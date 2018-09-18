Сокровища морей, световые шоу и встреча с Шепардом Фейри: чем заняться на неделе

Исторический музей представит уникальную коллекцию ювелирных изделий, в театре "Сфера" покажут классическую пьесу о любви и неверности, а на Манеже – уникальные световые шоу. Редакция портала Москва 24 – о самых интересных событиях недели.
"Жемчуг: сокровища морей и рек"
Фото: shm.ru
Исторический музей представляет уникальную коллекцию из ста ювелирных изделий. На выставке – жемчужные украшения разных стран и эпох: тибетские головные уборы, драгоценности европейских королей, изысканные работы мастеров Ближнего Востока. Наши дни представлены шедевром вьетнамского ювелира Сам Тхо Дуонга – ожерельем "Иней". Выставка проходит в рамках перекрестного Года культуры России и Катара.
Где: Исторический музей
Когда: до 1 октября
Встреча с Шепардом Фейри
В ММОМА пройдет публичная дискуссия с пионером стрит-арта Шепардом Фейри. Благодаря его знаменитому граффити Obey уличным искусством заинтересовались не только панки, но и ведущие галереи. В 2008 году Шепард напомнил о себе, создав плакат в поддержку Барака Обамы. Сейчас Фейри – один из самых востребованных дизайнеров, работающий с крупнейшими корпорациями.
Шепард известен левыми политическими взглядами, но при этом не стесняется брать шестизначные гонорары за свои работы. Противоречивая натура и выдающийся талант делают его прекрасным собеседником, готовым ответить на любые вопросы.
Где: ММОМА на Гоголевском бульваре
Когда: 19 сентября, 19:00
"Почему спешат часы" в "Сфере"
Трагикомедия по мотивам пьесы Бернарда Слэйда с Дмитрием Новиковым и Еленой Еловой в главных ролях. Бухгалтер и домохозяйка встречаются, чтобы испортить друг другу жизнь под музыку Альфреда Шнитке. В 1978 году пьесу Слэйда успешно экранизировал Роберт Маллиган. Фильм был номинирован на "Оскар" и принес исполнительнице главной роли Эллен Берстин "Золотой глобус". За постановку в "Сфере" отвечает основатель театра "Листья" Владимир Аносов.
Где: Театр "Сфера"
Когда: 18 сентября, 20:00
Уно Моралес, "О том, что помнишь, позабудь"
Выставка-комикс уфимского художника Уно Моралеса посвящена параллельным мирам, женщинам и 1990-м годам. Моралес начинал как любитель, публиковавший графику в "Живом Журнале". Со временем рисовальщик завоевал славу главного представителя "пиксельного сюрреализма". Вдохновение Уно черпает в городском фольклоре, детских страшилках и фильмах Дэвида Линча.
Экспозиция охватывает 10 лет творчества художника. Это вторая по счету и крупнейшая на данный момент персональная выставка автора.
Где: Мультимедиа Арт Музей
Когда: до 14 октября
Световые шоу на фасаде Манежа
На здании выставочного зала "Манеж" в этом месяце появятся сразу три световых шоу. Фильм "Археологическая Москва" расскажет о прошлом столицы и быте горожан, живших здесь столетия назад. "Великие москвичи", как нетрудно догадаться, посвящены выдающимся гражданам: от первопечатника Ивана Федорова до полководца Александра Суворова. А шоу "Москва – детям" превратит Манеж в настоящий зоопарк, цирк и бухту со старинными кораблями.
Где: Манеж
Когда: 18-30 сентября, 20:00–22:00
Бэнкси в "Люмьер-Холле"
Фото: kudago.com
Мультимедийная выставка самого известного уличного художника современности открылась в "Люмьер-Холле". Ожившие граффити Бэнкси заставят по-новому взглянуть на творчество мастера провокаций, грустных шуток и просто отважного артиста, готового работать в самых горячих точках планеты. Яркие образы, созданные Бэнкси, можно увидеть по всему миру: как в респектабельных галереях, так и в трущобах ближневосточных городов. Его лаконичные граффити, полные доброй иронии, гуманизма и сострадания, никого не оставят равнодушным.
Где: "Люмьер-Холл"
Когда: до 13 января
KYMATIC в Еврейском музее
Арт-группа "Коллективные действия" была одним из самых ярких явлений неофициального искусства СССР, а затем и России. Ее участники работали в самых разных направлениях, отдавая предпочтение остроумным перформансам и инсталляциям. В меньшей степени известна музыкальная сторона творчества КД.
В четверг ансамбль впервые исполнит вживую песни лидера "Коллективных действий", художника и поэта Андрея Монастырского. Композиции вышли в 1983 году на пластинке "Фауна СССР", которую в наши дни мечтает заполучить каждый коллекционер винила, не чуждый актуальному искусству.
Где: Еврейский музей и центр толерантности
Когда: 20 сентября, 20:00