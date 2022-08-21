Выставка Стива Маккари и трагикомедия о художнике-инвалиде: куда сходить на неделе

Король фрик-фолка Ариэль Пинк представит новый альбом, на российские экраны выходит байопик Гаса Ван Сента о парализованном художнике, а в "КАРО.Арт" покажут драму, победившую на "Кинотавре". Редакция портала Москва 24 – о самых интересных событиях недели.

Фото: ТАСС/Максим Стулов/Ведомости

"Стив Маккари. Нерассказанная история"

В Московском музее современного искусства проходит персональная выставка Стива Маккари, одного из самых успешных фотографов-документалистов. Всемирную известность ему принес снимок афганской беженки, появившийся в 1984 году на обложке журнала National Geographic. В прессе этот знаменитый портрет сравнили с "Моной Лизой" да Винчи.

На выставке в МОММА представлены 80 работ Маккари, сделанные в Юго-Восточной Азии. В экспозиции собраны самые разные сюжеты: как отстраненные идиллические пейзажи, так и страшные свидетельства гуманитарных катастроф.

Где: ММОМА на Гоголевском бульваре



Когда: до 2 сентября

Фестиваль "Времена и эпохи"

В скверах, парках и на бульварах москвы проходит фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи". Его участники восстанавливают быт самых разных эпох: от каменного века до 1980-х годов. Центральной площадкой фестиваля стала Пушкинская площадь. Здесь можно увидеть битвы фехтовальщиков и примерить рыцарское облачение. Всего "Времена и эпохи" проходит в 30 точках. Узнать полную программу фестиваля можно на сайте организаторов.

Когда: до 22 августа

Конференция "Современная Россия"

В институте "Стрелка" пройдет конференция, в которой участвуют ведущие российские маркетологи, ученые и специалисты в области IT со всей России. Эксперты расскажут о ключевых проблемах экономики и поделятся положительным опытом ведения бизнеса. Один из дней будет полностью посвящен вопросу кибербезопасности и правильной организации личного пространства в Сети.

Где: Институт "Стрелка"



Когда: 21-24 августа

Фото: АР/Markus Schreiber

"Не волнуйся, он далеко не уйдет"

Новая лента Гаса Ван Сента выходит на российские экраны. Трагикомедия "Не волнуйся, он далеко не уйдет" основана на истории Джона Каллахана. После автокатастрофы он оказался прикован к инвалидному креслу. Чтобы примириться с личной трагедией, Джон занялся рисованием. В итоге он стал одним из самых успешных карикатуристов Америки. Главную роль исполнил Хоакин Феникс.

Где: кинотеатры Москвы



Когда: с 23 августа

Ариэль Пинк в Arbat Hall

Главная звезда фрик-фолка едет в Москву с новой программой. Прошлогодний альбом Ариэля Пинка был с восторгом встречен музыкальными критиками, став одним из главных событий в мире авант-попа. Достаточно вспомнить, что пластинка Dedicated to Bobby Jameson получила от привередливых обозревателей Pitchfork звание лучшего нового альбома.

Где: Arbat Hall



Когда: 23 августа, 20:00

"Мадонна. Рождение легенды"

Верится с трудом, но на днях Мадонна Луиз Чикконе отметила 60-летие. По этому случаю сеть "Москино" покажет новый документальный фильм, посвященный поп-диве. Режиссером ленты выступил Гай Гуидо. Лента рассказывает историю головокружительной карьеры неординарной певицы, упорным трудом проложившей себе путь к успеху.

Где: Кинотеатры сети "Москино"



Когда: с 23 августа

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

"Дачники" в "Школе драматического искусства"

Саркастичный спектакль Александра Огарева по пьесе Максима Горького. "Дачники" безжалостно критикуют русскую интеллигенцию, которая живет в своем уютном мире и не знает о несчастьях простых людей.

"Горьковские юмор, желчь и даже злость к собственным героям сегодня необходимы нам, как инъекция, прививка к таким страшным болезням, как равнодушие, цинизм, асоциальность", – уверен режиссер.

Где: Театр "Школа драматического искусства"



Когда: 21 и 22 августа, 19:00

"Кирпичи" в "Главклубе"

Ветераны альтернативной сцены дадут летний концерт в "Главклубе". За несколько десятилетий "Кирпичи" выпустили более 10 альбомов в самых разных жанрах: от олдскульного хип-хопа до камеди-рока и хардкора. В пятницу Вася Васин и его товарищи по группе докажут, что "Кирпичи" до сих пор тяжелы.

Где: "Главклуб"



Когда: 24 августа, 20:00

"Сердце мира" в "КАРО.Арт"

Премьерный показ нового фильма Натальи Мещаниновой, ставшего триумфатором фестиваля "Кинотавр". Главный герой работает ветеринаром, животных он понимает лучше, чем людей. Но он изо всех сил старается стать хоть чьим-нибудь другом. После показа состоится обсуждение фильма с Натальей Мещаниновой и исполнителем главной роли Степаном Девониным.

Где: "КАРО 11 Октябрь"



Когда: 24 августа, 19:30

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Ретроспектива Сидни Люмета

В "КАРО 11 Октябрь" покажут лучшие фильмы американского режиссера Сидни Люмета: "12 разгневанных мужчин", "Серпико", "Убийство в Восточном экспрессе", "Собачий полдень". За свою карьеру Люмет снял несколько десятков фильмов, многие из которых принесли ему главные награды в мире кино. Разобраться в творчестве мастера зрителям помогут кинокритики Антон Долин, Станислав Дединский, Виктор Зацепин и Нина Цыркун.

Где: "КАРО 11 Октябрь"



Когда: 23-26 августа, 19:00

Книжная выставка "Черногория: вчера и сегодня"

Центр славянских культур приглашает на выставку, посвященную Черногории. В экспозиции собраны воспоминания русских путешественников, побывавших на Балканах, и современные путеводители по этой стране. Также гости выставки узнают о современной черногорской поэзии и об истории становления страны как независимого государства.

Где: Центр славянских культур



Когда: до 31 августа