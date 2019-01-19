Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

19 января, 16:45

Где на ВДНХ найти и покормить белок?

культура парки weekend истории

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

На территории ВДНХ проживают сотни белок – в парке "Останкино", неподалеку от Дома культуры, рядом с музейным комплексом "Буран". Зимой белкам, как и другим обитателям городских лесопарков, сложнее найти корм. Именно поэтому на ВДНХ появились беличьи кормушки. Найти их поможет интерактивная карта, составленная командой главной выставки страны. На ней видно, что домики для белок находятся недалеко от Паркового пруда (недалеко от павильона книги).

Добавим, что излюбленные лакомства белок – кедровые орехи, фундук, сухофрукты, семечки подсолнуха и пшеничные сухари. А вот жареные орехи и экзотические фрукты приносить не стоит.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать