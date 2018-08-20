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Культура

20 августа, 12:16

Единственный конкурсный показ Всемирного фестиваля уличного кино пройдет в "Царицыне"

культура фестивали кино

25 августа в музее-заповеднике "Царицыно" состоится единственный в этом году конкурсный показ Всемирного фестиваля уличного кино. Жители Москвы смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссеров и проголосовать за победителя светом фонариков. Мероприятие пройдет под открытым небом. Вход свободный.

Фото: Илья Барусин/предоставлено пресс-службой

Каждое лето по всему миру проходят конкурсные показы Всемирного фестиваля уличного кино. В этом году более миллиона человек из 1,1 тысячи городов выйдут на набережные, площади и крыши домов, чтобы посмотреть и оценить лучшие короткометражные фильмы, снятые молодыми авторами за год.

25 августа фестивальная эстафета доберется до Москвы. Мероприятие начнется в 20:30 на центральной поляне музея-заповедника "Царицыно". Каждый желающий сможет принять участие в голосовании за лучший фильм, посветив за понравившуюся работу фонариком, телефоном или зажигалкой. Организаторы специальным устройством замерят уровень света и к сентябрю определят народного фаворита.

Музыкальным гостем фестиваля станет группа "Джетэ", выступающая в стиле поп-музыки, фанка и блюза.

"Многие думают, что короткий метр – это какой-то молодежный арт-хаус, неинтересный широкому зрителю, – говорит основатель проекта Александр Щеряков. – Это совершенно не так! Профессионально сделанная короткометражка ужимает часовую историю до пяти минут, вызывая те же эмоции за меньшее время. За вечер публика успевает поплакать на крутой драме и вдоволь посмеяться на какой-нибудь черной комедии. Вместо дорогой бутафории и длинных планов – оригинальные сюжеты и отличная актерская игра. Хочу отметить, что фестиваль в Царицыно рискует стать крупнейшим кинопоказом под открытым небом в Европе. Приглашаем всех на праздник кино!"

Фестиваль уличного кино является некоммерческим проектом, запущенным в 2014 году на Дальнем Востоке России. За четыре года проект успел совершить мировой рекорд, проехать более 40 тысяч километров и собрать свыше миллиона зрителей. В его поддержку высказывались Эмир Кустурица, Никита Михалков, Владимир Познер, Павел Лунгин и другие деятели культуры. Проект проходит при поддержке Фонда президентских грантов.

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