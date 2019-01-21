10 лучших лекций на неделю, с 21 по 27 января

Как сэкономить на путешествиях по Юго-Восточной Азии, как отличить фейковое фото от настоящего, почему все любят Вивальди? Ответы на эти и многие другие вопросы можно получить в лучших лекториях Москвы.
Понедельник, 21 января
"StandArtShow: киноквест"
Искусствовед Армен Апресян предлагает поговорить о произведениях импрессионистов в кино. Вы узнаете, каким образом картина Эдгара Дега оказалась в сейфе японских бизнесменов, как и зачем создатели фильма "Афера Томаса Крауна" переписали историю искусства, а также почему "Стога" Клода Моне оказались на американском ранчо.
"Перелётный кабак"
Мансуровский переулок, 10, строение 2
20:00
Бесплатно
"Ботаника"
Если вы думаете, что все самое важное о растениях вы уже узнали из школьного курса ботаники, ошибаетесь. Самый известный антрополог нашей страны Станислав Дробышевский поможет вам взглянуть на растения с нового ракурса и объяснит, почему без них невозможно представить ландшафт пустыни.
Культурно-просветительский центр "Архэ"
улица Малая Пироговская, 29/7, строение 1
19:00
Взрослый билет – 500 рублей, льготный – 250 рублей
Вторник, 22 января
"Густав Климт"
Художник и искусствовед Александр Таиров попытается раскрыть загадки Густава Климта, основоположника австрийского модерна. Из этой лекции вы узнаете, например, почему Климт так любил писать портреты на заказ, а также как он сохранял молодость своих моделей.
"Прямая речь"
Ермолаевский переулок, 25
19:30
Билеты – 1750 рублей
"Мьянма"
Лектор-автостопщик Андрей Чекрыгин расскажет о том, как путешествовать по странам Юго-Восточной Азии, в частности, по Мьянме. Как самостоятельно организовать поездку с пролетарским бюджетом? Пустят ли вас ночевать в буддистские монастыри? Спросите Чекрыгина: он преодолел автостопом 82 тысячи километров.
Библиотека имени Некрасова
улица Бауманская, 58/25, строение 14
19:00
Бесплатно, но надо заранее зарегистрироваться
Среда, 23 января
"Как проверить подлинность фотографии в цифровую эпоху"
Вы знаете, как отличить фейковую фотографию от настоящей? Преподаватели журфака МГУ Олег Бакулин и Мария Ромакина расскажут о самых резонансных случаях манипуляций с цифровыми фотографиями последних лет.
"Рабочий и колхозница"
проспект Мира, 123б
19:00
Бесплатно
Четверг, 24 января
"Эпоха освобождения (1910-е годы)"
Очередная лекция из цикла, посвященного моде прошлого столетия. Имиджмейкер и историк культуры Алексей Котельвас расскажет о человеке, который освободил женщину от корсета, и объяснит, почему восточный колорит "Русских сезонов" придал эпохе неповторимый артистический антураж.
ВДНХ, Павильон книги
проспект Мира, 119, строение 516
19:00
Билет – 450 рублей
Пятница, 25 января
"Антонио Вивальди. Почему он?"
Вивальди – не только один из крупнейших представителей итальянского скрипичного искусства XVIII века, но и лучший учитель музыки всех времен и народов. О нем расскажет Артем Варгафтик, известный музыкальный критик и телеведущий.
"Прямая речь"
Ермолаевский переулок, 25
Начало в 19:30
Билеты – 1750 рублей
Суббота, 26 января
"Шестидесятые: Песни оттепели"
Музыкальный журналист Денис Бояринов откроет цикл лекций "Советская Атлантида 1957–1991" – взгляд на историю нашей страны сквозь призму поп-культуры. Первая лекция посвящена советской музыке 1960-х – десятилетию расцвета твиста, рок-н-ролла и авторской песни. Лектор принесет пластинки из домашней фонотеки – вы услышите шлягеры Муслима Магомаева, Гелены Великановой, Лидии Клемент.
ВДНХ, Павильон книги
Проспект Мира, 119, строение 516
18:30
Билет – 450 рублей
Воскресенье, 27 января
"Пузыри земли: Мистика в творчестве Шекспира"
Елизаветинская эпоха – время, когда научные открытия сочетались с верой в призраков. На примере творчества великого драматурга вместе с шекспироведом Оксаной Разумовской вы рассмотрите самые пугающие образы эпохи.
ВДНХ, Павильон книги
проспект Мира, 119, строение 516
Бесплатно, но нужно заранее зарегистрироваться
16:00
"В поисках золотого руна"
На эту лекцию из цикла "Сказки, мифы и легенды Востока" можно (и даже нужно!) взять ребенка. Встреча будет посвящена грузинским сказкам. А если ваши дети пришли в музей в первый раз, обязательно покажите им удивительные индийские игрушки или древние китайские вазы.
Музей Востока
Никитский бульвар, 12а
12:00
Взрослый билет – 200 рублей, детский – 50 рублей
Максим Тувим