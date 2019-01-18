Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

18 января, 22:30

Веер Павловой и платья Плисецкой. История Большого на выставке в Манеже

культура выставки weekend

Веер Анна Павловой из страусовых перьев, костюмы балетных и оперных звезд, эскизы знаменитых художников – Коровина, Кончаловского, Мессерера. Музей Большого театра хоть и основан 100 лет назад, сам по себе для зрителей закрыт. Отдельные экспонаты можно увидеть в фойе исторической сцены перед спектаклем, что-то показывают во время экскурсий, но в таком объеме, без утомительных очередей и вечных проблем с билетами – только здесь и сейчас, на временной выставке.

Фото: Агентство Москва/Киселев Сергей

Вам кажется, билеты в Большой – это сложно и дорого? Так было всегда. Один из первых экспонатов на выставке – лист "Московских ведомостей" за 1824 год с подробной таблицей цен, опубликованной незадолго до открытия свежеотстроенного здания Большого Петровского театра со знакомыми колоннами и квадригой наверху. Кстати, на его сцене тогда шли не только опера и балет, но и драматические спектакли. Самый дешевый билет двести лет назад стоил 50 копеек – за место во 2-й боковой галерее, на балкон амфитеатра можно было попасть за рубль-полтора. Самые козырные места – ложи бенуара и бельетажа – стоили 15 и 20 рублей соответственно. А за 2500 продавали годовой абонемент в ложу бельетажа на 200 спектаклей в Большом и Малом императорских театрах.

Фото: Агентство Москва/Киселев Сергей

Костюмная часть – самая зрелищная. Платье, в котором Вишневская пела Виолетту в "Травиате", костюм Плисецкой для Кармен и для Карениной в сюите Щедрина, пачка умирающего лебедя, сшитая для Улановой, и "шопенка" (мягкая юбка из многослойного фатина), в которой Максимова танцевала Жизель, и огромные туфли Шаляпина-Мефистофеля (просто лыжи, повергают в шок).

Фото: Агентство Москва/Киселев Сергей

Неожиданный экспонат – роскошный гримировальный стол Шаляпина. Певец красился сам и на свое усмотрение придумывал образы.

Фото: bolshoi.ru

Среди живописных работ есть настоящий шедевр, который вы точно не видели – большой портрет Шаляпина в роли Демона, написанный Александром Головиным. Будете в Третьяковке, сравните со знаменитым "демоническим" циклом Врубеля.

Новый Манеж, Георгиевский переулок, 3/3
До 10 февраля
Взрослый билет – 300 рублей, льготный – 80 рублей

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать