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Культура

21 мая 2018, 11:19

ДМТЮА приглашает детей в летний театральный лагерь

культура театр дети

Детский музыкальный театр юного актера открывает Летний театральный лагерь, который будет работать с июня по август. В лагерь принимают всех желающих в возрасте от 8 до 14 лет. Занятия будут проходить по направлениям актерское мастерство, хоровое пение и хореография (пластика).

Фото: предоставлено пресс-службой

Занятия проводят ведущие педагоги театра три раза в неделю (вторник, среда и четверг с 10:00 до 14:30). Богатейший опыт работы с детьми позволит им вовремя раскрыть в ребенке актерский потенциал и задать ему правильный вектор развития.

"У актера предмет его творчества – пьеса, слово", – рассказал журналистам художественный руководитель Детского музыкального театра юного актера Александр Федоров. – "Оно неосязаемо, оно только слышимо. Или же зримо, если он танцор. Контакт со зрителем происходит непосредственно, напрямую. Наличие актерской природы у ребенка требует постоянного привлечения внимания к себе, ко всему, что он делает. Таким детям нужна аудитория для общения… Можно устроить домашний театр, где мама и папа будут выступать в роли режиссеров. Но, конечно, если говорить об актерском мастерстве, то желательна помощь профессионалов".

Подготовка детей в Летнем театральном лагере будет проходить в три смены:

– с 5 по 28 июня;
– с 3 по 26 июля;
– с 31 июля по 23 августа.

Занятия проводятся в шаговой доступности от станции метро "Смоленская".

Школьники примут участие в творческих встречах с ведущими актерами театров Москвы и получат уникальную возможность попасть в театральное закулисье.

Фото: предоставлено пресс-службой

Финалом занятий станет участие детей в отчетном концерте на сцене Детского музыкального театра юного актера.

Оставить заявку в Летний театральный лагерь можно здесь.

Детский музыкальный театр юного актера (ДМТЮА) – это уникальный коллектив, единственный в России профессиональный музыкальный детский театр, в котором играют дети. В 2019 году театр отметит 30 летний юбилей. За эти годы коллектив театра представил зрителям десятки оригинальных постановок и концертных программ, сыграл тысячи спектаклей, был участником 52 гастрольных и фестивальных поездок по городам России и странам ближнего и дальнего зарубежья.

В настоящее время в репертуаре театра семь спектаклей и три концертные программы, каждая из которых имеет успешную прокатную и гастрольную историю. Спектакль ДМТЮА "Пеппи Длиныйчулок" получил премию мэра Москвы как лучший мюзикл 2017 года для детей.

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