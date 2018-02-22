Боевые сани, концерт "Аигел" и Лора Палмер. Чем заняться в праздничные выходные

День защитника Отечества в столичных парках и музеях, первый московский концерт "Аигел", возвращение Depeche Mode и многое другое – редакция портала Москва 24 выбрала самые интересные события, которые ждут вас в праздничные выходные. И, что актуально, не только на морозе.

Фестиваль боевых саней

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

В "Сокольниках" в шестой раз пройдет ежегодный фестиваль "Battle Сани". Его участники посоревнуются в спуске на санях необычной конструкции. От участников конкурса потребуется собрать спусковое средство, стилизованное под боевую машину, самолет или космический корабль. Дизайн должен будет соответствовать теме, заявленной организаторами. На этот раз конструкторов попросили посвятить свои творения театру и музыке. Победителя определит жюри, которое оценит креативность проекта и дальность спуска. А перед основной частью фестиваля пройдут заезды на боевых тазах (да, в буквальном смысле!).

Где: парк "Сокольники"

Когда: 23 февраля, 9:00‒16:30

Игра-квест "Защитники Отечества"

В Музее истории танка Т-34 пройдет военная игра для детей старше шести лет. Участникам предложат пострелять из копий современного оружия, поупражняться в фехтовании и познакомиться с историей русской армии. После выполнения всех квестов игрока ждет награда ‒ возможность выстрелить из винтовки Мосина.

Где: музейно-мемориальный комплекс "История танка Т-34"

Когда: 24 февраля, 14:00

Диджей-сет на льду

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Сад имени Баумана отметит праздник дискотекой на льду, атмосферу которой задаст профессиональный диджей. Организаторы обещают гостям "мировые хиты для настоящих мужчин". В этот день вход на каток будет бесплатным при предъявлении военного билета.

Где: Сад имени Баумана

Когда: 23 февраля, 18:00

"Разгром немецких войск под Москвой"

Классику отечественной документалистики в День защитника Отечества покажут в галерее "Богородское". Хроника обороны Москвы, снятая Леонидом Варламовым и Ильей Копалиным, принесла советскому кинематографу первый "Оскар" и по праву считается шедевром мирового киноискусства. После показа состоится лекция, посвященная истории съемок фильма и судьбам его создателей.

Где: галерея "Богородское"

Когда: 23 февраля, 17:00

"Европейские победы русской армии"



В Музее Тропинина пройдет лекция, посвященная героическим страницам истории русской армии ‒ от Северной войны до Великой Отечественной. Отдельно речь пойдет и о незаслуженно забытых подвигах, например о средиземноморских экспедициях, укрепивших позиции Российской империи в Южной Европе.

Где: Музей В. А. Тропинина

Когда: 24 февраля, 16:00

Экскурсия "Москва ‒ город-крепость"

Еще одно увлекательное мероприятие для интересующихся родной историей. Экскурсоводы Музея Москвы расскажут о том, как город оборонялся в Средние века, о быте стрельцов, защищавших столицу, и о том, почему город строили кольцами. Экскурсия предназначена как для школьников, так и для взрослых.

Где: Музей Москвы

Когда: 23 февраля, 15:00

Всего 23 февраля запланировано более 500 мероприятий, которые пройдут в городских парках и культурных пространствах. Завершится празднование салютом, который будет запущен с 16 городских площадок в 21:00.



Но помимо праздничных мероприятий в эти выходные в Москве состоится немало и других событий.

"Аигел". Впервые в Москве



Видео: YouTube/АИГЕЛ



Многообещающий дуэт поэтессы Айгель Гайсиной и музыканта Ильи Барамии ("Елочные игрушки", "Самое большое простое число") впервые выступит с полноценным концертом в Москве. Автобиографический хип-хоп в исполнении Айгель вышел из андеграунда, не успев в него зайти, а один из главных инди-хитов прошлого года "Татарин" прозвучал в эфире федеральных каналов. Теперь "Аигел" отправились в тур по России и уже в пятницу выступят перед столичной публикой.

Где: клуб Rodnya

Когда: 23 февраля, 20:00

Вечер памяти Лоры Палмер

В годовщину смерти Лоры Палмер в "Новом пространстве" Театра наций пройдет вечер, посвященный культовому сериалу "Твин Пикс". Джазовые аранжировки саундтрека от Анджело Бадаламенти исполнят Иван Лубенников ("Пакаvа ить"), Максим Войтов ("Эми Питерс"), Илья Рубинштейн (FX Quartet) и Сергей Бурков ("1/2 Оркестра"). А певица Алиса Тен прочитает фрагменты из книги Дженнифер Линч "Тайный дневник Лоры Палмер".

Где: "Новое пространство" Театра наций

Когда: 23 февраля, 19:30

Depeche Mode в "Олимпийском"

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий



Британским электронщикам, судя по всему, полюбилась российская столица. Меньше чем через год после предыдущего концерта Depeche Mode возвращаются в Москву. Концерт станет продолжением мирового тура в поддержку альбома Spirit. Как обычно, ветераны синти-попа и новой волны порадуют не только материалом с последних пластинок, но и хитами золотого периода "депешей".

Где: СК "Олимпийский"

Когда: 25 февраля, 19:00

Русские хорроры 1990-х

Принято считать, что российские режиссеры никогда не умели снимать ужасы. Разрушит этот стереотип серия показов хорроров 1990-х в "Каро 11 Октябрь". Зрители увидят на широком экране стильный мистический боевик "Упырь", джиалло "Змеиный источник" и триллер по сценарию Ивана Охлобыстина "Мытарь". Последние два фильма будут показаны с пленки, что добавит показам атмосферу кинотеатров "лихого десятилетия".

Где: Кинотеатр "Каро 11 Октябрь"

Когда: 24‒25 февраля