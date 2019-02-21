Секретная вечеринка: Boiler Room в Москве

Клубные выходные по случаю 23 февраля заполнены лучшими диджеями и крупными "привозами", а на следующий четверг в Москве намечена сессия Boiler Room. Завсегдатай столичных рейвов Виктор Майклсон рассказывает, что слушать и где танцевать в ближайшие две недели (как делать это, если тебе 63 – его личный секрет).

Фото: личный архив Виктора Майклсона

"Поколение дворников и ночных сторожей..." – это про наш музыкальный андерграунд. Но рейв-культура, "рейв-религия" тоже начинались в заброшенных цехах, амбарах, на диких пляжах и, конечно же, в котельных. В котельных Лондона, Нью-Йорка, Детройта, Чикаго прямо посередине ставилось оборудование. Котлы далеко не всегда можно было выключить, так что их гул вплетался в музыку. Никаких лицензий на алкоголь, понятное дело, не было, что само по себе делало рейв андерграундным. Танцевали вокруг диджея, в порыве щедрости угощали его выпивкой. Действо продолжалось много часов: раз уж было место – надо было использовать... Boiler Room стало синонимом "тайного места" современной музыки.

В 2010 году в одном из "джоинтов" лондонского андерграунда была подобная вечеринка. Кто-то из организаторов примотал камеру к трубе и устроил стриминг. Так для широкой публики открылось маленькое окно в андерграунд.

На первых концертах Boiler Room (название пришло быстро и естественно) почти никто не танцевал, на самом первом было едва 15-20 человек, просто компания друзей. Сегодня Boiler Room – один из ведущих проектов музыкального андерграунда, участие в нем престижно для диджея, попасть на сессии BR достаточно сложно, даже если ты состоишь в BR-community. В числе резидентов – ведущие диджеи. У проекта появились стационарные площадки, на них выступают и диджеи, и симфонические оркестры – мой любимый диджей и современный композитор David August давал концерт с оркестром в берлинской BR. Думаю, он решил показать премьеру своего первого академического произведения именно там, потому что обстановка для него была привычна, "стены грели".

Нечасто Boiler Room привозят и в Москву. Очередная сессия Boiler Room х Ballantine's True Music состоится 28 февраля. Хедлайнеры – Abelle, известная не только как диджей, но и как фаундер клуба и промогруппы "Арма 17" и фестиваля Outline; и Bambounou – молодой парень с дредами, европейский диджей франко-малайско-польского происхождения, который в соответствии с этим замесом играет абсолютно неопределимую по жанру музыку, соединяющую британское техно, этнику и то, что сейчас принято называть IDM – Intelligent Dance Music (читай: "интеллигентную танцевальную музыку", что-то приятное для слуха, но слишком сложное, чтобы укладываться в рамки жанров). Ну и как это было принято у полуподпольных рейвов в 80-е (полиция мягко говоря, не приветствовала такие мероприятия и охотилась за ними), место проведения хранится в тайне и будет объявлено за пару дней.

Видео: YouTube/Boiler Room

Вообще же первая половина года в России традиционно посвящена гендерным праздникам. Начинается Днем святого Валентина, продолжается (несколько неуклюже) Днем защитника Отечества и заканчивается Международным женским днем. Как говорится, "то вместе, то поврозь, а то попеременно". В индустрии развлечений – это важные даты, все промогруппы и клубы готовят специальные программы. Итак, что нас ждет в ближайшие две недели.

В пятницу, 22 февраля, свое трехлетие празднует промогруппа Sync Fx Audio. В лайнапе – три редких гостя: Matt Sassari (Франция), Floog (Румыния), Enzo Leep (Испания). "Синки" известны своей приверженностью к качественному техно и хаусу. Их вечеринки нечасты, но "привозы" всегда на уровне, на них ходят, как правило, тусовщики с опытом, от 20 и "до победного". Пройдет это празднование в клубе "Бессонница", билеты – по 1500 рублей.

Благо 23 февраля – суббота. И "Бессонница", и "Газгольдер" выкатывают лучшее: в "Бессоннице" – гастроли легендарной "Крыши мира", за пультом – крышевские резиденты: Nils, Spy,der и Fish (вход – 700 руб). В "Газгольдере" – богатая программа – вечеринка промо-команды TEST 7 на мейне (main stage – основная сцена), известной не только качественными "привозами", но и экспериментами с визуальным рядом (в этот раз испытанию подвергнется ваше обоняние), а также совместный проект отечественной System 108 и амстердамской Red Light Radio (ничего общего с «красными фонарями» Амстердама!). Билеты по 1500, но оно того стоит!

Непосредственно любви и ее производным посвятил целых два мероприятия "Дом Культур": в четверг, 21 февраля, ребята устраивают speed dating, настоящий, но при этом политкорректный – все возрасты, расы и ориентации "велкам"! А 23 февраля, в субботу, ДК проводит вечеринку скандально известный Popoff’s Kitchen – их Army Dinner обещает быть столь же бесстыже-веселым, как и предыдущие вечеринки, попавшие на страницы Dazed and Confused. Вход платный – 1500 рублей.

Следующие выходные победнее, все выложатся вокруг 23 февраля и будут готовиться к 8 Марта. Но 1 марта – мощнейший "привоз" от промогруппы Monasterio, известной своей бескомпромиссной привязанностью к жесткой и очень быстрой музыке. В программе – один из лучших эйсид-техно лайвов, итальянский дуэт "999999999" и настоящий шаман от техно Francesco Visconti aka VSK. Казнь барабанных перепонок пройдет в клубе "Агломерат" на Костомаровской набережной. Билеты – по 1200 рублей.

И хочу напомнить – в старейшем московском клубе "Пропаганда" перерывов не бывает. Я часто хожу на "четверги Санчеса", диджея первой московской "волны". Программы "четвергов" – качественный танцевальный хаус. За пультом – и корифеи, и зеленая молодежь. Санчес растит смену.

Виктор Майклсон