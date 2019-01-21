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Культура

21 января, 17:29

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Сервисы билетов в кино по подписке "Киноголик" и Okko: как работают, сколько стоят

Кино без лимита: как ходить в кино регулярно и очень дешево (спойлер: по подписке)
культура кино weekend

Как смотреть новинки проката в лучших кинотеатрах города, не нанося существенного удара по бюджету? Очень просто: с помощью приложений, предлагающих безлимитные киноабонементы.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Вы когда-нибудь слышали об американском сервисе MoviePass, продающем подписку на почти безлимитное посещение кинотеатров? Он существует с 2011 года, схема его работы неоднократно менялась, но общий принцип остался прежним: платишь деньги и сколько-то раз в месяц ходишь в кино, а билеты забираешь из приложения MoviePass. За это время с ним пытались бороться могущественные американские кинотеатральные сети и конкуренты, количество возможных для получения билетов все уменьшалось и уменьшалось. Но до сих пор подписчики MoviePass могут получить билет в один из кинотеатров-партнеров сервиса, а их примерно 90 процентов от всех, что есть в США.

Тем временем в Россию начали понемногу приходить те же технологии. Буквально на днях у москвичей и жителей Санкт-Петербурга появилась удивительная возможность воспользоваться похожим безлимитным абонементом на все фильмы в большинстве кинотеатров благодаря сервису "Киноголик". Если вы ходите в кино в одиночестве, стоимость абонемента составит 1190 рублей в месяц, на двоих – 2190 рублей. Подписка действует в течение одного месяца с момента покупки и продлевается автоматически. Вы можете отменить ее в любой момент, но вновь воспользоваться абонементом вам разрешат только через девять месяцев. Кроме того, абонемент – персональный: провести по нему вашего друга не получится.

Мы опробовали сервис и оплатили месяц подписки. Действительно, билеты выдаются, причем на любой сеанс: получилось попасть на нашумевшее "Стекло" в дорогую и популярную "Формулу Кино Океания". Но мало где на сайте сервиса написано, что два билета в один день на разные фильмы взять не получится, между запросами должно пройти минимум 24 часа. То есть чисто математически больше 30 билетов в месяц из "Киноголика" не вынуть. Впрочем, это и так очень много. Средняя цена билета по России чуть больше 243 рублей. Нетрудно подсчитать, что на сумму в 1190 рублей вы сможете приобрести всего лишь пять билетов. 3D, IMAX и 4DX, то есть дорогие и премиальные показы недоступны, только 2D. По кинотеатрам: в "Киноголике" есть большие сети, "Формула Кино", "Синема Стар", "Синема Парк", но нет "КАРО" (то есть и самого центрального "Октября" тоже нет).

Впрочем, "монополия" на безлимитные показы от "Киноголика" будет продолжаться всего несколько месяцев. Объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино", которую в течение полугода должны переименовать в Okko, уже выложила на сайте информацию о своем новом сервисе – NONSTOP. Купив абонемент "стандарт", вы сможете целый месяц ходить на любые показы сети, кроме сеансов в IMAX и 4DX, всего за 1090 рублей. То есть данное предложение заранее проигрывает "Киноголику" по охвату кинотеатров. Но, купив абонемент "Премиум" за 1590 рублей, вы сможете смотреть новинки не только в форматах IMAX и 4DX (в отличие от пользователей "Киноголика"), но даже и в VIP-залах, плюс вам полагается скидка 10 процентов в кинобаре. Наконец, в оба абонемента включена месячная подписка на онлайн-кинотеатр Okko. Продукт все еще в разработке, но если оставите на сайте адрес электронной почты, то получите письмо, когда начнутся продажи.

Идея универсального киноабонемента, конечно, витала в воздухе. Ранее предложения были и от отдельных киносетей, но это довольно неудобно: всем удобнее пойти туда, где близко и где подходящий сеанс. Так что "Киноголик" и Okko очень вовремя выходят на рынок. Другой вопрос, что у каждого из них свои ограничения: многие любят смотреть кино строго в 3D, а некоторым удобнее посещать кинотеатры, не входящие в объединенную сеть "Синема Парка" и "Формулы кино". Наконец, никакой даже самый заядлый киноман не будет ходить в кинотеатры 30 раз в месяц, к сожалению, такова реальность, там просто не наберется требуемого количества приличных фильмов. Впрочем, обстоятельство несущественно: это очень выгодное предложение, особенно по текущей демпинговой цене. В глобальном плане появление таких сервисов знаменует новый виток интереса к офлайн-киносмотрению в России: все больше появляется в Москве кинофестивалей и спецпоказов, все больше людей ходят на них и на прокатное кино тоже. Не знаю, что может быть радостней.
Егор Беликов
кинокритик

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