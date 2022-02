Урбанфорум, "Каста" в "Музеоне" и концерт памяти Горшка: куда сходить на неделе

В "Зарядье" открывается Московский урбанистический форум, в Парке Горького выступит "Каста", а в ЦДХ едет легенда гранжа Марк Ланеган. Редакция портала Москва 24 – о лучших событиях недели.

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Редзи Икеда в "Гараже"

С четверга будет открыта для посещения инсталляция Редзи Икеды – одного из самых радикальных мастеров медиа- и саунд-арта. Работа Code-verse ("Поэзия кода") ранее была представлена в Метрополитен-музее и Центре Помпиду. Теперь ее можно увидеть и в "Гараже".

В своих инсталляциях Икеда использует элементы нойза, эмбиента и глитча. Звук визуализируется в мерцающем коде, который обрушивается на зрителя. По замыслу автора, проект демонстрирует мир будущего, где информация будет передаваться в виде циклопической базы данных. Накануне открытия инсталляции сам Икеда выступит в "Гараже" с лайв-сетом.

Code-verse не рекомендуется посещать людям с заболеваниями центральной нервной системы.

Где: Музей "Гараж"



Когда: с 19 июля по 26 августа

"Каста" в "Музеоне"

Пионеры отечественного хип-хопа выступят с сольным "Летним концертом". Когда-то давно группа из Ростова-на-Дону поверила в жанр, который мало кто воспринимал всерьез. Сейчас хип-хоп слушают все: от школьников до топ-менеджеров, жанр постоянно меняется, впитывая едва ли не все музыкальные направления. Как сейчас звучит легендарная "Каста", можно будет услышать в "Музеоне".

Где: парк "Музеон"



Когда: 20 июля, 20:00

Dope в ZIL Arena

Звезды Industrial metal едут в Россию. Dope часто сравнивают с Marilyn Manson и другими эталонными представителями жанра. Известность им принес кавер на хит из 1980-х You Spin Me Right Round (Like a Record), который до сих пор обязательно звучит на киберготических дискотеках. В середине нулевых группа распалась, но не так давно нашла в себе силы для воссоединения и записи очередного альбома. Эксель Доуп и сотоварищи успешно гастролируют по миру. Теперь порадуют и московских поклонников тяжелой электроники.

Где: ZIL Arena



Когда: 18 июля, 20:00

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Урбанфорум в парке "Зарядье"

В "Зарядье" 17 июля начнется Московский урбанистический форум, посвященный в этом году теме "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни". На форуме выступят ведущие архитекторы и урбанисты страны, а также застройщики и инвесторы. В рамках фестиваля запланированы мастер-классы, открытые дискуссии, концерты экспериментальной музыки. Во второй день форума объявят лауреатов премии MUFʼ18 Community Awards.

Где: парк "Зарядье"



Когда: с 17 по 22 июля

"Frukты" на Roof Music Fest

Постоянные участники шоу "Вечерний Ургант" выступят на крыше Fantomas Chateau & Rooftop в рамках фестиваля Roof Music Fest. Гостей концерта ждут лучшие мировые хиты в исполнении самой известной группы России. Roof Music Fest продлится все лето. Петербургский фестиваль концертов на крышах проходит в Москве во второй раз.

Где: Fantomas Chateau & Rooftop



Когда: 19 июля, 19:00

Концерт памяти Михаила Горшенева в Парке Горького

Пять лет назад не стало главной звезды отечественного хоррор-панка Михаила "Горшка" Горшенева. Вспомнят фронтмена "Короля и шута" его соратники по группе и лидер "Кукрыниксов" Алексей Горшенев. Музыканты исполнят лучшие песни коллектива, давно ставшие классикой жанра.

Где: Парк Горького, Зеленый театр



Когда: 20 июля, 19:00

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Спектакль "Все вокруг" в театре "Практика"

Поэтический спектакль с участием Алисы Гребенщиковой. Актриса исполнит стихи популярных современных поэтов: Федора Сваровского, Веры Полозковой, Анны Русс и других авторов. Тексты объединены общей темой. Они посвящены поискам поэтического в повседневности.

Где: театр "Практика"



Когда: с 19 по 20 июля, 20:00

Percarus Duo в планетарии

В Московском планетарии состоится перкуссионное шоу "Пульс Вселенной", подготовленное дуэтом Percarus Duo. Музыканты исполнят произведения, в которых задействованы вибрафон, маримба, флейта и арфа. Каждый фрагмент сопровождается литературным текстом, поясняющим смысл композиции. Шоу представляет собой целостное произведение: через музыку его авторы отправляют зрителей в путешествие к далеким галактикам и осмысляют творчество великих писателей прошлого.

Где: Московский планетарий



Когда: 20 июля, 21:00

День рождения Маяковского на ВДНХ

Любители поэзии отмечают 125-летие Владимира Маяковского – выдающегося футуриста, оказавшего влияние не только на русскую, но и на мировую литературу. День рождения поэта отметят на крыше павильона ВДНХ "Рабочий и колхозница". На сцене выступит группа Black Kandinsky, взявшая себе название в честь еще одного классика авангарда. Коллектив исполняет эклектичную музыку с элементами джаза, фанка, рока и афробита.

Где: ВДНХ, павильон "Рабочий и колхозница"



Когда: 19 июля, 20:00