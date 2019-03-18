"Geoлокация": "Мгзавреби" сыграет самый большой концерт за всю свою историю

12 апреля в московском клубе Adrenaline Stadium группа "Мгзавреби" сыграет самый большой концерт за всю историю своего существования. Музыканты решили назвать его "Geoлокация" и включить в треклист свои значимые и яркие песни.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Песни группы не рождаются просто так, за ними всегда стоят реальные переживания и чувства – любовь, грусть, радость, горе. Эта основа не что иное, как искренность, на которую отзываются сердца слушателей. Каждая песня группы – особенная, но среди пары (?) сотен произведений есть те, которые стали вехами в творчестве и сделали "Мгзавреби" такими, какими их любят в России. Именно они будут сыграны на концерте.

"Этим концертом мы хотим рассказать всю свою историю и поставить точки "геолокации" на все самые важные для нас песни", – говорит фронтмен. Концерт "Geoлокация" неспроста созвучен названию пластинки GEO, которую музыканты представили в ноябре. По словам вокалиста группы Гиги Дедаламазишвили, к этому альбому они шли всю жизнь, экспериментируя, добавляя инструменты и новое звучание, поэтому в трек-лист концерта войдет большинство песен с GEO.

Ну и, конечно же, будет много историй – с момента знакомства музыкантов до недавнего аншлагового тура из двадцати городов. Судя по настрою, концерт "Geoлокация" станет отчетным во всех смыслах, после чего они начнут новую главу.