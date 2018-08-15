Театр вышел из "домика": Миронов о проекте "Москва – театральная столица"

Худрук "Театра Наций" Евгений Миронов и его коллеги по цеху поделились первыми впечатлениями от открывшегося в начале года проекта "Москва – театральная столица". В нем приняли участие десятки российских и зарубежных театров, которым эксперименты с уличным пространством стали интереснее работы на привычной сцене.

Корреспондент портала Москва 24 Эдуард Лукоянов – о главном с итоговой пресс-конференции, посвященной первому этапу культурного проекта.

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

"Евгений, сидите, – приказывает оператор одного из федеральных каналов. – Тень на лицо падает". Немного смущенный худрук "Театра Наций" прерывает вступительную речь, садится обратно за стол и убирает на пол бутылки с водой, чтобы не портить картинку.



"Театр вышел из привычных ему пространств. Из своих "домиков" он вышел в город, – продолжает после вынужденной паузы Евгений Миронов. – Такие попытки были всегда, и одной из самых ярких для меня лично была "Театральная Олимпиада" Валерия Шадрина, организованная в 2001 году. Тогда в Москве выступили лучшие уличные театры мира. И произвели волшебное впечатление. Пространством для выступлений стали церковь, супермаркеты и даже маршрутка и вагон поезда".

От приятных воспоминаний – к настоящему времени. Миронов извиняется за то, что обращается к сухой статистике, но цифры, которые он хочет назвать, и правда поражают.

"Идея проекта "Москва – театральная столица" возникла в стенах "Театра Наций", – напомнил актер (идею поддержал и Сергей Собянин – прим. ред.). – За эти полгода образовалось достаточно мощное движение. Главное – не количество, а качество, но не могу не привести цифры. Начиная с фестиваля "Путешествие в Рождество", в проекте приняли участие 14 миллионов человек. Конечно, в театре мы не можем даже представить такое количество зрителей".

Евгений и Мария Мироновы занимаются не только работой в театре и кино, но и благотворительной деятельностью. Основанный ими фонд "Артист" в этом году отмечает десятилетие. Организация помогает актерам старшего поколения, которым нужна не только и не столько материальная поддержка, сколько осознание того, что их талант нам по-прежнему нужен. Разумеется, Евгений не мог обойти стороной социальную задачу "Москвы – театральной столицы".

"Фестиваль "Пасхальный дар", возможно, впервые так плодотворно работал с благотворительными фондами, – рассказывает Миронов. – Во время фестиваля были собраны деньги на благотворительность, а в инклюзивных постановках вместе с профессиональными артистами участвовали артисты с ограниченными возможностями. Все это – уникальный опыт".

Своими впечатлениями от участия в проекте поделилась Ингеборга Дапкунайте, которой в этом году довелось руководить фестивалем "Вдохновение". Актриса заметила, что современный театр вновь становится по-настоящему народным.

"Спектакли, которые имел возможность увидеть зритель, далеко не традиционные, – отмечает Дапкунайте. – На площади ВДНХ был показан Waterlitz французского театра Générik Vapeur. Это огромная человеческая фигура из контейнеров, это настоящий большой площадной театр.



Видео: YouTube/ВДНХ

Я не могу даже описать, что это было. Люди собрались под дождем, поднималась крановая машина, пела рок-группа. И зритель оказался гораздо образованнее, чем мы думали. Инсталляцию Ксении Перетрухиной посетило более миллиона человек за весь фестиваль! А это как бы современное искусство абсолютно, я даже не знаю, как это назвать".

С Ингеборгой согласен Роман Должанский. Заместитель худрука "Театра Наций" аккуратно упрекнул театралов за излишний снобизм и указал на главный урок, который стоит извлечь из проекта.

"Это был действительно интересный опыт, который заставляет задуматься о том, что дистанция между искусством элитарным и демократическим преувеличена. Она не так велика, как мы порой пытаемся убедить самих себя, – делится Должанский. – Это очень ценный урок. Казалось бы, где фестивали экспериментального театра, рассчитанные на сотню продвинутых зрителей, а где массовые мероприятия вроде Дня города, на которые собираются миллионы?

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

И выясняется, что массовым демократическим мероприятиям вовсе не противопоказано высокое художественное содержание. А разговор со зрителем возможен не на примитивном детсадовском языке, а на языке современного искусства. И оказывается, что такой разговор возможен не только в подвалах на пятьдесят человек, но и на городских площадях. Если для этого будут выбраны правильные форматы, правильные места, правильные интонации, правильные люди".

Прежде чем вернуть микрофон модератору встречи, которым невольно стал Евгений Миронов, Роман Должанский произносит простую, но важную мысль:

"Если подходить с умом, элитарное искусство не противоречит массовому. И город это понял".

Идею проекта "Москва – театральная столица" предложила группа актеров, режиссеров и критиков во главе с Евгением Мироновым. Его цель заключается в раскрытии новых возможностей театральных постановок и популяризации искусства в городском пространстве. Реализация проекта проходит при поддержке правительства Москвы.