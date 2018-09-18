Сокровища морей, световые шоу и встреча с Шепардом Фейри: чем заняться на неделе

Исторический музей представит уникальную коллекцию ювелирных изделий, в театре "Сфера" покажут классическую пьесу о любви и неверности, а на Манеже – уникальные световые шоу. Редакция портала Москва 24 – о самых интересных событиях недели.

"Жемчуг: сокровища морей и рек"

Исторический музей представляет уникальную коллекцию из ста ювелирных изделий. На выставке – жемчужные украшения разных стран и эпох: тибетские головные уборы, драгоценности европейских королей, изысканные работы мастеров Ближнего Востока. Наши дни представлены шедевром вьетнамского ювелира Сам Тхо Дуонга – ожерельем "Иней". Выставка проходит в рамках перекрестного Года культуры России и Катара.

Где: Исторический музей



Когда: до 1 октября

Встреча с Шепардом Фейри

Фото: AP/Matt Sayles

В ММОМА пройдет публичная дискуссия с пионером стрит-арта Шепардом Фейри. Благодаря его знаменитому граффити Obey уличным искусством заинтересовались не только панки, но и ведущие галереи. В 2008 году Шепард напомнил о себе, создав плакат в поддержку Барака Обамы. Сейчас Фейри – один из самых востребованных дизайнеров, работающий с крупнейшими корпорациями.

Шепард известен левыми политическими взглядами, но при этом не стесняется брать шестизначные гонорары за свои работы. Противоречивая натура и выдающийся талант делают его прекрасным собеседником, готовым ответить на любые вопросы.

Где: ММОМА на Гоголевском бульваре



Когда: 19 сентября, 19:00

"Почему спешат часы" в "Сфере"

Трагикомедия по мотивам пьесы Бернарда Слэйда с Дмитрием Новиковым и Еленой Еловой в главных ролях. Бухгалтер и домохозяйка встречаются, чтобы испортить друг другу жизнь под музыку Альфреда Шнитке. В 1978 году пьесу Слэйда успешно экранизировал Роберт Маллиган. Фильм был номинирован на "Оскар" и принес исполнительнице главной роли Эллен Берстин "Золотой глобус". За постановку в "Сфере" отвечает основатель театра "Листья" Владимир Аносов.

Где: Театр "Сфера"



Когда: 18 сентября, 20:00

Уно Моралес, "О том, что помнишь, позабудь"

Фото предоставлено пресс-службой

Выставка-комикс уфимского художника Уно Моралеса посвящена параллельным мирам, женщинам и 1990-м годам. Моралес начинал как любитель, публиковавший графику в "Живом Журнале". Со временем рисовальщик завоевал славу главного представителя "пиксельного сюрреализма". Вдохновение Уно черпает в городском фольклоре, детских страшилках и фильмах Дэвида Линча.

Экспозиция охватывает 10 лет творчества художника. Это вторая по счету и крупнейшая на данный момент персональная выставка автора.

Где: Мультимедиа Арт Музей



Когда: до 14 октября

Световые шоу на фасаде Манежа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На здании выставочного зала "Манеж" в этом месяце появятся сразу три световых шоу. Фильм "Археологическая Москва" расскажет о прошлом столицы и быте горожан, живших здесь столетия назад. "Великие москвичи", как нетрудно догадаться, посвящены выдающимся гражданам: от первопечатника Ивана Федорова до полководца Александра Суворова. А шоу "Москва – детям" превратит Манеж в настоящий зоопарк, цирк и бухту со старинными кораблями.

Где: Манеж



Когда: 18-30 сентября, 20:00–22:00

Бэнкси в "Люмьер-Холле"

Мультимедийная выставка самого известного уличного художника современности открылась в "Люмьер-Холле". Ожившие граффити Бэнкси заставят по-новому взглянуть на творчество мастера провокаций, грустных шуток и просто отважного артиста, готового работать в самых горячих точках планеты. Яркие образы, созданные Бэнкси, можно увидеть по всему миру: как в респектабельных галереях, так и в трущобах ближневосточных городов. Его лаконичные граффити, полные доброй иронии, гуманизма и сострадания, никого не оставят равнодушным.

Где: "Люмьер-Холл"



Когда: до 13 января

KYMATIC в Еврейском музее

Арт-группа "Коллективные действия" была одним из самых ярких явлений неофициального искусства СССР, а затем и России. Ее участники работали в самых разных направлениях, отдавая предпочтение остроумным перформансам и инсталляциям. В меньшей степени известна музыкальная сторона творчества КД.

В четверг ансамбль впервые исполнит вживую песни лидера "Коллективных действий", художника и поэта Андрея Монастырского. Композиции вышли в 1983 году на пластинке "Фауна СССР", которую в наши дни мечтает заполучить каждый коллекционер винила, не чуждый актуальному искусству.

Где: Еврейский музей и центр толерантности



Когда: 20 сентября, 20:00