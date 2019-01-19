Где на ВДНХ найти и покормить белок?

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

На территории ВДНХ проживают сотни белок – в парке "Останкино", неподалеку от Дома культуры, рядом с музейным комплексом "Буран". Зимой белкам, как и другим обитателям городских лесопарков, сложнее найти корм. Именно поэтому на ВДНХ появились беличьи кормушки. Найти их поможет интерактивная карта, составленная командой главной выставки страны. На ней видно, что домики для белок находятся недалеко от Паркового пруда (недалеко от павильона книги).

Добавим, что излюбленные лакомства белок – кедровые орехи, фундук, сухофрукты, семечки подсолнуха и пшеничные сухари. А вот жареные орехи и экзотические фрукты приносить не стоит.