QUEENtet Сергея Мазаева представит новую программу в концертном зале "Зарядье"

QUEENtet Сергея Мазаева продолжает открывать для слушателей новые двери в свой неповторимый мир. В этот раз был выбран цикл Модеста Мусоргского "Картинки с выставки".

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Творчество Мусоргского невозможно представить без знаменитого цикла. Смелые, по-настоящему новаторские музыкальные решения были реализованы композитором в данном сочинении.

Архитектор Виктор Александрович Гартман (1834–1873) вошел в историю искусства XIX века как один из основоположников "русского стиля" в архитектуре. Его отличали стремление к русской самобытности и богатство воображения. Стремление Гартмана вводить в проекты русские народные мотивы было близко участникам "Могучей кучки", в частности В.В. Стасову, который пропагандировал идеи Гартмана в печати и знакомил его с друзьями. В конце 1870 года, в доме Стасова, Мусоргский впервые увиделся с 36-летним художником.

Гартман обладал живостью характера и легкостью в дружеском общении, и между ним и Мусоргским установились теплая дружба и взаимное уважение. Поэтому скоропостижная смерть Гартмана в 1873 году в возрасте всего 39 лет потрясла Мусоргского до глубины души.

В марте 1874 года по инициативе Стасова и при содействии Петербургского общества архитекторов была проведена посмертная выставка из около 400 работ Гартмана, – рисунков, акварелей, архитектурных проектов, эскизов театральных декораций и костюмов. К сожалению, многие из них не сохранились.

Посещение Мусоргским выставки послужило толчком к созданию музыкальной "прогулки" по воображаемой выставочной галерее. Получилась серия музыкальных картин, которые лишь отчасти напоминают увиденные произведения; в основном же пьесы стали результатом свободного полета пробужденной фантазии композитора. Весь цикл был написан всего за три недели с 2 по 22 июня 1874 года.

Сергей Мазаев в проекте QUEENtet солирует на кларнете под аккомпанемент очаровательного струнного квинтета, в составе которого талантливые исполнители Анна Ким (первая скрипка), Анна Пасько (вторая скрипка), Анна Журавлева (альт), Ольга Демина (виолончель) и Сергей Гейер (контрабас). Каждый из участников квинтета имеет за плечами опыт блестящих выступлений с именитыми коллективами и победы на международных исполнительских конкурсах.