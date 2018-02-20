Юбилей "Мстителей", опера по Мамлееву и другие события предпраздничной недели

Выставка Marvel, посвященная вселенной "Мстителей", опера по мотивам Чехова и Мамлеева, фестиваль "Недели "Оскара" – редакция портала Москва 24 собрала самые интересные события короткой предпраздничной недели.

Опера "Проза"

Четвертая опера Владимира Раннева – микс из произведений несочетаемых на первый взгляд авторов: Антона Чехова и Юрия Мамлеева. В спектакле "Проза" актеры разыгрывают сцены из мамлеевского рассказа "Жених", одновременно исполняя а капелла фрагменты из повести "Степь".

Но кровожадный сюжет в постановке Раннева никак не конфликтует с мечтательной лирикой Чехова. Напротив, вместе они создают качественно новое цельное произведение. Происходящее на сцене дополняет анимированный комикс, созданный художницей Мариной Алексеевой.

Где: Электротеатр "Станиславский"

Когда: 21-24 февраля

"Недели "Оскара" в кинотеатре "Москва"

Кинотеатр "Москва" в очередной раз проводит показ лент, номинированных в этом году на престижную кинонаграду. Откроет фестиваль российская премьера нового фильма Ридли Скотта "Все деньги мира".

Всего в кинотеатре покажут 11 лент, среди которых "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина Макдонаха, "Зови меня своим именем" Луки Гуаданьино, "Форма воды" Гильермо дель Торо, "Тоня против всех" Крейга Гиллеспи и другие. Фильмы, участвующие в фестивале, идут на языке оригинала.



Видео: YouTube/iVideos

Где: кинотеатр "Москва"

Когда: с 19 февраля

Спектакль Love Machines

Драматические опыты философа и поэта Кети Чухров нередко сравнивают с Бертольдом Брехтом. Автор и сама не отрицает влияния одного из главных реформаторов европейского театра. Действие спектакля по драматической поэме Чухров разворачивается в постгуманистическом будущем.

Love Machines – антиутопический трагифарс, в котором смешались античная философия, христианская мысль, политические манифесты и неутешительные пророчества о будущем человека в мире. Свою версию спектакля представит ученица Бориса Юхананова, актриса и режиссер Мария Чиркова.



Видео: YouTube/Электротеатр Станиславский

Где: Электротеатр "Станиславский"

Когда: 21-23 февраля

Юбилей "Мстителей"

Ровно десять лет назад на экраны вышел "Железный человек", ставший первым фильмом успешной кинофраншизы Marvel. 22 февраля посетители интерактивной выставки "Marvel Мстители. Секретная база" смогут погрузиться во вселенную комиксов и попробовать себя в роли супергероев. В этот день также можно будет увидеть оригинальные костюмы "Мстителей", которые использовались на съемках франшизы. Кроме того, на празднике ожидается множество звездных гостей, которые придут со своими детьми. Самых юных посетителей выставки ждут сувениры от Marvel.

Где: ТЦ "Авиапарк"

Когда: 22 февраля

Мэт Коллишоу, Albion

В свое время "Молодые британские художники" наделали немало шума своими шокирующими работами и наплевательским отношением к любым общественным нормам. Но Мэт Коллишоу всегда выделялся даже на фоне радикалов во главе с Дэмьеном Херстом. Скандальную известность художнику принесли инсталляции, в которых он не без смакования использовал реальные фото из архивов криминалистов.

Со временем Коллишоу, как и многие его соратники по движению, остепенился. Теперь художника больше интересует техническая сторона искусства. Центральное место в экспозиции Albion занимает копия мертвого дуба из Шервудского леса, особым образом спроецированная из света. Призрак дерева, на котором укрывались разбойники Робин Гуда, – одна из множества инсталляций, в которых художник осмысляет историю Европы.

Где: Галерея Гари Татинцяна

Когда: до 28 апреля

Дмитрий Шорин, "Апология заблуждений"

Дмитрий Шорин возвращается в музейное пространство спустя три года полного молчания. Его новая персональная выставка представляет собой серию из 12 полотен, на которых изображен причудливый и немного пугающий лес. "Апология заблуждений" – своего рода комментарий к первым строкам "Божественной комедии", неожиданная философская работа художника, которого многие привыкли ругать за гедонизм и безыдейность.

Где: Винзавод, галерея Fine Art

Когда: до 29 марта

Концерт "Маши и медведей"

Главный женский голос поп-рока 1990-х Мария Макарова уже много лет испытывает терпение поклонников обещаниями нового альбома. Пластинка вряд ли выйдет в ближайшее время, поэтому фанатам "Любочки" придется запастись терпением и довольствоваться живыми выступлениями группы. По крайней мере, возобновив концертную деятельность, Макарова доказала, что "Медведи" не собираются впадать в спячку и до сих пор способны на многое.

Фото: ТАСС/Евгений Стукалин

Где: клуб Glastonberry

Когда: 22 февраля, 20:00