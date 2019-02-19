﻿Малахов за стеклом: в среду телеведущий поработает в витрине ЦУМа

﻿Паблик-ток о судьбе современного искусства: телеведущий Андрей Малахов встретится с влиятельным куратором Франческо Бонами в глухой витрине главного модного универмага столицы. Их будет видно, но не будет слышно

Фото: предоставлено Фондом V-A-C

Итальянец Франческо Бонами – один из самых авторитетных и влиятельных кураторов в мире современного искусства и популярный автор. Еще в начале 2000-х он был куратором передвижной биеннале "Манифеста" и одного из выпусков Венецианской биеннале (а это почти как получить "Оскар"). В среду 20 февраля в 19:00 по инициативе Фонда V-A-C в одной из витрин ЦУМа он встретится с телеведущим Андреем Малаховым, чтобы поговорить о своей новой книге "POST. Произведение искусства в эпоху его социальной воспроизводимости", а заодно ответить на вопросы, которые неизбежно возникают при взаимодействии совриска и социальных сетей. Ну, например: смогли бы 53 миллиона человек ставить "лайки" изображению с эпатажным писсуаром Марселя Дюшана точно так же, как они лайкали недавнюю фотографию яйца и может ли в принципе искусство конкурировать с вирусными картинками?

Место встречи выбрано неслучайно: витрина главного модного универмага столицы – идеальное воплощение реальности инстаграма: глянцевая жизнь, на которую можно лишь смотреть, но нельзя осязать. И хотя диалог будет в абсолютно глухой витрине, услышать его можно будет на смартфоне, скачав QR-код. Если, конечно, захотеть.