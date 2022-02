"Форма-2018": театральный андеграунд, иностранные хедлайнеры и перформансы нон-стоп

Фото: /

Список законодателей индустриального звука, лидеров театрального андеграунда и отцов отечественного перформанса можно считать окончательным – фестиваль современного искусства "Форма", который пройдет 21 июля на территории Трехгорной мануфактуры, объявляет полную программу.

Седьмая "Форма" масштабнее всех предыдущих: иностранные хедлайнеры, перформансы без перерыва и отдельный блок театрального андеграунда Москвы и Петербурга.

Фото: пресс-служба фестиваля

Единственный критерий отбора участников фестиваля – придирчивый взгляд его кураторов. В этом году названия сцен обращаются к работе художницы Натальи Сейнарт "Манифестация": музыкальная сцена – "Возможно", электронная – "Наверное" и театральная – "Предположим". Проект выполнен в эстетике классического транспаранта, к которым современные художники в последние годы обращаются особенно охотно и часто.

Сцена "Возможно"

Великие Acid Mothers Temple из Японии впервые едут в Москву, чтобы устроить звуковую стену из первоклассной импровизации, а австралийский король мягкого грува и автор хита Konichiva Donny Bennet включил концерт на "Форме" в программу своего единственного европейского тура в поддержку альбома The Don, вышедшего в апреле этого года.

Фото: пресс-служба фестиваля

Трио Алаш исполнит хоомей – этнический стиль горлового пения и впервые выступит вместе с инструментальным ансамблем из США Fifth-House Ensemble. Краст-панк из Бельгии Mr. Marcaille, который умеет одновременно играть на виолончели c гитарной примочкой, бить в два барабана ногами и истошно кричать в микрофон, покажет, что такое норм-металл в исполнении одного человека. И российский хедлайнер, группа "Вежливый отказ", выступит со своим последним альбомом, который готовился восемь лет. Эту сцену также украсят "4 Позиции Бруно" из Екатеринбурга, плавно перемещающихся в разных музыкальных жанрах на протяжении почти 40 альбомов, и дуэт московских светских львов Elektromonteur, амбассадоры высокого стиля поп-музыки, успевших выступить бок о бок с The Kills, Mark Almond, Jay-Jay Johanson, Alex Clare и Oh Wonder.

Сцена "Наверное"

Четвертый год подряд тут действует правило: "только лайвы". Впервые в России на сцене можно будет услышать сооснователя клуба Salon des Amateurs – Tolouse Low Trax и Eindkrak, декламирующего стихи валлийского абсурдиста Томаса Дилана поверх DIY электроники в ее чистейшем проявлении. Серьезность подхода мастера смешения ритма и нойза Samuel Kerridge можно представить его требованием к звуку: "Никаких компрессоров и лимитеров". Среди хедлайнеров – Laurel Halo, которая своими кроссжанровыми DJ-сетами как никто другой оказывает влияние на современную музыку. Ее дебютный Quarantine (2012) стал альбомом года по версии издания Wire, а недавно вышедший (уже третий) Dust вошел в двадцатку лучших электронных альбомов 2017 года от журнала Rolling Stone.

Фото: пресс-служба фестиваля

Премьера новой московской супер-группы "Дэка" Филиппа Горбачева и Андрея Ли с концертом, жанр которого пока остается в секрете, тоже пройдет на "Форме". Здесь также выступит союз диджея Гриши Нелюбина и музыканта Вани Маслова под заголовком Odopt, которые дебютировали с лайвом в петербургском клубе Mosaique и московской "Рабице", а сейчас вовсю осваивают Европу, играя в культовых Golden Pudel, Salon des Amateurs, Salon – Zur wilden Renate, OHM Berlin. Андрей Антонец и Артемий Анрилов на "Форме" дебютируют с новой, танцевальной, программой и под новым именем – Suspense Deluxe.

На фестивале пройдут лайвы нашей соотечественницы из Копенгагена oqbqbo и медиа-художника Виктора Кудряшова из Санкт-Петербурга, который выступает под альтер-эго Achterstag. Еще одна премьера – коллектив Marzahn с перкуссией и размышлениями о не самом светлом будущем. Кроме них – участник московской группы Incompetence, резидент питерского Stackenschneider Eostra и ростовские синт-панки с ностальгическим названием "Научный сотрудник". Свой последний альбом они посвятили отечественной истории и социальным явлениям, различным диктаторам, правителям, воле к власти, репрессиям и извечным русским проблемам. На "Форме" они впервые сыграют живьем в восемь рук.

Театр

Сцена "Предположим"

Фото: пресс-служба фестиваля

Впервые на "Форме" у театра будет отдельная театральная программа. Ключевые слова здесь – DIY, андеграунд, тотальная независимость, мобильность и свобода, а главные вопросы – куда развивается театр, как он может оставаться пространством эксперимента, свободы и отражать современность. Спектакли десяти участников объединяет их стремление выйти за рамки конвенциональной формы.

В первую очередь это делегация независимых коллективов из Петербурга. Легендарные AXE, работы которых награждались в Польше и Германии, Франции и Бразилии, на их счету "Золотая маска" (2002) и гран-при Эдинбургского фестиваля (2003), едут на "Форму" уличным зрелищем "Полихром", впервые в Москве. Театр "Организмы" готовит спектакль-концерт "Ноу Шоу", представители театрального минимал-хардкора Театр Тру выступят с премьерой "Фразы простых людей", где вместо пьесы – набор избранных постов паблика в соцсети, и "Театр. На вынос" со своей новой вещью – документальной "Abuse Opera", рассказывающей 15 человеческих историй о насилии. Спектакль исполнят перформеры из московской Gogol-School.

Еще одна важная коллаборация – театральную программу откроет читка пьесы Гульнары Голиковой "Элсбет", представленная фриндж-программой независимого фестиваля молодой драматургии "Любимовка" специально для "Формы".

Новое имя на фестивале – Габбилен Г.: выпускник Школы Родченко покажет спектакль для смартфонов в темноте, для которого перевел на язык мессенджеров пьесу Мориса Метерлинка "Слепые". Подробнее о программе и других участниках – по ссылке.

Искусство: везде

Фото: пресс-служба фестиваля

В программе перформансов – великие имена. Отец всего нашего перформативного искусства Олег Кулик будет рисовать телами зрителей, экстрасенс-эксцентрик Пахом устроит тревожное выступление, в центре которого – буква Ы, а основатель "Мухоморов" Константин Звездочетов на пару с Александром Петрелли представит эксперимент в области визуального искусства на стыке мультипликации и поэзии. Среди молодых львов – заслуженный художник Андрей Кузькин, с перформансом "Явление природы, или 99 пейзажей с деревом", представленным раньше в Нью-Йорке, Лондоне, Красноярске и Берлине, и выступление Алины Насибуллиной вместе с Юлией Майоровой "Вылюби меня".

Статичное искусство на "Форме" представлено работой частого резидента фестиваля – Алисы Йоффе, панк-художницы, знаменитой своими масштабными черно-белыми картинами на текстиле, часто политического или социального толка, а также новое граффити от постоянного участника "Формы" Миши Most и холст от Евгения Музалевского. Стоит обратить внимание на работы Игоря Самолета ("Напишу тебе ЛС" о личных границах цифровой безопасности), Наташи Стейнерт (Проект "Пасхалки", связанный с эстетикой классических компьютерных игр) и Алины Глазун (из серии дада поп скульптур и инсталляций, в основе которых – исследование непредсказуемости проявлений материального мира), масштабные арт-объекты воронежских художников Ивана Горшкова (Надувные скульптуры "Карнавал нейронных сетей") и Евгении Ножкиной (сплетет специально для фестиваля несколько гамаков – функциональных арт объектов), аудио-визуальную инсталляцию Ивана Дубяги из Краснодара, а также видео Янины Черных о том, как человек пытается спрятаться в городских джунглях.

Хлеб к зрелищам, сувениры на память и экскурсии

Фото: пресс-служба фестиваля

Чтобы достойно подкреплять негаснущий интерес к искусству на фестивале будет работать фуд-корт с молодыми гастрономическими проектами и маркет.

"Форма" из года в год представляет живые процессы, которые пока не упакованы в книжные описания и научные понятия, не имеют границ и однозначных определений. Именно поэтому медиаторы (молодые культурологи и историки искусства) в специальной форме будут проводить регулярные экскурсии по всему фестивалю. Начинаться они будут каждые полчаса от инфопойта возле входной группы фестиваля, но присоединиться к ним можно будет в любой момент. Медиаторы расскажут, как устроен фестиваль, покажут все, что только можно, поспособствуют погружению в контент и контекст и ответят на все вопросы.

Чтобы не запутаться в программе с полсотней артистов на четырех больших сценах, посреди площади внутри Трехгорной мануфактуры будет воздвигнут Инфоцентр. Весь день 21 июля специалисты по фестивальному ориентированию, эксперты по выдаче карт и схем будут рады помочь гостям.

Билеты

Фото: пресс-служба фестиваля

Вечером 17 июля состоится очередное подорожание билетов. Сейчас билеты обходятся в 2250 за штуку, при покупке двух и четырех – 4000 и 7200 соответственно. С 17 июля цена за билет возрастет до 2500, а те, кто соберутся пойти с другом или с четырьмя, заплатят до 2300 за один и 2100 с каждого. Есть возможность купить билет только на ночную программу за 1500.

Следите за новостями фестиваля и его друзей: мы обещаем устраивать регулярные розыгрыши в фейсбуке.

Важно: вход на фестиваль осуществляется со стороны 1905 года. Вход со стороны Краснопресненской будет перекрыт.