"И лисенок, и медвежонок": как прошел первый модный корги-слет

В выходные на Artplay прошло первое в Москве дефиле корги – собаки вышли на подиум в костюмах супергероев, персонажей мультфильмов и даже еды. И вот как выглядят эти бесконечно улыбчивые собаки и влюбленные в них хозяева.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Среди прошедшихся перед зрителями были собака-супергерой Тор с плащом и молотом, идейно близкий ей пес-викинг, собака в костюме персонажа "Улицы Сезам" Коржика и два пса в ирландских традиционных костюмах – немудрено, ведь в воскресенье в мире праздновали День Святого Патрика. На скейте и в бандане на подиум выкатилась собака Таки, в прошлом чемпион России, которую за любовь к уличной культуре прозвали "Калифорнийским корги".

Кроме собак-моделей, в Artplay пришли много владельцев корги со своими питомцами, которые не участвовали в показе, – можно сказать, тусовались с коллегами. Так что всем тем, у кого корги дома нет, досталась счастливая возможность потрепать за шкирку чужого и сфотографировать в инстаграм.





Что говорили посетители

Люба, владелица корги Шерри:

"Шерри Леди Мун – так ее полностью зовут – уже год и четыре месяца. Это взрослая сформировавшаяся собака, а не щенок. Она не очень крупная и такой и останется – просто аккуратная девочка, которая, может быть, только чуть раздастся вширь. Вообще главное с корги – это их не раскармливать: они очень любят есть, за этим надо следить. Я очень ответственно подошла к выбору собаки, три года думала о том, что хочу корги, изучала сведения о породе и поняла, что это идеальный для меня вариант. Решение завести ее было лучшим в моей жизни – теперь не знаю, как жила без нее. Она изменила мой взгляд на мир, на город, отношения с людьми. Мне очень понравилась эта встреча, и я с удовольствием приняла бы еще участие в таких. Надеюсь, их проведение станет доброй традицией".





Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Екатерина, владелица двух корги:

"Как только появляется корги, начинаешь вести культурную жизнь – участвуешь в мероприятиях, ведешь инстаграм. Эта порода вообще подвигает совершать различные неожиданные поступки. Это дружелюбные, очень активные собаки, в которых обаяние сочетается с овчарочьими качествами: это не просто диванная собачка – она способна защищать хозяина и территорию. А еще у корги хороший характер: у меня дома живет еще лабрадор, и все три собаки прекрасно ладят между собой".



Максим, владелец Викинга:

"Я очень долго просил родителей о собаке, так у нас появился Викинг – сейчас ему полтора года. Это очень милая собака – небольшая, ее удобно держать дома. В таком мероприятии я участвую впервые, мы специально для него сделали на заказ костюм".





Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Аревик, владелица Ланы:

"Лане через три дня будет год – она пока подросток. Когда я выбирала собаку, я остановилась на корги, потому что это одновременно и лисенок, и медвежонок, и маленький бурундучок – она прекрасна! В показе мы участвуем впервые, и нам очень понравилось – и мне, и Лане было интересно с другими собаками. Это очень компанейская порода, которая отлично общается с детьми и другими псами – для нее вообще очень важно внимание".

Юлия, владелица Таки:

"Таки почти восемь лет – мы завели ее еще тогда, когда корги в России были не столь известны. Учитывая то, что живут они в среднем 14–15 лет, это уже довольно взрослая собака. В первые три года после того, как она у нас появилась, мы много участвовали в выставках, Таки была чемпионом России, Литвы, Белоруссии. Корги очень общительные, собаке это нравилось, и когда мы закончили с выставками, амбиции были удовлетворены. Мы стали заниматься фристайлом – танцами с собаками. В этой области есть профессионалы, которые всю жизнь этому посвятили, и с ними сложно соревноваться, и мы решили, что будем делать это не ради побед, а ради удовольствия. Тогда же мы пришли к идее научить собаку кататься на скейте: я увидела в интернете знаменитый ролик с бульдогом на доске, пошла в магазин, купила скейт, мы стали заниматься и уже после первой прогулки достигли больших результатов. Корги очень легко дрессировать – в частности потому, что они любят еду. Есть и опасности, потому что, например, собака знает, что внизу в коляске для детей лежит какая-то провизия, и она может подойти и съесть ее – даже если это чужая коляска. Но в то же время это собака с хорошим характером, которая хорошо ладит с другими животными и людьми".