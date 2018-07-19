Музей Москвы открывает второй сезон проекта "Уличный лекторий. Местная история"

Как хорошо вы знаете район, в котором живете или в котором часто бываете? Какие древние поселения существовали на его территории и чем история этого места примечательна сегодня? С июля по сентябрь "Уличный лекторий" будет перемещаться по разным районам Москвы, где известные московские историки, краеведы и экскурсоводы расскажут об этих местах. Вход на все лекции бесплатный.
Фото предоставлены пресс-службой
Летом 2017 года проект "Уличный лекторий. Местная история" побывал в 14 районах Москвы, лекции посетили более 1100 слушателей. По итогам проекта была издана газета, посвященная истории районов. О том, где проходил первый сезон, можно узнать по этой этой ссылке. В этом году проект отправится в 10 московских районов – как в центральные, так и традиционно спальные.
Вместе с официальной историей проект собирает историю частную, дополняя лекции воспоминаниями жителей и старыми фотографиями районов (присылать их можно по адресу moyrayon@mosmuseum.ru). Собранные истории и снимки смогут войти в коллекцию Музея Москвы.
Расписание лекций и адреса мест проведения
19 июля в 19:00 – Китай-город
Адрес: двор на территории Старого английского двора по адресу: ул. Варварка 4А.
В случае дождя лекция пройдет в Старом английском дворе.
Лектор: Лариса Скрыпник, историк, москвовед, старший научный сотрудник Музея Москвы, автор книг и научных статей о Москве.
24 июля в 19:00 – Район Пресненский
Адрес: сквер в Большом Предтеченском переулке напротив Историко-мемориального музея "Пресня"(экспозиционно-мемориальный отдел "Пресня" ГЦМСИР).
В случае дождя лекция пройдет: место уточняется.
Лектор: Денис Ромодин, москововед, старший научный сотрудник музея "Пресня" (экспозиционно-мемориальный отдел "Пресня" ГЦМСИР), член российского отделения DOCOMOMO.
31 июля в 19:00 – Район Ясенево
Адрес: площадка на территории культурного центра "Вдохновение" по адресу: Литовский бульвар, 7.
В случае дождя лекция пройдет в культурном центре "Вдохновение".
Лектор: Мария Калыш, историк, москвовед, старший научный сотрудник Городского экскурсионного бюро Музея Москвы.
Фото предоставлены пресс-службой
3 августа в 19:00 – Район Якиманка
Адрес: на территории павильона "Школа" в Музеоне. Крымская наб., 16 стр, 1.
В случае дождя лекция пройдет в павильоне "Школа" в Музеоне.
Лектор: Денис Дроздов, писатель, краевед, автор книг "Большая Ордынка. Прогулка по Замоскворечью" и "Историческая Москва".
7 августа в 19:00 – Район Сокольники
Адрес: летняя веранда библиотеки "Букводом" 5-й Лучевой просек, 1.
В случае дождя лекция пройдет в "Шахматно – шашечном клубе" в Сокольниках по адресу 6-й Лучевой просек., 3.
Лектор: Александр Иванов, краевед, экскурсовод, автор статей по истории и архитектуре Москвы, основатель проекта городских квестов "Квест-город".
14 августа в 19:00 – Алексеевский район
Адрес: ул. Бориса Галушкина, 23.
В случае дождя лекция в "Центральной городской деловой библиотеке" по адресу ул. Бориса Галушкина, 19, корп. 1.
Лектор: Татьяна Воронцова, краевед, экскурсовод, один из авторов путеводителя "Архитектура Москвы периода НЭПа и Первой пятилетки".
21 августа в 19:00 – Район Очаково-Матвеевское
Адрес: ул. Нежинская, 13, во дворе круглого дома.
В случае дождя лекция пройдет в библиотеке № 218 по адресу ул. Нежинская, 13.
Лектор: Павел Гнилорыбов, историк-москвовед, научный сотрудник Центра Гиляровского Музея Москвы
4 сентября в 19:00 – Район Сокол
Адрес: ул. Песчаная, 5.
В случае дождя: лекция пройдет в Центре творчества детей и юношества "Сокол" по адресу ул. Песчаная, 5.
Лектор: Евгений Плисс, краевед, проводит авторские экскурсии по северу исторической Москвы.
Фото предоставлены пресс-службой
10 сентября в 19:00 – Район Коньково
Адрес: ул. Островитянова, 19/22.
В случае дождя лекция пройдет в библиотеке № 187 по адресу ул. Островитянова, 19/22.
Лектор: Мария Никитина, историк, искусствовед, научный сотрудник Городского экскурсионного бюро Музея Москвы.
12 сентября в 19:00 – Район Митино
Адрес: Культурный центр "Митино" по адресу Митинская ул., 31, корп. 1.
Лектор: Лариса Скрыпник, историк, москвовед, старший научный сотрудник Музея Москвы, автор книг и научных статей о Москве.
В расписании возможны незначительные изменения. Следите за расписанием на этой странице, а также присоединяйтесь в Facebook к группе Музея Москвы и к группе Лектория Музея Москвы.
Вход на все лекции бесплатный. Регистрация не обязательна, но желательна. Зарегистрироваться можно по ссылке.