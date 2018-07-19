Музей Москвы открывает второй сезон проекта "Уличный лекторий. Местная история"

Как хорошо вы знаете район, в котором живете или в котором часто бываете? Какие древние поселения существовали на его территории и чем история этого места примечательна сегодня? С июля по сентябрь "Уличный лекторий" будет перемещаться по разным районам Москвы, где известные московские историки, краеведы и экскурсоводы расскажут об этих местах. Вход на все лекции бесплатный.

Фото предоставлены пресс-службой

Летом 2017 года проект "Уличный лекторий. Местная история" побывал в 14 районах Москвы, лекции посетили более 1100 слушателей. По итогам проекта была издана газета, посвященная истории районов. О том, где проходил первый сезон, можно узнать по этой этой ссылке. В этом году проект отправится в 10 московских районов – как в центральные, так и традиционно спальные.

Вместе с официальной историей проект собирает историю частную, дополняя лекции воспоминаниями жителей и старыми фотографиями районов (присылать их можно по адресу moyrayon@mosmuseum.ru). Собранные истории и снимки смогут войти в коллекцию Музея Москвы.

Расписание лекций и адреса мест проведения

19 июля в 19:00 – Китай-город

Адрес: двор на территории Старого английского двора по адресу: ул. Варварка 4А.

В случае дождя лекция пройдет в Старом английском дворе.

Лектор: Лариса Скрыпник, историк, москвовед, старший научный сотрудник Музея Москвы, автор книг и научных статей о Москве.

24 июля в 19:00 – Район Пресненский

Адрес: сквер в Большом Предтеченском переулке напротив Историко-мемориального музея "Пресня"(экспозиционно-мемориальный отдел "Пресня" ГЦМСИР).

В случае дождя лекция пройдет: место уточняется.

Лектор: Денис Ромодин, москововед, старший научный сотрудник музея "Пресня" (экспозиционно-мемориальный отдел "Пресня" ГЦМСИР), член российского отделения DOCOMOMO.

31 июля в 19:00 – Район Ясенево

Адрес: площадка на территории культурного центра "Вдохновение" по адресу: Литовский бульвар, 7.

В случае дождя лекция пройдет в культурном центре "Вдохновение".

Лектор: Мария Калыш, историк, москвовед, старший научный сотрудник Городского экскурсионного бюро Музея Москвы.

Фото предоставлены пресс-службой

3 августа в 19:00 – Район Якиманка

Адрес: на территории павильона "Школа" в Музеоне. Крымская наб., 16 стр, 1.

В случае дождя лекция пройдет в павильоне "Школа" в Музеоне.

Лектор: Денис Дроздов, писатель, краевед, автор книг "Большая Ордынка. Прогулка по Замоскворечью" и "Историческая Москва".

7 августа в 19:00 – Район Сокольники

Адрес: летняя веранда библиотеки "Букводом" 5-й Лучевой просек, 1.

В случае дождя лекция пройдет в "Шахматно – шашечном клубе" в Сокольниках по адресу 6-й Лучевой просек., 3.

Лектор: Александр Иванов, краевед, экскурсовод, автор статей по истории и архитектуре Москвы, основатель проекта городских квестов "Квест-город".

14 августа в 19:00 – Алексеевский район

Адрес: ул. Бориса Галушкина, 23.

В случае дождя лекция в "Центральной городской деловой библиотеке" по адресу ул. Бориса Галушкина, 19, корп. 1.

Лектор: Татьяна Воронцова, краевед, экскурсовод, один из авторов путеводителя "Архитектура Москвы периода НЭПа и Первой пятилетки".

21 августа в 19:00 – Район Очаково-Матвеевское

Адрес: ул. Нежинская, 13, во дворе круглого дома.

В случае дождя лекция пройдет в библиотеке № 218 по адресу ул. Нежинская, 13.

Лектор: Павел Гнилорыбов, историк-москвовед, научный сотрудник Центра Гиляровского Музея Москвы

4 сентября в 19:00 – Район Сокол

Адрес: ул. Песчаная, 5.

В случае дождя: лекция пройдет в Центре творчества детей и юношества "Сокол" по адресу ул. Песчаная, 5.

Лектор: Евгений Плисс, краевед, проводит авторские экскурсии по северу исторической Москвы.

Фото предоставлены пресс-службой

10 сентября в 19:00 – Район Коньково

Адрес: ул. Островитянова, 19/22.

В случае дождя лекция пройдет в библиотеке № 187 по адресу ул. Островитянова, 19/22.

Лектор: Мария Никитина, историк, искусствовед, научный сотрудник Городского экскурсионного бюро Музея Москвы.

12 сентября в 19:00 – Район Митино

Адрес: Культурный центр "Митино" по адресу Митинская ул., 31, корп. 1.

Лектор: Лариса Скрыпник, историк, москвовед, старший научный сотрудник Музея Москвы, автор книг и научных статей о Москве.

В расписании возможны незначительные изменения. Следите за расписанием на этой странице, а также присоединяйтесь в Facebook к группе Музея Москвы и к группе Лектория Музея Москвы.

Вход на все лекции бесплатный. Регистрация не обязательна, но желательна. Зарегистрироваться можно по ссылке.