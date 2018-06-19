"Утопия" в Театре Наций, феминизм в мультике Pixar и день рождения Цоя. Афиша на неделю

В Театре Наций покажут "Утопию" Марата Гацалова, на российские экраны вышел сиквел "Суперсемейки", а в ЦДХ группа "Виктор" даст концерт в день рождения Цоя. Портал Москва 24 — о самых интересных событиях недели.

"Утопия" в Театре Наций

Новый спектакль лауреата "Золотой маски" Марата Гацалова по пьесе Михаила Дурненкова. Действие происходит в разорившемся провинциальном кафе, которое зачем-то выкупил бизнесмен из Москвы. Это размышление о феномене 90-х и о том, изменились ли мы с тех пор. Спектакль станет дебютом актера Андрея Соколова в Театре Наций.

Где: Малая сцена Театра Наций

Когда: 20-22 июня, 20:00

"Суперсемейка-2″



Видео: YouTube/Disney Россия

Профеминистский сиквел мультипликационного блокбастера от Pixar. Миссис Парр оставляет супруга присматривать за детьми и отправляется на борьбу с таинственным злодеем, гипнотизирующим людей через телевизор. Разумеется, все кончится хорошо, но, как всегда у Pixar, на первый план выходит не сюжет, а технологические достижения компьютерной анимации. Фильм получил восторженную критику, а студия решила превратить проект в полноценную франшизу, включающую серию комиксов и компьютерные игры.

Где: Кинотеатры Москвы

Когда: с 14 июня

"Эскобар"



Видео: YouTube/

iVideos

Колумбия еще долго будет разбираться с тем, что натворил наркобарон Пабло Эскобар. Его стараниями картели проникли во все сферы жизни страны: от наркоторговли в трущобах до принятия судьбоносных решений в правительстве. Режиссера Фернандо Леона Де Арано уже успели обвинить в попытке очеловечить образ кровавого Эскобара. Больших наград он вряд ли сыщет, но фильм стоит увидеть хотя бы ради актерского дуэта Хавьера Бардема и Пенелопы Крус.

Где: Кинотеатры Москвы

Когда: с 14 июня

"Анна в тропиках" в "Станиславском"



Видео: YouTube/Электротеатр Станиславский

В 2003 году пьеса Нило Круза принесла своему автору престижнейшую Пулитцеровскую премию. Ее герои — владелец сигарной фабрики, его семья и рабочие. На дворе Великая депрессия, дорогие сигары никому не по карману, а конвейер Форда вытесняет ручной труд. В центре же сюжета находится лектор, которого наняли, чтобы читать неграмотным крутильщикам газеты и книги. Но скоро ему придется сменить профессию, потому что из-за шума станков его уже не будет слышно. Режиссер — Александр Огарев.

Где: Электротеатр "Станиславский"

Когда: 18-20 июня, 19:00

"Виктор" в ЦДХ

Фото: ТАСС/Александр Чумичев и Александр Шогин

Концерт ко дню рождения лидера группы "Кино". "Виктор" — пример успешной трибьют-группы, которая не просто воспроизводит оригинальный материал, но приводит его к актуальным стандартам звучания. Команда впервые выступит в сопровождении симфонического оркестра. Ведущим концерта заявлен музыкальный журналист Артемий Троицкий.

Где: Центральный дом художника

Когда: 22 июня, 20:00

Лекция "Женские образы в японской литературе эпохи модерна"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Японский литературный модерн — удивительное явление переломной эпохи в истории Страны восходящего Солнца. Творческая интеллигенция того времени пыталась примирить традиционный уклад общества с радикальными изменениями, принесенными на острова Европой и США. О роли женщин в этом необычном мире и чудесных женских образах, созданных Акутагавой Рюноскэ, Дзюнъитиро Танидзаки и Нагаи Кафу, расскажет знаток японской литературы Павел Соколов.

Где: Библиотека имени Некрасова

Когда: 21 июня, 19:30

"Бунин" в "Станиславском"



Видео: YouTube/Электротеатр Станиславский

Спектакль Светланы Прохоровой по рассказам Ивана Бунина из цикла "Темные аллеи". Десять новелл объединены общей темой мучительной влюбленности и грехопадения. Вместе с героями бунинской прозы зритель оказывается в мире расшатанной морали, где размыты границы между добром и злом, пороком и невинностью.

Где: Электротеатр "Станиславский"

Когда: 22 июня, 19:00

Сантим в "Плутоне"

Личная страница Ильи Малашенкова в VK

Илья "Сантим" Малашенков отмечает 50-летие сольным концертом в "Плутоне". Вместе с товарищами по группе "Банда четырех" ему в свое время удалось совершить невероятное: стать любимцем футбольных хулиганов и домашних интеллигентов, сторонников левых и правых политических лагерей. Можно только гадать, что приготовил юбиляр, ведь за годы творчества он успел поработать в грязнейшем панке, эзотерическом неофолке и чувствительном дарквейве.

Где: "Плутон"

Когда: 21 июня, 19:00