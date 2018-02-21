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Культура

21 февраля 2018, 18:03

Великобритания, Германия, Китай: проект "Точка пересечения" продолжается

культура театр

Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко продолжает проект "Точка пересечения".

Фото: Карина Житкова/предоставлено пресс-службой

Малая сцена. Четыре одноактных балета. У каждого хореографа не более месяца для того, чтобы осуществить задуманное. Участниками "Точки пересечения‒2017/18" стали четыре молодых хореографа из разных стран: Соломон Беррио-Аллен (Великобритания), Бленард Азизай (Албания‒Германия), Диша Жанг (Китай) и Ксения Вист (Германия).

В этом году руководством театра было принято решение показать не только новую программу–2018, но и повторить четыре работы из двух предыдущих проектов в вечере "Точка пересечения‒16/17: перемотка", который состоится 2 и 3 марта. В смешанную программу вошли "Дежа вю" Эно Печи (Австрия), "То, да не то" Эяля Дадона (Израиль), "Вариации и квартет" Константина Семенова и "Чай или кофе?" Андрея Кайдановского (номинант на премию "Золотая маска" 2016 года в категории "Лучший хореограф", "Лучший спектакль/Современный танец").

24, 25, 26 февраля 2018 года. Подробная информация о проекте и его героях доступна по ссылке.

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