"Dostoevsky.FM", "Моральный кодекс" и фестиваль болельщиков: что делать в выходные

Гитарист Гатри Гован даст урок мастерства в ЦДХ, Сергей Мазаев и "Моральный кодекс" выступят в "16 Тоннах", в Powerhouse едет Йенни Абрахамсон, а на Воробьевых горах открылся фестиваль болельщиков FIFA. Редакция портала Москва 24 – о лучших событиях уикенда.
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Фестиваль болельщиков FIFA
На Воробьевых горах до самого конца чемпионата мира по футболу будет работать площадка фестиваля болельщиков. Здесь можно будет увидеть трансляции матчей на гигантском экране, а стадион "Лужники" на время турнира превратится в информационное табло. Также фанаты смогут встретиться со звездами футбола и другими топовыми гостями фестиваля.
Где: Фан-зона у главного здания МГУ
Когда: 14 июня-15 июля
Фото: ТАСС/Владимир Астапкович
"Моральный кодекс" в "16 Тоннах"
За 30 лет на сцене группа Сергея Мазаева успела поработать в разных жанрах от блюз-рока и джаза до бритпопа. "Моральный кодекс" давно не выпускал новый материал, но это не мешает группе собирать полные залы преданных поклонников. И нет никаких причин для того, чтобы очередной концерт в "16 Тоннах" вдруг стал исключением.
Где: Клуб "16 Тонн"
Когда: 16 июня, 20:00
Гатри Гован в ЦДХ
Музыкант-самоучка, гитарный виртуоз Гатри Гован проведет мастер-класс в Центральном доме художника. В разные годы Гатри играл с такими культовыми группами, как Asia, The Aristocrats и The Young Punx, а его репертуар охватывает едва ли не все жанры гитарной музыки. Вместе с Джо Сатриани и Стивом Ваем Гатри Гован по праву считается одним из лучших мастеров своего дела.
Где: ЦДХ
Когда: 16 июня, 19:00
Птицами и Kai Engel в клубе "Дом"
Музыкально-поэтический вечер пройдет в КЦ "Дом". В клубе выступит украинский поэт Дима Птицами, лишь за последние два года давший порядка 70 концертов в России, Белоруссии и Украине. Музыкальное сопровождение обеспечит московский продюсер Kai Engel, исполняющий экспериментальную музыку в диапазоне от IDM до неоклассики.
Где: КЦ "Дом"
Когда: 16 июня, 19:00
"Dostoevsky.FM" в "Станиславском"
Дебют молодого режиссера Александра Никитина. В основу спектакля легли тексты Пушкина, Достоевского и письма Моцарта. Авторы постановки определяют ее жанр как "драматический концерт". В пределах одного повествования создатели сталкивают мотивы "Моцарта и Сальери", "Идиота" и "Бесов".
Где: Электротеатр "Станиславский"
Когда: 16-18 июня, 19:00
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Лекция "Ларс фон Триер: кино как провокация"
Датский режиссер Ларс фон Триер известен не только своими лентами, но и эпатажным поведением. Из-за сомнительного чувства юмора он умудрился на долгие годы стать персоной нон грата в Каннах. Скандальность стала обязательным качеством зрелых фильмов режиссера, которые принесли ему славу и признание. Об эпатаже в работах фон Триера расскажет кандидат философских наук, киновед Дмитрий Скворцов.
Где: Пространство "Синхронизация"
Когда: 16 июня, 19:00
Йенни Абрахамсон в Powerhouse
Шведская звезда инди-попа презентует в Москве альбом Reverseries. Несмотря на внешнюю легкость, новая пластинка Йенни заряжена острым социальным посылом.
"Это история отношений с нашими близкими и с теми, кого мы считаем "остальными". Насколько мы готовы впустить тех, кто ближе всего к нам, насколько мы можем любить и быть уязвимыми? Я верю, что сейчас – историческое время, и хотя это сложно, я считаю, что у нас есть шанс изменить ситуацию к лучшему, если мы перестанем бояться, ненавидеть и заботиться только о собственном благополучии и безопасности", – рассказывает певица.
Где: Powerhouse
Когда: 16 июня, 20:00
Квиз и уроки логики с "Алисой в стране чудес"
В издательстве "Самокат" вышел новый перевод "Алисы" Льюиса Кэрролла, выполненный Евгением Клюевым. Издатели приглашают читателей всех возрастов поучаствовать в викторине и проверить свои познания в жизни и творчестве английского классика абсурда.
Где: Издательство "Самокат"
Когда: 16 июня, 14:00
Фото: depositphotos/massonforstock
Аркадий Насонов, "Оглавление"
Новая выставка яркого представителя московского концептуализма, участника группы "Медицинская герменевтика" Аркадия Насонова. Серия работ художника объединена общей темой голов мифических и литературных персонажей: от Колобка до профессора Доуля. Насонов свободно перемещается между самыми разными культурными пластами, обращаясь к фольклору и классике литературной фантастики.
"Это своеобразное путешествие по различным эпистемам. От архаической до эволюционной картины мира", – объясняет свой замысел художник.
Где: Галерея VP Studio
Когда: 14 июня-10 июля
Выставка об Арво Пярте в Музее Прокофьева
Масштабная экспозиция расскажет посетителям Музее Прокофьева о духовных поисках и жизненном пути эстонского классика музыкального минимализма. За годы творчества Арво Пярт прошел сложную эволюцию от академического авангарда до неоклассики, вдохновленной католической музыкой. Работая в условиях травли и антирелигиозных гонений, композитор был вынужден покинуть СССР и вернулся на родину лишь после приобретения Эстонией независимости. Сейчас Пярт – безусловный художественный и моральный авторитет для нескольких поколений композиторов.
Где: Музей С. С. Прокофьева
Когда: до 31 августа