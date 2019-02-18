Лучшие лекции недели с 18 по 24 февраля

Как чудили московские купцы, нужно ли следовать модным трендам и реально ли путешествовать по Китаю автостопом?
Понедельник, 18 февраля
"Дворцовые" перевороты при советской власти"
Как вы думаете, была ли смерть Сталина случайностью или это результат заговора его ближайшего окружения? Что стало с властью в Советском Союзе после смерти вождя? А за что свергли Хрущева? Да, именно свергли... На эти и многие другие вопросы, связанные с прошлым нашей страны, ответит научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, кандидат исторических наук Георгий Филатов.
Проект "Мослекторий"
Заповедное посольство парка "Зарядье"
Варварка, домовладение 6, строение 1
19:00
Бесплатно, по регистрации
Вторник, 19 февраля
"Россия, Монголия и Китай автостопом"
Россия, Монголия и Китай автостопом – нереально? Ничего подобного! Было бы желание. Эта лекция для людей, которые хотят путешествовать таким способом, но не знают, с чего начать. Для тех, кто хочет узнать что-то новое или подумать над смыслом жизни. И, наконец, для тех, кто хочет понять, как же все-таки связаны путешествия и самопознание. Лекторы: Юлия Кузнецова – режиссер и тревел-оператор; Марина Круцких – студентка психфака, копирайтер.
Библиотека имени Некрасова
Бауманская, 58/25, строение 14
19:00
Бесплатно, по регистрации
Среда, 20 февраля
"Паноктикум Иеронима Босха"
Иероним Босх – один из самых загадочных художников. Каждая его картина несет в себе так много информации (порой скрытой от глаз современного зрителя), что становится не по себе. Лекцию проведет Николай Жаринов – автор и ведущий серии документальных фильмов об истории живописи, филолог, культуролог.
Scandinavia Club
Кафе "Гоген"
Нижняя Сыромятническая, 10, строение 10
19:30
Билет – 500 рублей
Четверг, 21 февраля
"Психология любовных отношений"
Как понять, что ваши отношения "те самые"? Откуда берется неразделенная любовь? Что делать, чтобы расположить к себе по-настоящему, и нужно ли вообще пытаться расположить партнера к себе? Что такое долгий брак – любовь или просто искренняя дружба? Наверняка у каждого наберется еще пара десятков вопросов, касающихся психологии любовных отношений. Получить ответы можно на лекции-консультации известного психолога Александра Колмановского.
Лекторий "Прямая речь"
Ермолаевский переулок, 25
19:30
Билеты – 1950 рублей
Пятница, 22 февраля
"Музыка вне тональности: Нововенские классики"
Нововенские классики – кто они? И почему такое название звучит, как насмешка? Ведь кажется, что нет ничего более далекого от венских классиков, чем музыка нововенцев: Шенберга, Берга и Веберна. Почему они считали, что смена музыкального языка неизбежна? Так ли это? Об этом расскажет кандидат искусствоведения, лауреат международных конкурсов, пианистка Юлия Казанцева.
Культурно-просветительский центр "Архэ"
Малая Пироговская, 29/7, строение 1
19:30
Билет – 700 рублей, студентам и школьникам – 300 рублей
Суббота, 23 февраля
"Истории о московских купцах"
Московские купцы не только успешно вели торговые дела, но и значительно влияли на облик и жизнь города. Искусствовед Армен Апресян расскажет о зданиях, построенных по заказу представителей купечества, и о том, как купцы повлияли на развитие изобразительного искусства. Не обойдется и без разговора о том, как они гуляли и чудили.
Государственный исторический музей
Красная площадь, 1
14:00
Билеты – 500 рублей
Воскресенье, 24 февраля
"Мода для себя: сочетаемость вещей, базовый гардероб и формирование образов"
Исследователь моды Тим Ильясов проведет практическую лекцию, которая поможет разобрать вещи в гардеробе и придумать новый способ его наполнения с учетом строения тела, сочетаемости цветов, личного стиля и жизненных дресс-кодов. Кроме того, наставник проекта "Подиум" на телеканале "Пятница!" порассуждает о том, что такое "классика" и как найти грань между горячим трендом и реальностью.
Level One на Тверской
Старопименовский переулок, 4, строение 2, первый этаж
18:00
Билеты – 1200 рублей