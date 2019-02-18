Лучшие лекции недели с 18 по 24 февраля

﻿Как чудили московские купцы, нужно ли следовать модным трендам и реально ли путешествовать по Китаю автостопом?

﻿Понедельник, 18 февраля

"Дворцовые" перевороты при советской власти"

Как вы думаете, была ли смерть Сталина случайностью или это результат заговора его ближайшего окружения? Что стало с властью в Советском Союзе после смерти вождя? А за что свергли Хрущева? Да, именно свергли... На эти и многие другие вопросы, связанные с прошлым нашей страны, ответит научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, кандидат исторических наук Георгий Филатов.

Проект "Мослекторий"

Заповедное посольство парка "Зарядье"

Варварка, домовладение 6, строение 1

19:00

Бесплатно, по регистрации

﻿Вторник, 19 февраля

"Россия, Монголия и Китай автостопом"

﻿Россия, Монголия и Китай автостопом – нереально? Ничего подобного! Было бы желание. Эта лекция для людей, которые хотят путешествовать таким способом, но не знают, с чего начать. Для тех, кто хочет узнать что-то новое или подумать над смыслом жизни. И, наконец, для тех, кто хочет понять, как же все-таки связаны путешествия и самопознание. Лекторы: Юлия Кузнецова – режиссер и тревел-оператор; Марина Круцких – студентка психфака, копирайтер.

Библиотека имени Некрасова

Бауманская, 58/25, строение 14

19:00

Бесплатно, по регистрации

﻿Среда, 20 февраля

"Паноктикум Иеронима Босха"

Иероним Босх – один из самых загадочных художников. Каждая его картина несет в себе так много информации (порой скрытой от глаз современного зрителя), что становится не по себе. Лекцию проведет Николай Жаринов – автор и ведущий серии документальных фильмов об истории живописи, филолог, культуролог.

Scandinavia Club

Кафе "Гоген"

Нижняя Сыромятническая, 10, строение 10

19:30

Билет – 500 рублей

﻿Четверг, 21 февраля

"Психология любовных отношений"

Как понять, что ваши отношения "те самые"? Откуда берется неразделенная любовь? Что делать, чтобы расположить к себе по-настоящему, и нужно ли вообще пытаться расположить партнера к себе? ﻿Что такое долгий брак – любовь или просто искренняя дружба? Наверняка у каждого наберется еще пара десятков вопросов, касающихся психологии любовных отношений. Получить ответы можно на лекции-консультации известного психолога Александра Колмановского.

﻿Лекторий "Прямая речь"

Ермолаевский переулок, 25

19:30

Билеты – 1950 рублей

Пятница, 22 февраля

"Музыка вне тональности: Нововенские классики"

Нововенские классики – кто они? И почему такое название звучит, как насмешка? Ведь кажется, что нет ничего более далекого от венских классиков, чем музыка нововенцев: Шенберга, Берга и Веберна. Почему они считали, что смена музыкального языка неизбежна? Так ли это? Об этом расскажет кандидат искусствоведения, лауреат международных конкурсов, пианистка Юлия Казанцева.

Культурно-просветительский центр "Архэ"

Малая Пироговская, 29/7, строение 1

19:30

Билет – 700 рублей, студентам и школьникам – 300 рублей

Суббота, 23 февраля

"Истории о московских купцах"

Фото: Фотохроника ТАСС

Московские купцы не только успешно вели торговые дела, но и значительно влияли на облик и жизнь города. Искусствовед Армен Апресян расскажет о зданиях, построенных по заказу представителей купечества, и о том, как купцы повлияли на развитие изобразительного искусства. Не обойдется и без разговора о том, как они гуляли и чудили.

Государственный исторический музей

Красная площадь, 1

14:00

Билеты – 500 рублей

Воскресенье, 24 февраля

"Мода для себя: сочетаемость вещей, базовый гардероб и формирование образов"

Исследователь моды Тим Ильясов проведет практическую лекцию, которая поможет разобрать вещи в гардеробе и придумать новый способ его наполнения с учетом строения тела, сочетаемости цветов, личного стиля и жизненных дресс-кодов. Кроме того, наставник проекта "Подиум" на телеканале "Пятница!" порассуждает о том, что такое "классика" и как найти грань между горячим трендом и реальностью.

Level One на Тверской

Старопименовский переулок, 4, строение 2, первый этаж

18:00

Билеты – 1200 рублей