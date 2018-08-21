Олег Меньшиков – о "Макбете", премьерах нового сезона и своем YouTube-канале

Театр имени Ермоловой открывает свой 93-й сезон. Художественный руководитель и директор Олег Меньшиков рассказал порталу Москва 24, как известный лондонский спектакль "Слуга двух господ" будет адаптирован под российского зрителя, поделился планами на новый сезон и объяснил, почему не читает комментариев к своему YouTube-каналу.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

И снова о "Макбете"

Мы все-таки постараемся поставить спектакль "Макбет". История с этой постановкой началась уже давно, мы распрощались с режиссерами, я вынужден был взять всю работу на себя. Я считаю своим долгом сделать этот спектакль. За недоделанные дела потом приходится отвечать.

Спектакль "Макбет" по одноименной пьесе Уильяма Шекспира в театре имени Ермоловой готовили в 2016 году. Главную роль должен был сыграть Олег Меньшиков. Премьера была запланирована на декабрь, но так и не состоялась.



О комедии, которой нам не хватает

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Мы поставим "Слугу двух господ" – комедию Карло Гольдони. В Англии этот спектакль имел огромный успех, пьесу переделывали под ситуацию в Лондоне шестидесятых годов XX века. Зал буквально рыдал от хохота.

Это высокая комедия, которой нам очень не хватает. Мы связались с английскими коллегами, получили разрешение на постановку этого спектакля. Сейчас над текстом работает специальная группа, переводит комедию, адаптирует ее для российского зрителя. Наша версия будет немного переделана. Но переносить действие комедии в Россию никто, конечно, не будет. Это было бы как минимум странно.

Театр Ермоловой единственный в России получил права на постановку этой пьесы. В спектакле будут заняты только молодые артисты труппы.



Об экспериментах с молодыми режиссерами

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Театр имени Ермоловой продолжает эксперименты с молодыми режиссерами. В новом сезоне мы представим спектакль Кирилла Вытоптова "Крошка Цахес". Кроме того, свои спектакли представят выпускники мастерской Олега Кудряшева: Филипп Гуревич ("Светит, да не греет") и Дмитрий Лимбос ("Человек из Подольска").

Но на самом деле, сейчас определять планы театра – дело серьезное, жизнь вносит свои корректировки. Так, я в начале прошлого сезона ни слова не сказал о "Тексте" Максима Диденко, а теперь это один из лучших спектаклей в нашем репертуаре.

О театральной студии

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Я набрал курс в ГИТИСе. Мне бы хотелось, чтобы в театре имени Ермоловой появился новый организм – молодежная студия. Я хочу, чтобы они существовали в нашем коллективе, чтобы в театре появлялись дипломные спектакли, а у молодых актеров – свой зритель. Кроме того, молодежь даст силы нам, уже не молодым, и получит огромный опыт. Надеюсь, что в дальнейшем этот курс станет студией при театре.

О комментариях и YouTube-канале

В апреле Олег Меньшиков запустил собственный YouTube-канал "ОМ", где он обещает "знакомить зрителя с известными героями нашего времени с неизвестной стороны". В гостях у режиссера уже побывали Данила Козловский, Алла Пугачева и Михаил Ефремов.



Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Канал мой будет продолжать работу. Фамилий новых гостей я пока называть не буду, чтобы интрига не разрушалась. Очень много интересных людей, я хочу с ними разговаривать, надеюсь, отказываться они не будут. По крайней мере, пока никто не отказал. В сентябре мы запишем три новых интервью. Продолжим работать на площадке театра, если понадобится, будем куда-то выезжать. Политиков в шоу не будет – мне их и так каждый день по телевизору показывают.

Кстати, комментарии я никогда не читал и не собираюсь этого делать. Не потому что я в оппозиции, просто мне это неинтересно. Мне интереснее с людьми разговаривать.