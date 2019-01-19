Классическая музыка в необычных местах: концерты в январе

В Москве всегда играют много классики, но иногда ее можно послушать не в консерватории, а где-то в очень особенных местах. Мы отобрали концерты, для которых устроители придумали самые интересные комбинации академической музыки и локаций.

"Аптекарский огород": артисты Большого театра и старинная европейская музыка эпохи Великого посольства Петра I

Самый старый ботанический сад России, основанный Петром I, одним из первых подхватил моду на создание массовых культурных площадок в московских парках. Каждые выходные здесь проходят разноформатные события, способные восполнить недостаток кислорода и утолить эстетический голод одновременно.

В субтропической оранжерее XVIII века под аккомпанемент чарующих ароматов магнолий, пальм, камелий, агав и фейхоа прозвучит ночной концерт ансамбля старинной музыки имени Андрея Волконского "Великое посольство Петра I в Европу". В 1697-98 годах Великое посольство Петра I и поданных с небывалыми почестями встречали в европейских столицах, давая званые вечера и балы. Эта программа – музыкальное путешествие по тем же европейским столицам. В ней звучит музыка, созданная в России, Голландии, Австро-Венгрии, Англии, Франции XVII и начала XVIII веков.

19 января в 19:00

Билеты: 1200 рублей

Царицыно: Венский лес и "Барочный дивертисмент"

Перед придворным архитектором Екатерины II Василием Баженовым стояла нетривиальная задача: спроектировать и построить новую императорскую резиденцию "во вкусе готики". Что такое "вкус готики" — было по всей видимости, загадкой. Баженов понял это как сплав древнерусского зодчества и московского барокко. Работы шли почти четверть века.

Музыкальный вечер "Барочный дивертисмент", который пройдет в эту субботу в атриуме Хлебного дома музея, относится к музыкальному циклу "Органные концерты". Прозвучит музыка композиторов эпохи барокко, написанная для органа соло и ансамбля органа и виол. Исполнители — выпускники Московской государственной консерватории Александр Удальцов, Сергей Полтавский и Олег Бугаев. Дадут Баха, Вивальди и других.

19 января 17:00.

Билеты: 300–550 рублей

А 20 января в Царицыно прозвучат "Сказки Венского леса". Это зимний концерт из цикла "Музыка Оперного дома" для двух сопрано и фортепиано. В программе Глинка, Даргомыжский, Римский-Корсаков, Чайковский и так далее.

20 января 16:00

Билеты: 500–800 рублей

Дворец царя Алексея Михайловича: Вебер, Брамс, Чайковский

Фото: depositphotos/ VitalikRadko

Дворец Алексея Михайловича в Коломенском, построенный в 1672 году, чтобы подчеркнуть величие царя и мощь его власти, называли "Восьмым чудом света", настолько красота его внутреннего убранства и внешнего вида поражала современников. Но в XVIII веке, когда столица России была перенесена в Санкт-Петербург, Коломенское утратило своё прежнее значение, а дворец ветшал и постепенно разрушался. Екатерина II в 1767 г. приказала его разобрать, сделав перед этим подробные обмеры и чертежи. И по этим чертежам Дворец был восстановлен в мельчайших деталях.

20 января здесь выступит фортепианный дуэт Lege Artis — лауреат множества престижных международных конкурсов, чьи выступления проходят в ведущих концертных залах Москвы: Большом зале Консерватории, в Концертных залах имени М. Глинки, П. Слободкина и других. В исполнении Lege Artis прозвучат знаменитые композиции Вебера, Брамса, Чайковского.

20 января в 15:00

Билеты 500 рублей

Англиканский собор Святого Андрея. Кельтское Рождество

Немногочисленная община англичан, проживавших в Москве на стыке XVIII-XIX веков, купила землю и небольшой дом в Вознесенском переулке в 1814 году. Дом сразу был переделан под часовню, началось строительство храма. С самого начала церковь была не только местом для богослужений, здесь проводились диспуты общины, собирался архив исторических рукописей, работала библиотека. Церковь славилась своей акустикой и органом, к сожалению, утраченным после революции.

Сейчас музыкальные традиции уникального места восстановлены. Послушать раскатистый голос органа, арфы, скрипки и ударных англичане приглашают в канун кельтского Рождества. Под сводами Англиканского собора святого Андрея прозвучат кельтские, шотландские и ирландские мелодии.

25 января 20:00

Билеты: 1800 рублей

Московский Версаль: закрытие фестиваля "Рождество в Старой Москве"

Русским Версалем одно время называли музей-усадьбу Кусково. Одно из самых романтичных мест в Москве, где тихо и по-настоящему изысканно, напоминает красотой своих садов резиденцию французских королей. В прошлом году музыкальные залы усадьбы открыли и для зимних концертов. Заснеженное Кусково меньше напоминает Версаль, зато похоже на зимнюю рождественскую сказку, в которой звучит, конечно же, высокое барокко.

Первый кусковский фестиваль "Рождество в Старой Москве" закрывает концерт московского ансамбля старинной музыки Da Camera E Da Chiesa под руководством солирующего скрипача Виктора Фелицианта. Прозвучат "Итальянские серенады" — циклы, написанные молодым Генделем во время поездки по Италии для двух голосов, струнных и органа.

26 января в 15:00

Билеты: 600 рублей

Полина Новикова