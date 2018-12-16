Открылся культурный центр Андрея Вознесенского: все об экспозиции

На Большой Ордынке открылась новая арт-площадка, посвященная советскому поэту Андрею Вознесенскому. По словам организаторов, здесь в скором времени будут проходить также выставки современного искусства, лекции о культуре, кинопоказы и литературные презентации.

Фото: пресс-служба центра Андрея Вознесенского

Создание культурного центра – инициатива жены поэта Зои Богуславской и ее сына Леонида. Площадка заняла главный дом городской усадьбы начала XIX века. Организаторы не ставили себе задачи создать мемориальный музей поэта, а хотели сохранить память о Вознесенском и популяризировать его творчество через современную культуру. Место выбрано неслучайно: поэт провел детство именно в Замоскворечье, а неподалеку, в Лаврушинском переулке, произошла его знаменательная встреча с Борисом Пастернаком.

Экспозиция располагается на двух этажах. На первом – электронная библиотека и огромный поэтический видеоархив. Второй этаж занят временной выставкой "Моя Плисецкая. Вознесенский Новый год", посвященная дружбе поэта и великой балерины.



Антон Каретников арт-директор центра Андрея Вознесенского Вознесенский – это настоящий народный поэт. Для нас очень важно сделать центр для всех: для старшей аудитории, которая поэта давно любит и хорошо знает, но в то же время через актуальные события центра необходимо заинтересовать молодых, которые совсем с его поэзией не знакомы. Идей очень много: лекции, кино, презентации. В самых ближайших планах – открытие книжного магазина.

Экспозиция центра сделана весьма метафорично, вот краткий путеводитель для тех, кто пойдет, но боится чего-то не понять.

"Посвящение"

Фото: пресс-служба центра Андрея Вознесенского

Здесь везде – великие строчки Вознесенского и воспоминания о людях, которые окружали поэта, а также – фотографии, стихи, а литературные зарисовки нанесены на грани больших кубов. Стихи Вознесенского звучат в исполнении актеров Филиппа Авдеева, Александра Горчилина, Федора Бондарчука и даже Фанни Ардан. Кроме того, рассказывается история создания шлягера "Миллион алых роз", хита Аллы Пугачевой, написанного на стихи Вознесенского.

"Погружение"

Фото: пресс-служба центра Андрея Вознесенского

На всех стенах темной комнаты – огромные проекции. Актеры театра Ермоловой и еще сам Вознесенский стоят в полный рост и по очереди читают его стихи: пока один выступает, остальные молча ждут.

"Россия/Poesia"

Фото: пресс-служба центра Андрея Вознесенского

В этой комнате сразу две большие инсталляции.

Центральная скульптурная композиция в исполнении Георгия Браговского и Ивана Савенкова изображает образы России в поэзии Вознесенского, например, упавший спутник, сломанный рояль и знак бесконечности. На столе – тексты поэта с металлическими кнопками. Нажимаешь кнопку, расположенную рядом со стихотворением "Я шел вдоль берега Оби", и посередине стола подсветится мужчина с противогазом, а кнопка рядом с отрывком из поэмы "Часовня Анны Политковской" включит лампочку над маленькой гипсовой часовенкой, существующую только в стихах Вознесенского.

Еще тут есть "литературное караоке": по стенам зала бегут строчки из стихотворений поэта, их нужно с выражением читать в микрофоны, которые свисают с потолка. Если декламировать громко и четко, то на экране будут появляться следующие строчки.

"Моя Плисецкая. Вознесенский Новый год"

Фото: пресс-служба центра Андрея Вознесенского

Временная экспозиция создана Катей Бочавар в жанре тотальной инсталляции. Поэт очень любил встречать 31 декабря с Майей Плисецкой, считал, что балерина, как его муза и талисман, обязательно принесет ему удачу в наступающем году. Центр экспозиции – новогодний стол, уставленный вазами с зефиром, хрустальными кораблями и лебедями из фольги. Это отсылки к балетам в исполнении Майи Плисецкой: "Юнона и Авось", "Лебединое озеро", "Легенды о любви". Если посмотреть на самовар, стоящий там же, через специальное приспособление, то можно увидеть оптическую иллюзию – танцующую на его вершине миниатюрную Майю Плисецкую, которая то мокнет под тучкой, то обзаводится русалочьим хвостом.

"Красный зал"

Фото: пресс-служба центра Андрея Вознесенского

Здесь показывают фильм "Два полюса магии" Сергея Николаевича о дружбе Андрея Вознесенского и Майи Плисецкой, смонтированный из личных видеоархивов Азария Плисецкого и Андриса Лиепы.

"Черный зал"

Фото: пресс-служба центра Андрея Вознесенского

Единственная постоянная экспозиция центра – метафорическая инсталляция "Кабинет", которая создает атмосферу творческой мастерской поэта. Здесь можно почитать стихи, написанные на стенах, разгуливая среди утрированно больших личных вещей: письменного стола с пишущей машинкой, кресла и чемоданов. На стене – бумажные самолеты, а за окном – снег.

Культурный центр Андрея Вознесенского

Большая Ордынка, 46, строение 3

Среда, суббота, воскресенье: 12:00-20:00

Цена билета: 150-300 рублей