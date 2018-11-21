Школьники против вампиров – в новой книге "Пищеблок" от автора "Географ глобус пропил"

Коротко и ясно рассказываем о новом романе Алексея Иванова, автора таких книг, как "Географ глобус пропил", "Сердце Пармы" и "Тобол".

Писатель Алексей Иванов на презентации нового романа "Пищеблок". Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

О чем книга одной фразой

Студент-филолог и школьник-очкарик борются с вампирами в пионерском лагере на берегу Волги.

О чем книга более развернуто

1980 год, Советский Союз крепок и могуч, в Москве проходит Олимпиада, а вдали от стадионов и толп иностранных туристов, между нынешней Самарой и краем света, в пионерском лагере на берегу Волги никак не могут влиться в дружный коллектив два гордых одиночки: вожатый Игорь и школьник Валерка.

Лагерная жизнь сложна: в большом мире вожатых царят интриги, идиотизм и бюрократия, в маленьком мире простых пионеров имеется что-то вроде дедовщины, и опять-таки интриги. А еще в лагере, в общем-то, нечего делать. Вожатые должны придумывать пионерам занятия, но ведь лето: вместо того, чтобы следить за юными подопечными, хочется сходить искупаться на речку или поваляться на травке с какой-нибудь книжкой. Но даже в стародавние советские времена людям было не чуждо ничто человеческое. Вожатый Игорь влюбляется в вожатую Веронику, у пионера Валерки намечается роман с пионеркой Анатасийкой. Да, именно так, не Настя, не Анастасия, не Настасья, не Настька, а именно Анастасийка.

Так все продолжается до тех пор, пока в какой-то момент и младшие, и старшие начинают себя немного странно вести: послушные становятся совсем послушными, а буйные превращаются в примерных. Юные футболисты, которые никак не могли сыграться, вдруг превращаются в команду мастеров. А дерзкая бунтарка вдруг становится обычной. И тут героям, а вместе с ними и нам, открывается страшная действительность: оказывается, что в лагере уже много лет имеют место быть незарегистрированные милицией случаи вампиризма. Советские граждане сосут кровь у советских граждан, лагерь превратился в один огромный пищеблок, куда смотрит хваленое КГБ?

Первый о вампирском заговоре узнает Валерка. Вожатый Игорь ему сперва не верит, но потом они вместе становятся нашим красным Ван Хелсингом.

Фото: ТАСС/Паленис Альгис

Что автор хотел сказать

Есть такая давняя русская литературная забава: вырастить в своем Отечестве нашего Стивена Кинга, короля ужасов. Вот ведь какая незадача: даже трамваи научились делать низкопольные, как на Западе, а отечественного производителя ужасов все нет и нет, одно сплошное импортозамещение. Алексей Иванов – автор по-честному прекрасный, написавший блестящие романы "Сердце Пармы", "Географ Глобус пропил", "Золото бунта" и "Тобол", к теме ужасов подбирался давно. Лет восемь назад он, прикрывшись псевдонимом Маврин, уже штурмовал бастион жанра в не самой своей удачной книге "Псоглавцы". И вот новый заход, не через взрослые ужасы, а через детские.

Пионеры-вампиры вышли на охоту, закрывайте этажи, скоро будут грабежи.

Фото: ТАСС/Константин Дудченко

Страшно ли?

Нет, совсем не страшно. Ну, может, разве что только совсем юному и очень впечатлительному читателю. Удивительное дело, но за героев переживаешь в начале книги. Например, когда каждого из них не принимает свой коллектив: Валеру – пионерский, а Игоря – сообщество вожатых. За любовную линию переживаешь. Но вот ровно в тот момент, когда "Пищеблок" перестает быть воспоминаниями о пионерском детстве и историей летнего романа, а превращается в повествование о вампироборцах, вот тут герои совершенно перестают вызывать хоть какие-то эмоции. И нисколечко не страшно.

Чем эта книга раздражает

Бесконечными Анастасийками. Потугами взрослого умного дядьки разговаривать каким-то выдуманным псевдошкольным языком с бесконечными уменьшительно-ласкательными словечками и искусственными жаргонизмами. Больше, наверное, ничем.

Почему на эту книгу все-таки стоит обратить внимание

Как уже упоминалась выше, у Алексея Иванова бывают более удачные книги, а бывают менее, но даже в худшие моменты своей писательской карьеры он все равно остается прозаиком, который из чего угодно может слепить читаемый и довольно увлекательный текст. В этом романе приятно находиться. Вот только в конце нас все равно ждет разочарование, потому что от Иванова всегда ждешь чего-то большего, чем простенькой истории, про то, как пионер и комсомолец поймали в кустах вампира.

Писатель Алексей Иванов на презентации нового романа "Пищеблок". Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Что еще важно

Вампиры, как мы узнаем позднее, довольно успешно используют советскую символику, мифологию, они интегрированы в систему. Не намекает ли Иванов на то, что СССР был вампирским государством?

Цитата

"Старшаки говорили, что в прошлом году вместо стадика был бассейн, – на ходу рассказывал Сережа Домрачев. – Только однажды девки купались там после пацанов, и одна от воды сделалась беременной. Начальника лагеря чуть в тюрьму не посадили. Он приказал закопать бассейн.

Пацаны, если честно, не очень-то представляли, как у девок происходит процесс беременья. Для пацанов драматическая история преобразования бассейна в стадион выглядела вполне правдоподобно. Жизнь трудна".