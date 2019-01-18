Веер Павловой и платья Плисецкой. История Большого на выставке в Манеже

Веер Анна Павловой из страусовых перьев, костюмы балетных и оперных звезд, эскизы знаменитых художников – Коровина, Кончаловского, Мессерера. Музей Большого театра хоть и основан 100 лет назад, сам по себе для зрителей закрыт. Отдельные экспонаты можно увидеть в фойе исторической сцены перед спектаклем, что-то показывают во время экскурсий, но в таком объеме, без утомительных очередей и вечных проблем с билетами – только здесь и сейчас, на временной выставке.

Фото: Агентство Москва/Киселев Сергей

Вам кажется, билеты в Большой – это сложно и дорого? Так было всегда. Один из первых экспонатов на выставке – лист "Московских ведомостей" за 1824 год с подробной таблицей цен, опубликованной незадолго до открытия свежеотстроенного здания Большого Петровского театра со знакомыми колоннами и квадригой наверху. Кстати, на его сцене тогда шли не только опера и балет, но и драматические спектакли. Самый дешевый билет двести лет назад стоил 50 копеек – за место во 2-й боковой галерее, на балкон амфитеатра можно было попасть за рубль-полтора. Самые козырные места – ложи бенуара и бельетажа – стоили 15 и 20 рублей соответственно. А за 2500 продавали годовой абонемент в ложу бельетажа на 200 спектаклей в Большом и Малом императорских театрах.

Фото: Агентство Москва/Киселев Сергей

Костюмная часть – самая зрелищная. Платье, в котором Вишневская пела Виолетту в "Травиате", костюм Плисецкой для Кармен и для Карениной в сюите Щедрина, пачка умирающего лебедя, сшитая для Улановой, и "шопенка" (мягкая юбка из многослойного фатина), в которой Максимова танцевала Жизель, и огромные туфли Шаляпина-Мефистофеля (просто лыжи, повергают в шок).

Фото: Агентство Москва/Киселев Сергей

Неожиданный экспонат – роскошный гримировальный стол Шаляпина. Певец красился сам и на свое усмотрение придумывал образы.

Фото: bolshoi.ru

Среди живописных работ есть настоящий шедевр, который вы точно не видели – большой портрет Шаляпина в роли Демона, написанный Александром Головиным. Будете в Третьяковке, сравните со знаменитым "демоническим" циклом Врубеля.

Новый Манеж, Георгиевский переулок, 3/3

До 10 февраля

Взрослый билет – 300 рублей, льготный – 80 рублей