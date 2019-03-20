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Культура

20 марта, 15:22

Струнный квартет Quatuor Diotima выступит в "Зарядье"

культура концерты

Известный французский квартет даст концерт в Москве 10 апреля.

Фото: предоставлено организаторами

Quatuor Diotima основали выпускники парижской и лионской консерваторий в 1996 году. Название квартета отсылает к композиции Луиджи Ноно Fragmente Stille, an Diotima, подчеркивая репертуарные ориентиры коллектива на музыку XX века: от Бартока до Картера, Лахенмана и Фернихоу. При этом цель музыкантов – исполнение этих сочинений в контексте продолжения классико-романтических традиций и погружения в осмысление и интерпретацию струнных квартетов Бетховена, Шумана, Дебюсси, Яначека и других.

Выступления Quatuor Diotima проходят в различных городах Франции и на основных площадках и фестивалях Парижа, таких как Аудиториум Лувра, Парижский осенний фестиваль, Музей Орсе, Le Festival Présences, Cité de la Musique и Le Festival Agora, организуемый IRCAM. Концерты квартета также проходили на площадках Берлина (Musikfest), Дортмунда (Konzerthaus Dortmund), Бремена (Radio Bremen), Штутгарта, Баден-Бадена, Майнца (South West German Radio), Страсбурга (Musica Strasbourg), Брюсселя (Ars Musica), Хельсинки (Musica Nova), Женевы (Archipel Geneva), Лиссабона (Gulbenkian Foundation Lisbon) и Аликанте (Alicante Festival).

Юнь-Пэн Чжао, скрипка
Констанс Ронзатти, скрипка
Франк Шевалье, альт
Пьер Морле, виолончель

Концерт проходит при поддержке Французского института при посольстве Франции в России.

Когда: 10 апреля, 19:00
Где: КЗ "Зарядье", Малый зал

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