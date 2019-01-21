Главные события в Москве с 21 по 27 января: кино, театр, выставки, концерты

Собрали главные события на неделю вперед, прожиточный минимум по развлечениям в Москве.

Театр

"Самое важное" в "Мастерской Петра Фоменко"

Фото: Екатерина Цветкова/fomenko.theatre.ru

Спектакль по роману Михаила Шишкина "Венерин волос" о русском сотруднике швейцарской эмиграционной службы, который день за днем выслушивает биографии соотечественников. Режиссер Евгений Каменькович, самый верный последователь Петра Фоменко и нынешний худрук театра, сумел сотворить из запутанной интеллектуальной прозы постановку в стиле "Мастерской" – легкую, обаятельную, выгодно показывающую артистов, среди которых звезды труппы Ксения и Полина Кутеповы, и рассказывающую простые человеческие истории. "Самое важное" – спектакль для тех, кто тоскует по простому доброму театру.

"Мастерская Петра Фоменко"

Кутузовский проспект, 30/32

22 января, в 19:00

Билеты: от 1500 рублей

"Ай Фак. Трагедия" в "Мастерской Брусникина"

Фото: Агентство Москва/Никеричев Андрей

Новый спектакль Константина Богомолова по роману Виктора Пелевина "iPhuck 10". При всей новизне режиссерского языка Богомолов никогда не покидал традиционный театральный зал – до сегодняшнего дня: новый спектакль играют на четвертом этаже золотой башни "Меркурий", в бетонной коробке с роскошным видом из окон. Режиссер переносит на сцену главную сюжетную линию пелевинского романа – диалог живого человека с бестелесным искусственным интеллектом: собеседники слышат друг друга, но находятся по разные стороны компьютерного интерфейса. Если что-то и может оттолкнуть в "Ай Факе" то это, собственно, текст Пелевина, который хоть и дается в сокращении, но сохраняет все свойства. Если даже беглый пересказ основных посылов романа вызывает у вас аллергию, имейте в виду: Богомолов все это оставил. А местами даже проиллюстрировал.

"Мастерская Брусникина"

"Башня Меркурий", Первый Красногвардейский проезд, 15

26 и 27 января, в 20:00

Билеты: 7000 рублей

Кино: "Зеленая книга"

В выходные случилось важное событие оскаровской гонки, вручили премию гильдии продюсеров США (PGA), по ней традиционно определяют, кто же выиграет главный приз от американской киноакадемии, и у нас теперь, кажется, есть победитель. Продюсеры ошибаются редко: в прошлом году, например, они наградили "Форму воды", она же и получила "Оскар" за лучший фильм. В этот раз победила "Зеленая книга", и именно она представляется генеральным кандидатом. Тем радостней, что картина выходит в российский прокат довольно рано, за месяц до церемонии все успеют ее посмотреть, а фильм-то совершенно народный и понятный, поэтому после "Оскара" вполне может быть признан классикой. Это душеспасительная история о терпимости и взаимопонимании, о турне белого глуповатого водителя и гениального чернокожего пианиста по южным штатам, дело происходит в 60-е. В данном фильме нет темных углов и жутких подробностей апартеида или чего-то такого, это совершенно спокойное по духу и традиционное по художественному укладу кино, и тем его приятнее смотреть. В Америке такое называют crowd-pleaser, то есть кино, которое нравится сразу всем, так что ведите друзей, а лучше родню, там про семейные ценности тоже есть.

Выставки

"Марсель Бротарс. Поэзия и образы" в "Гараже"

Фото: Агентство Москва/Зыков Кирилл

Художником Бротарс стал в 40 лет. До этого был не особо успешным поэтом, подрабатывал журналистикой и снимал документальные фильмы. Первым художественным объектом стал нераспроданный тираж поэтических сборников, которые он залил гипсом и принес в галерею, а они вдруг стали продаваться. Оставшиеся 12 лет до смерти он придумывал все новые ходы и принял участие в доброй сотне заметных выставок. В работах Бротарса много иронии и каламбуров, он смеется над музеями (например, проецируя изображения известных шедевров на крышку транспортировочного ящика) и над самим собой (заранее соорудив себе надгробие с главными символами из работ). Словом, если вы способны придумать дюжину смыслов для резинового сапога и видите связь между золотым слитком и малярным валиком, вам сюда.

Музей современного искусства "Гараж"

Крымский Вал, 9, строение 32

До 3 февраля

Взрослый билет – 500 рублей, льготный – 150-250, дети до 10 лет – бесплатно

"Новый пейзаж" в фонде культуры "Екатерина"







В отличие от модных электронных артистов, которые время от времени снимают ироничные видео о российской периферии (с безобразными маршрутками и аляповатыми многоэтажками), участники проекта "Новый пейзаж" решили показать городские ландшафты максимально беспристрастно. Другими словами, для этих молодых художников современная урбанистическая среда, нравится ли она вам или нет, – это исключительно результат перехода нашей страны от плановой экономики к рыночной, от советского состояния к постсоветскому. Что самое парадоксальное, даже эти пейзажи способны завораживать.

Фонд культуры "Екатерина"

Кузнецкий Мост, 21/5

С 23 января по 24 марта

Билеты: от 50 рублей

Концерт: Мotorama в "ГлавClub Green Concert"

Ведущая пост-панк-группа страны презентует новую пластинку Many Nights. Кстати, для тех, кто не знает: ростовская Motorama существует 14 лет, выпускает музыку на французском лейбле Talitres и собирает полные клубы в городах Мексики, Перу, Чили. Почему Motorama так популярна в Южной Америке? Музыканты затрудняются с ответом.

"ГлавClub Green Concert"

Орджоникидзе, 11

26 января, 20:00

Билеты: от 500 рублей