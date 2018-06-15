"Dostoevsky.FM", "Моральный кодекс" и фестиваль болельщиков: что делать в выходные

Гитарист Гатри Гован даст урок мастерства в ЦДХ, Сергей Мазаев и "Моральный кодекс" выступят в "16 Тоннах", в Powerhouse едет Йенни Абрахамсон, а на Воробьевых горах открылся фестиваль болельщиков FIFA. Редакция портала Москва 24 – о лучших событиях уикенда.

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Фестиваль болельщиков FIFA

На Воробьевых горах до самого конца чемпионата мира по футболу будет работать площадка фестиваля болельщиков. Здесь можно будет увидеть трансляции матчей на гигантском экране, а стадион "Лужники" на время турнира превратится в информационное табло. Также фанаты смогут встретиться со звездами футбола и другими топовыми гостями фестиваля.

Где: Фан-зона у главного здания МГУ

Когда: 14 июня-15 июля

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

"Моральный кодекс" в "16 Тоннах"

За 30 лет на сцене группа Сергея Мазаева успела поработать в разных жанрах от блюз-рока и джаза до бритпопа. "Моральный кодекс" давно не выпускал новый материал, но это не мешает группе собирать полные залы преданных поклонников. И нет никаких причин для того, чтобы очередной концерт в "16 Тоннах" вдруг стал исключением.

Где: Клуб "16 Тонн"

Когда: 16 июня, 20:00

Гатри Гован в ЦДХ

Музыкант-самоучка, гитарный виртуоз Гатри Гован проведет мастер-класс в Центральном доме художника. В разные годы Гатри играл с такими культовыми группами, как Asia, The Aristocrats и The Young Punx, а его репертуар охватывает едва ли не все жанры гитарной музыки. Вместе с Джо Сатриани и Стивом Ваем Гатри Гован по праву считается одним из лучших мастеров своего дела.

Где: ЦДХ

Когда: 16 июня, 19:00

Птицами и Kai Engel в клубе "Дом"

Музыкально-поэтический вечер пройдет в КЦ "Дом". В клубе выступит украинский поэт Дима Птицами, лишь за последние два года давший порядка 70 концертов в России, Белоруссии и Украине. Музыкальное сопровождение обеспечит московский продюсер Kai Engel, исполняющий экспериментальную музыку в диапазоне от IDM до неоклассики.

Где: КЦ "Дом"

Когда: 16 июня, 19:00

"Dostoevsky.FM" в "Станиславском"

Дебют молодого режиссера Александра Никитина. В основу спектакля легли тексты Пушкина, Достоевского и письма Моцарта. Авторы постановки определяют ее жанр как "драматический концерт". В пределах одного повествования создатели сталкивают мотивы "Моцарта и Сальери", "Идиота" и "Бесов".

Где: Электротеатр "Станиславский"

Когда: 16-18 июня, 19:00

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Лекция "Ларс фон Триер: кино как провокация"

Датский режиссер Ларс фон Триер известен не только своими лентами, но и эпатажным поведением. Из-за сомнительного чувства юмора он умудрился на долгие годы стать персоной нон грата в Каннах. Скандальность стала обязательным качеством зрелых фильмов режиссера, которые принесли ему славу и признание. Об эпатаже в работах фон Триера расскажет кандидат философских наук, киновед Дмитрий Скворцов.

Где: Пространство "Синхронизация"

Когда: 16 июня, 19:00

Йенни Абрахамсон в Powerhouse

Шведская звезда инди-попа презентует в Москве альбом Reverseries. Несмотря на внешнюю легкость, новая пластинка Йенни заряжена острым социальным посылом.

"Это история отношений с нашими близкими и с теми, кого мы считаем "остальными". Насколько мы готовы впустить тех, кто ближе всего к нам, насколько мы можем любить и быть уязвимыми? Я верю, что сейчас – историческое время, и хотя это сложно, я считаю, что у нас есть шанс изменить ситуацию к лучшему, если мы перестанем бояться, ненавидеть и заботиться только о собственном благополучии и безопасности", – рассказывает певица.

Где: Powerhouse

Когда: 16 июня, 20:00

Квиз и уроки логики с "Алисой в стране чудес"

В издательстве "Самокат" вышел новый перевод "Алисы" Льюиса Кэрролла, выполненный Евгением Клюевым. Издатели приглашают читателей всех возрастов поучаствовать в викторине и проверить свои познания в жизни и творчестве английского классика абсурда.

Где: Издательство "Самокат"

Когда: 16 июня, 14:00

Фото: depositphotos/massonforstock

Аркадий Насонов, "Оглавление"

Новая выставка яркого представителя московского концептуализма, участника группы "Медицинская герменевтика" Аркадия Насонова. Серия работ художника объединена общей темой голов мифических и литературных персонажей: от Колобка до профессора Доуля. Насонов свободно перемещается между самыми разными культурными пластами, обращаясь к фольклору и классике литературной фантастики.

"Это своеобразное путешествие по различным эпистемам. От архаической до эволюционной картины мира", – объясняет свой замысел художник.

Где: Галерея VP Studio

Когда: 14 июня-10 июля

Выставка об Арво Пярте в Музее Прокофьева

Масштабная экспозиция расскажет посетителям Музее Прокофьева о духовных поисках и жизненном пути эстонского классика музыкального минимализма. За годы творчества Арво Пярт прошел сложную эволюцию от академического авангарда до неоклассики, вдохновленной католической музыкой. Работая в условиях травли и антирелигиозных гонений, композитор был вынужден покинуть СССР и вернулся на родину лишь после приобретения Эстонией независимости. Сейчас Пярт – безусловный художественный и моральный авторитет для нескольких поколений композиторов.

Где: Музей С. С. Прокофьева

Когда: до 31 августа