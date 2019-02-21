Главные события выходных: от флешмоба пожарных до "Стиляг"

Отмечаем День защитника Отечества на ВДНХ и в Парке Горького, смотрим новую мелодраму с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом, изучаем французскую рекламу ХIХ века и идем на спектакль про стиляг.

﻿Кино

"Власть"

Видео: YouTube/HD Трейлеры

Последний из кандидатов на главный "Оскар" – в нашем прокате. 132-минутный сеанс разоблачения бывшего вице-президента США Дика Чейни, фильм остроумный и страшный. Политик, всегда находившийся в тени президентов, сосредоточил в своих руках абсолютную власть. Главная особенность фильма в том, что грандиозное журналистское расследование превращается в невероятно динамичную черную комедию с очень изобретательным киноязыком. Поэтому зритель за два с лишним часа, скорее всего, даже не заглянет в свой телефон – настолько завораживающий портрет политического животного получился у режиссера Адама Маккея. Еще один повод сходить на фильм – очередная физическая трансформация актера Кристиана Бейла и целое созвездие талантов в его кордебалете. Среди них – Эми Адамс, Сэм Рокуэлл, Стив Карелл.

"Лабиринты прошлого"

Видео: YouTube/FRESH Trailers

Фильм иранского режиссера Асгара Фархади, снятый, впрочем, в Европе, на испанском языке и со звездами мирового масштаба – Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом. Возможно, именно поэтому картине и доверили открывать прошлогодний Каннский кинофестиваль, чтобы напомнить о даре Европы впитывать в себя творческую энергию пришельцев. Критики фильм поругали, а главная испанская премия "Гойя" по итогам года оставила его без призов сразу в восьми номинациях. Но для поклонников Крус и Бардема, любителей пиренейских мелодрам и ценителей метафорической персидской поэзии – это настоящая находка.

"Как приручить дракона 3"



Видео: YouTube/FilmSelect Россия

Продолжение выдающегося мультфильма о деликатной интеграции драконов в прогрессивное общество викингов. Неуклюжий дракон Беззубик и простодушный викинг Иккинг выросли и теперь не только спасают мир от очередного тирана, но и ходят на двойные свидания. Трогательный, смешной, очень красочный мультфильм с пламенным сердцем. Хороший способ заразить юных зрителей мечтой о полетах за облаками.

﻿Концерты

Денис Мацуев

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Один из самых востребованных пианистов мира и симфонический оркестр имени Светланова представят программу из произведений Равеля, Брамса и Дебюсси. Дирижер – Кристофер Чен.

Концертный зал имени Чайковского

Триумфальная площадь, 4/31

24 февраля,19:00

Билеты – от 10 000 рублей

Poets Of The Fall

Изысканность, дерзость, меланхолия и сумасшедшая энергетика – это все о Poets Of The Fall, одной из самых популярных финских инди-рок-команд, отметивших в прошлом году свое 15-летие. В эту субботу суровые, но при этом легко ранимые мужчины представят москвичам (успевшим купить билеты) новый альбом Ultraviolet – десять ярких песен о смятении чувств, сюрпризах природы и потаенных желаниях.

"Главклуб Green Concert"

Орджоникидзе, 11

23 февраля, 20:00

﻿Выставки

Фотобиеннале "Мода и стиль в фотографии"

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

К обширной программе фотобиеннале на этой неделе прибавились новые выставки. Эрик Мадиган Хекк, чья выставка называется "Вперед в прошлое", – молодой и успешный американский фешен-фотограф. Сам он называет себя не иначе как "художником, который занимается фотографией". В его снимках и правда можно найти множество живописных аллюзий – от Моне и Боннара до Вермеера и Фриды Кало.

Выставка советского фоторепортера Михаила Грачева "Советская повседневная жизнь. 1930-е–1960-е" посвящена реальному прошлому. На снимках хохочут дети в шубах "из чебурашки", тетушки в шляпках складывают кефир в стеклянных бутылках в авоськи, молодые летчицы покоряют небо, открывается самое красивое метро в мире – идеализированный образ ушедшей страны.

Мультимедиа Арт Музей

Остоженка, 16

Взрослый билет – 500 рублей, льготный – 250, дошкольники – бесплатно

﻿"Афишемания. Французская реклама XIХ–XX веков"

Фото: предоставлено организаторами выставки

Пушкинский музей показывает полторы сотни афиш из своих запасников – достаточно, чтобы проследить историю рождения и эволюции плаката как вида искусства. Их рисовали знаменитости Тулуз-Лотрек и Альфонс Муха и многие другие авторы богемного Монмартра. В них – живой пульс времени (взять хотя бы афиши представлений в "Мулен Руж") и роскошь периода, известного как Belle Époque.

Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков

Волхонка, 14

до 21 апреля

﻿Взрослый билет – 400 рублей, льготный – 200 рублей ﻿

Предаукционная выставка современных художников

Фото: предоставлено организаторами

Вплоть до первого дня календарной весны в галерее "Перелетный кабак" можно увидеть 169 работ современных художников, среди которых Владимир Дубосарский, Константин Звездочетов, Олег Кулик, Георгий Острецов, Павел Пепперштейн и многие другие. 2 марта работы будут выставлены на аукцион, средства от которого пойдут на поддержку документально-анимационного фильма "Серый свет или Путешествие с закрытыми глазами" Аркадия Насонова. Самое приятное – в аукционе может поучаствовать каждый: стартовая цена всех работ – один рубль.

"Перелетный кабак"

Мансуровский переулок, 10, строение 2

до 2 марта, с 15:00

Бесплатно

Театр

"Стиляги"

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В основе мюзикла режиссера Алексея Франдетти (двукратного лауреата премии "Золотая маска") – сценарий Юрия Короткова "Буги на костях". По нему же снимал фильм с Максимом Матвеевым и Оксаной Акиньшиной Валерий Тодоровский. На сцене поют те же песни, что и на экране ("Скованные одной цепью" или "Я то, что надо"), но звезд почти нет – артистов отбирали на кастинге. Спектакль ожидаемый, бюджетные билеты давно разобраны, зато с первых рядов будет хорошо видно.

Театр Наций

Петровский переулок, 3

23 февраля в 14:00 и 19:00, 24 февраля в 19:00

Билеты – от 500 рублей

"Игра в джин"

Постановка худрука театра Галины Волчек по одноименной пьесе американца Дональда Ли Кобурна. Главные герои – успешный делец Веллер Мартин и необразованная сотрудница жилищной конторы Фонсия Дорси. Они встречаются на веранде дома престарелых и начинают играть в карты. В свое время главные роли играли Лия Ахеджакова и Валентин Гафт, но сейчас в спектакле играет Василий Бочкарев из Малого.

"Современник"

Чистопрудный бульвар, 19

24 февраля в 19:00

Билеты – от 500 рублей

"Кинастон"

Действие происходит в шекспировские времена, когда все роли на сцене играли только мужчины. Кинастон – реальная историческая личность, знаменитый женскими ролями. Все меняется, когда после указа короля на подмостки поднимаются актрисы: Кинастон и ему подобные остаются не у дел. До исторической достоверности спектаклю далеко, однако это очень увлекательная и красочная история с блестящими работами Максима Матвеева и Анны Чиповской.

Московский театр Олега Табакова

сцена на Сухаревской

23 февраля в 19:00

Билеты – от 4000 рублей

Город

"Ритм и гнев американского хип-хопа"

Правда ли, что хип-хоп принадлежит только афроамериканцам из городских гетто? В первой лекции вы узнаете об исторических корнях хип-хоп культуры и о том, как она вышла за пределы области своего рождения. Кроме того, вы выясните, как сочетаются в этой культуре гневное наследие политической борьбы 1960-х и ритмы буйного цветения тропической Африки. Добавим, что весенне-летние месяцы знаменитый вернисаж в Измайлово посвятит музыке во всех ее проявлениях: запланированы музыкальные фестивали, маркеты винила и многое другое.

Vernissage

Измайловское шоссе, дом 73ж (Вход справа от входа в сувенирный рынок "Вернисаж", под вывеску Vernissage by Flacon)

24 февраля

Бесплатно, по регистрации

Флешмоб пожарных и спасателей

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В День защитника Отечества на ВДНХ пройдет флешмоб столичных спасателей "Растопим лед вместе". На катке "Ракета" под музыку пройдет танцевальный флешмоб на льду, там же состоится пожарно-спасательная эстафета на коньках. Одним из главных событий флешмоба станет "Кулинарный поединок МЧС" – представители разных городских округов попробуют приготовить необычные блюда. Запланированы выступления фигуристов, конкурс рисунков на снегу, выступление оркестра, мастер-классы.

ВДНХ

Проспект Мира, 119

23 февраля с 10:00

Бесплатно (кроме мероприятий на катке "Ракета" – от 200 рублей)

﻿День защитника Отечества в Парке Горького

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

В 13 часов состоится бесплатная экскурсия "Трофеи великих битв", в рамках которой гостям расскажут о грандиозном событии военного времени – выставке трофейного вооружения, проходившей на Пушкинской набережной ЦПКиО с 1943 по 1948 годы. Продолжить праздник можно будет на катке "Фабрика счастливых людей", где вечером в студии "Медиарубка", расположенной прямо на льду, пройдет выступление Race To Space – одной из лучших инди-команд страны, увлеченной космосом и электроникой. Начало концерта в 20:00.

Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горькогo

Крымский Вал, 9

23 февраля с 13:00

Билеты на каток – 650 рублей