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Культура

15 декабря 2017, 18:17

Испанка Bebe возвращается в Россию с единственным концертом

культура концерты

Спустя пять лет испанская певица и актриса Bebe возвращается в Россию с единственным концертом и новой программой Cambio de piel, которую с огромным успехом уже представила в Европе, США и Латинской Америке.

Фото: кадр из клипа Bebe — Respirar. YouTube/Bebe

20 апреля в клубе "Известия Hall" поклонники исполнительницы смогут услышать песни из ее нового альбома, такие как Respirar, Una canción, Todo lo que deseaba, Tan lejos tan cerca, Borrones, Ganamos, а также хиты из предыдущих альбомов, среди которых La bicha, Ella, Malo, Siempre me quedará.


Cambio de piel отличается от предыдущих работ исполнительницы, что связано с рождением дочери. Сегодня мы можем видеть умиротворенную, нежную и солнечную Bebe. Но, по-прежнему, неизменна глубина содержания ее песен, мыслей и чувств. "В нем (в альбоме) много света и радости, открытых мелодий. У слов появилась новая глубина, а в самой композиции появилось звучание фортепиано. Это новый этап жизни, в Cambio De Piel — мое новое лицо. Дети привносят в жизнь много радости, до этого была меланхолия", — признается Bebe.

Bebe — одна из самых именитых и популярных исполнительниц в Испании и в Латинской Америке. Ее горячо любят и в России, о чем свидетельствуют прошлые аншлаги в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, а также растущее число фан-клубов. Ее музыка разнообразна и сочетает в себе множество стилей (современные поп-ритмы, испанскую гитару, этнические мотивы и современную электронную музыку).

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