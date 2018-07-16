Начинающих фотохудожников поддержат на фестивале "Sолома-2018"

"Tele2 Москва", альтернативный оператор мобильной связи, поддержит талантливых фотографов на летнем фестивале "Sолома", который пройдет 4 августа в саду "Эрмитаж". Оператор запускает свой фотоконкурс и организует выставку с работами победителей. Для всех посетителей будет доступна интерактивная фотозона.

Фото: ТАСС/YAY

Tele2 продолжает поддерживать творческие проекты, помогающие талантливым людям реализовывать свои способности. В этом году партнерство с фестивалем "Sолома" затронет фотоискусство, которое дополнит музыкально-поэтическое содержание мероприятия.

Оператор запускает фотоконкурс, который поможет талантливым людям рассказать о своем мастерстве и представить работы широкой аудитории. Тематика – уютные уголки летней Москвы. Для участия нужно выложить в Instagram снимок своего любимого места в столице с подписью "Я участвую в фотоконкурсе Tele2" и хештегом #soloma. Экспертное жюри выберет 15 лучших фотографий, которые на время фестиваля станут основой фотовыставки в саду "Эрмитаж". Работы увидят более 5 000 человек, а победителя конкурса наградят прямо на главной сцене "Sоломы". Все фотографии, опубликованные под хештегом #soloma, попадут в электронный фотоальбом, который будет издан на сайте проекта и сетевого издания m24.ru.

Тем, кто не владеет мастерством фотографии, организаторы предлагает оказаться по другую сторону фотоискусства. Специально для участников "Sоломы" оператор установит технологичную 3D-фотозону. Здесь любой посетитель фестиваля сможет сделать "живую" фотографию с углом обзора 180 градусов и сразу выложить ее в Instagram.

"Сегодня огромное число одаренных молодых людей пытается преодолеть трудности, мешающие их профессиональному успеху. Имея определенный ресурс, Tele2 делится им с молодыми талантами, которым не хватает творческой площадки для активного старта, – говорит генеральный директор "Tele2 Москва" Игорь Жижикин. – Мы понимаем, как нелегко начинать свой путь без поддержки, поэтому хотим стать проводником талантов в большой мир фотоискусства. Участие в конкурсе – легкий и простой способ заявить о себе и познакомиться с единомышленниками".

"Sолома"–2018

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Сетевое издание Москва 24 уже четвертый раз объединит молодых писателей, поэтов, ценителей художественного слова и всех, кто любит культурный отдых под открытым небом. 4 августа с 17:00 до 22:00 в саду "Эрмитаж" гостей ждут стихи и живая музыка от любимых артистов.

Начнется фестиваль в 17:00 "Открытым микрофоном", который даст возможность высказаться всем, кто пишет стихи, прозу или пробует себя в качестве эссеиста. Аккомпанировать участникам будет коллектив Arfa Sound. В этом году на сцену выйдут и артисты театров.

А после 18:00 "Sолома" продолжится летней музыкальной программой, которая порадует как приверженцев классики, так и любителей современных ритмов. Музыкант, актер, теле- и радиоведущий, полуфиналист проекта "Голос-6" и экс-ведущий шоу "Орел и решка" Антон Лаврентьев прочитает стихи собственного сочинения и исполнит несколько своих песен.

После этого гости фестиваля встретятся с финалистом Международного конкурса молодых исполнителей "Новая Волна–2017" и участником "Дикой Мяты" Стасом Море.

Absolute soul группа SHOO – постоянный участник "Sоломы". Их музыка стирает все границы между странами и культурами, объединяя в песнях традиции разных уголков мира. В рамках фестиваля SHOO представит свой летний, "морской" сет, на этот раз вместе со струнным квартетом, музыкантом-мультиинструменталистом Сергеем Клевенский и саксофонистом Артемом Гавкиным.

О других участниках и деталях программы – по ссылке.