Faces&Laces, фейерверки и тайский фестиваль в "Сокольниках": что делать в выходные

В Парке Горького пройдет Faces & Laces, "Сокольники" приглашают познакомиться с тайской культурой, а синти-панки "Электросон" выступят в "16 Тоннах". Редакция портала Москва 24 – о лучших культурных событиях уикенда.

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Faces & Laces–2018

Независимая музыка, уличная мода и субкультуры – выставка Faces & Laces в этом году продлится два дня. В субботу на сцене выступят звезды отечественной инди-сцены "Пасош", Sonic Death, Jars и другие. Хедлайнером заявлен американский гаражный дуэт The Garden.

Второй день будет отведен электронной музыке и хип-хопу. Главным событием станет выступление Princess Nokia из Нью-Йорка, недавно выпустившей дебютный альбом на влиятельнейшем лейбле Rough Trade Records. Саппорт обеспечат российские проекты "Лауд", Mnogoznaal, Dopeclvb, Big Baby Tape.

Где: Парк Горького



Когда: 18-19 августа, 12:00

Фестиваль фейерверков "Ростех"

Международный фестиваль пиротехники пройдет в Братеевском каскадном парке. Организаторы и участники подготовили зрелищные шоу фейерверков, мастер-классы, квесты и спортивные мероприятия для всех возрастов. На фестивале будут открыты площадки для зорбинга и боссабола, запуска воздушных змеев и гонок дронов.

Музыкальная программа тоже обещает быть насыщенной. В качестве хедлайнеров на фестиваль приглашены "Звери" и "Танцы минус". А с наступлением вечера небо осветят сотни фейерверков.

Где: Братеевский каскадный парк



Когда: 18-19 августа, с 14:00

"Подлинные истории женщин, мужчин и богов" в "Театре.doc"

Остроумный спектакль Елены Греминой, состоящий из пяти новелл, которые заставляют по-новому взглянуть на античные мифы. Классические сюжеты о Медее, Сизифе, Арахне выворачиваются наизнанку. Во вселенной этого спектакля греческие легенды встречаются с реальностью, а глубокая древность органично перекликается с нашей эпохой.

Где: "Театр.doc"



Когда: 18 августа, 20:00

Fjordwalker в "Море внутри"

Уральский композитор и саунд-продюсер Алексей Полянин исполняет интеллигентный эмбиент с элементами трип-хопа и даунтемпо. Ему довелось выступать на одной сцене с такими гигантами, как Morcheeba и Red Snapper, а в этом году он отправляется в тур по Европе. В Москве Fjordwalker презентует новый материал, как обычно, вдохновленный холодной красотой северных краев.

Где: "Море внутри" (парк "Сокольники")



Когда: 19 августа, 20:30

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

"Сторож" в театре под руководством Армена Джигарханяна

Спектакль по пьесе ирландского драматурга Гарольда Пинтера, которую можно считать эталонным примером театра абсурда. В ней есть все составляющие жанра: специфический юмор, малопонятное действие и высокий гуманизм, который обнаруживается за фасадом цинизма. Пинтер работал на стыке абсурда и бытового реализма. Это удачное сочетание принесло ему Нобелевскую премию по литературе и статус одного из главных интеллектуалов своего поколения. За постановку отвечает режиссер Андрей Крупник.

Где: Театр под руководством Армена Джигарханяна



Когда: 19 августа, 19:00

Thai Fest–2018

Парк "Сокольники" приглашает на двухдневный фестиваль тайской культуры. Его гости смогут попробовать национальную кухню, научиться тайским танцам, поучаствовать в мастер-классах и освоить азы народных ремесел. Также в "Сокольниках" пройдут показательные выступления бойцов, занимающихся муай-тай. Мероприятие разместится на Фестивальной площади парка.

Где: "Сокольники"



Когда: 18-19 августа, 12:00

"Электросон" в "16 Тоннах"

Молодая московская формация, заставившая говорить о себе еще до выхода дебютного альбома. "Электросон" играют нечто среднее между синти-попом и панком. Этим сочетанием давно никого не удивить, но группа все же нащупала собственный звук, который выделил "Электросон" из нового поколения столичных музыкантов. В этом году им довелось выступить на фестивале "Боль", а совсем скоро должен выйти их первый полноформатный альбом.

Где: Клуб "16 Тонн"



Когда: 18 августа, 23:00

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Экскурсия по фотовыставке "Большой балет"

Фотограф Саша Гусов более 20 лет снимал закулисье Большого театра. Итогом этой работы стала выставка "Большой балет". Среди ее героев: Николай Цискаридзе, Сергей Филин, Светлана Захарова и другие выдающиеся артисты.

После кураторской экскурсии состоится показ документального фильма Бертрана Нормана "Балерина". Лента раскрывает притягательность классического балета на уникальном примере русского театра.

Где: Центр фотографии имени братьев Люмьер



Когда: 18 августа, 16:00

Книжная ярмарка "Дворовые правила"

Ярмарка DIY-литературы и small press пройдет во второй раз в баре "Успех". Здесь можно будет приобрести свежие зины и малотиражные издания. Параллельно запланированы лекции, посвященные DIY-культуре в России и мире. Музыкальная программа будет соответствующая.

Где: "Успех"



Когда: 19 августа, 13:00