцевать, но, как известно, были бы желание и задание от режиссера.

YouTube/Кир Стомп

﻿Фильм об Андрее Макаревиче

В главной роли – Иван Макаревич
Здесь все просто: 31-летний сын музыканта – востребованный актер и звезда фильма "Русский бес", одной из самых громких отечественных премьер 2019-го. Кто, если не он!

YouTube/Wolzhanin

﻿Фильм о Дмитрии Маликове

В главной роли – Александр Петров
На роль самого яркого европоп-артиста Советского Союза мы бы пригласили самого популярного отечественного актера 2010-х. Почему-то кажется, что Маликов с удовольствием бы утвердил на роль себя звезду фильма "Т-34".

YouTube/aidaginger

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать