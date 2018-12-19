Прибавьте громкость: любовь в музыке от Cream Soda

Cream Soda – российский музыкальный проект, в котором участвует три молодых музыканта Дима Нова, Илья Гадаев и Анна Романовская. Их музыка наполнена многими жанрами, вкусами и красками, что очень привлекает их поклонников. Ребята пишут новый материал, выпускают клипы, гастролируют. Мы поговорили с ними об их прошлом, настоящем и будущем, в котором им просто не суждено потеряться.

Фото: портал Москва 24/Елизавета Хлебникова

Что увеличивает вашу профессиональную продуктивность? Какие вещи вдохновляют?

Дима: "Первое, что приходит в голову, – время, когда мы собираемся вместе. В такие моменты наша продуктивность увеличивается. Например, трек "По неоновым полям" (трек с альбома "ТанецГолосЗвук 3" группы "ЛАУД") мы с Ильей написали примерно за час".

Я знаю, что вы несколько раз собирались и жили вместе.

Аня: "Да, уже дважды. Это идеальное место для написания альбома. Так мы записали второй и третий альбом".

Илья: "Продуктивность увеличивается также после путешествий, когда отдохнешь и сменишь обстановку".

Дима: "Еще после классных вечеринок, например, после Boiler room. Даже когда уставший и пьяный приходишь домой, все равно садишься писать музыку".

Где находится то место, где вы живете вместе?

Дима: "Под Ярославлем, в Диево-Городище (село в Некрасовском районе Ярославской области). Это семейный дом, который построила моя мама".

Это место силы для вас?

Аня: "Да, точно, место силы".

Дима: "Екатерина Великая ездила туда к своему любовнику. Там все пропитано любовью".

Вы там только втроем живете?

Аня: "Нет, к нам приезжают друзья".

Дима: "В процессе написания последнего альбома с нами много времени провел вокалист, который будет у нас в двух треках. И наш друг Марк, который бегал с дискошаром в клипе "Красиво", и он же у нас на акустике играет. Но они, скорее, просто пьянствовали с нами".

Как пьяная группа поддержки?

Илья: "Как группа контрастов".

Когда вы пишите музыку, у вас часто между собой разногласия случаются?

Илья: "Да практически нет. Мы уже очень давно работаем вместе, поэтому разногласий особых нет. Всех все должно устраивать".

Дима: "Сегодня с утра возникло разногласие, в чем ехать на интервью. В итоге Илья прислушался к моему совету, мы обнимались и поэтому опоздали".

Фото: портал Москва 24/Елизавета Хлебникова

Как вы готовитесь к своим диджей-сетам? Как отбираете музыку?

Дима: "Мы смотрим новинки, даже в рекомендациях Apple music или в подборках в "Вконтакте". Я иногда так делаю, когда мало времени. Есть также Glory Beats – это проект нашего друга, где выкладываются новинки андеграундной музыки. Есть много новостных порталов с музоном".

Много вообще времени тратиться на формирование диджей-сета?

Илья: "Мы не готовимся обычно к каждому диджей-сету, если только к особым мероприятиям. У нас есть библиотека из уже добавленных треков, из этого мы можем выбирать и играть".

Дима: "Наша отличительная черта – это подготовка специальных треков. Мне кажется, сейчас мало, кто заморачивается с этим. Например, к последний вечеринке в Powerhouse я сел и написал Edit к старенькому треку, который мне нравится. Он очень зашел при выступлении. Илья вообще может написать целый микс треков".

А что больше нравится диджей-сеты или ваши лайвы?

Илья: "Сейчас лайвы однозначно".

Дима: "Там такое сильное сосредоточение энергетики, что оно не может сравниться с диджей-сетами. При лайвах весь фокус – на нас и люди прямо впитывают нашу музыку".

Аня: "Это очень сильный энергетический обмен".

Какая была самая большая площадка, где вы выступали?

Дима: "Если не считать фестивали, то в Киеве, около 800-1000 человек. И в "16 тонн", там было около 500 человек. 28 декабря у нас там дополнительный концерт".

Вы выпустили уже две пластинки, почему записываетесь и на пластинках? Это все-таки сейчас экзотика, хоть и модная.

Дима: "Людям нравится экзотика. Многие люди просто ставят нашу пластинку на полку, потому что она смотрится, как картина, и им нравится быть причастными к этой движухе. А для нас это важно, потому что мы с Ильей вышли из электронной музыки, из хауса и драм-н-бейс культуры. У меня у самого есть коллекция винила и не напечатать нашу музыку на виниле было просто невозможно. Мы были бы не мы. Для нас важна культура винила. Внести вклад и поддержать ее – наш долг. Некоторые люди покупают проигрыватели даже из-за нашей пластинки".

Где бы вы хотели выступить, где еще не выступали?

Аня: "В США или в Лондоне".

Дима: "Сразу подумал о Нью-Йорке. Но вообще я бы хотел выступать везде, куда позовут, туда и поедем".

Как думаете, через сколько лет это осуществится?

Дима: "Думаю, через два года".

Фото: портал Москва 24/Елизавета Хлебникова

А не будет ли помехой то, что песни – на русском языке?

Дима: "Это сейчас модно, стираются рамки".

Аня: "Плюс везде очень много русскоязычных эмигрантов. Мы постепенно прощупываем местность, Белоруссия, Украина, Эстония".

Дима: "После третьего альбома в следующем году мы поедем в Европу – это 100 процентов".

Вы чувствуете запрос на русскоязычные тексты?

Дима: "Да, но мы не отталкиваемся от запроса. Раньше мне нравилась англоязычная музыка, сейчас я не могу ее воспринимать, не знаю почему. Мы хотели написать хотя бы один трек на английском, но не вышло".

Аня: "Но, может, мы еще что-нибудь сделаем".

Сколько у вас концертов в месяц?

Дима: "Как правило, у нас каждые пятница и суббота заняты. Бывают диджей-сеты, но в среднем даем шесть концертов в месяц. Если брать декабрь, то гораздо больше, из-за всяких закрытых мероприятий".

Хотите больше?

Аня: "Я хочу".

Дима: "Все должно складываться естественным образом, хотя так и складывается".

Пять лет назад, в 2013 году, в одном интервью у новосибирских ребят вы сказали, что видите себя с вокалом, гитарой, барабанами. Получается, что это сбылось, ведь вы используете живые инструменты.

Дима: "Да, я недавно пересматривал и подумал, что мы навангавали. Это так интересно. Мы используем сейчас гитару, клавиши, пэды (электронные барабаны) и, конечно, вокал".

Кто из российских артистов вам больше всего сейчас нравится?

Илья: "Saluki".

Аня: "ЛАУД".

Дима: "Lurmish, эти ребята творческие лентяи, как и все музыканты. Но если они возьмут себя в руки, то выстрелят настолько, что сразу перепрыгнут Россию, как мне кажется".

Аня: "Это такая Bjork в России. Очень экстравагантно и интересно".

Дима: "Я еще слушаю Big baby tape, мне очень нравится".

Фото: портал Москва 24/Елизавета Хлебникова

Кому бы вы могли сказать "спасибо", помимо себя, за помощь и вдохновение в вашей карьере?

Дима: "Дорну в первую очередь (Masterskaya – музыкальный лейбл Ивана Дорна, где был записан альбом Cream Soda "Красиво"), также друзья поддерживали, они всегда рядом были".

Илья: "Даше Евсеевой и Саше Хижнякову".

Аня: "Если ты имеешь ввиду родственные связи, то никто изначально не относился положительно и не поддерживал. В первую очередь это скепсис по отношению к редкой профессии, которая не воспринимается родителями изначально как профессия, для них это было, скорее, просто хобби. Пока ты сам не осознаешь, что ты из себя что-то представляешь – родители в тебя не верят, потому что они не видят результат. Просто они хотят тебе лучшего и прекрасного будущего, а твоя деятельность идет вразрез с их представлениями о нем".

Кем ваши родители хотели, чтобы вы стали?

Аня: "Мой папа хотел, чтобы я у него преемницей была на заводе. У него свое химическое производство и бизнес. Мама более менее всегда одобряла и поддерживала мое желание заниматься вокалом. Сейчас она моя фанатка".

Илья: "Я учился на квантовой физике. Мои родители хотели, чтобы я стал инженером или конструктором, не просто физиком. Мне в какой-то момент это было интересно и у меня все получалось, так как мозг работает в эту сторону, но в итоге я понял, что это все очень скучно и пусто. Работать пять дней в неделю и получать зарплату – мне это неинтересно".

Дима, у тебя какая история?

Дима: "А я историк по образованию. У меня написано в аттестате, что я археолог. Докопался, называется. Я хотел поехать учиться на дизайнера, это была мечта, но я был слишком ленивый. Распылялся на тусовки и всякую движуху. Никуда не поехал и поступил, куда поступилось. Но я не жалею, потому что познакомился с прекрасными и судьбоносными людьми, например, Вадиком Селезневым, Гришей Шатохиным, Мишей Дудкиным, Виталиком Максимовым. Все талантливые ребята".

Аня: "Тебе помог истфак, у тебя теперь тексты получаются глубоко литературные, ты умеешь метафорично сочетать и выражаться".

Дима: "Мне кажется, образование помогает понять эту систему жизни".

Родители слушают вашу музыку?

Илья: "Когда выходит новый альбом, например. Моя мама посмотрела наш клип "Уйди, но останься" раз семь. Ей понравилось".

Дима: "У меня мама слушает, она даже всплакнула под песню "На взлетной" (трек с альбома "ТанецГолосЗвук 3″ группы "ЛАУД"), где я пою. Ей понравился альбом "Красиво", особенно медленные песни. Она в машине слушает с удовольствием".



Видео: YouTube/КРЕМ СОДА

Расскажите про новый альбом.

Дима: "Мы много работали и получилось 12-13 композиций, которые просто прекрасны. Этот альбом выйдет весной 2019 года. В каждый трек заложена любовь и все – на русском".

Мой последний вопрос, какими вы видите себя через пять лет?

Илья: "Мы недавно были на концерте Little Big и меня поразило, как все профессионально сделано. Во время шоу все взрывается и все говорят вовремя, танцуют синхронно, такое ощущение, что фильм посмотрел. Надо поставить цель – дорасти до такого уровня, до таких площадок, а может, даже и больше".

Дима: "Когда ты видишь такое шоу, даже необязательно, чтобы музыка нравилась, тебе просто интересно там находиться. Даже те, кто оказался там случайно, они сто процентов кайфанули от этой энергетики. Людей захватывало, поэтому это было круто".

Илья: "Да, хочется, чтобы наша группа выросла до такого масштаба. И дело не только в шоу, но еще и в самой музыке и визуальном представлении".

Дима: "Я думаю, что через пять лет мы соберем 20 тысяч людей. Также хочу, чтобы мы продюсировали перспективных и молодых музыкантов, может, через наш лейбл".

Аня: "Я думаю открыть свою вокальную школу, так как мои прежние ученики постоянно спрашивают меня, куда идти заниматься вокалом. Это подстегивает меня и подогревает мой интерес. Я к своим старым ученикам относилась очень бережно и трепетно. Бизнес рано или поздно придется возыметь".

Дима: "Мы будем развивать много направлений. Но мы не сможем сделать ничего так, чтобы это смотрелось плохо. Каждый трек, каждый звук, каждое слово я обожаю и люблю, поэтому мы живем в гармонии".



Мы очень ждем их следующий альбом, а пока наслаждаемся уже выпущенными треками. А 28 декабря на площадке клуба "16 тонн" пройдет предновогодний концерт для всех поклонников творчества Cream Soda. Ребята обещают согреть нас своей музыкой, так что берите друзей и приходите. Там уж точно будет громкость на максимуме.

Алиса Абаева