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Культура

15 марта, 11:31

Проект "Один в океане" объединит музыку, живопись и фотографию

культура концерты

Авторские композиции пианиста Алексея Рыбальника и гитариста Глеба Ласкина прозвучат в сопровождении оригинального визуального ряда и художественного слова в Театральном зале Московского международного Дома музыки 19 марта. Артисты исполнят музыку из совместного альбома Shadow Forms и примут участие в "живой" экранизации документально-приключенческого романа "Один в океане".

Фото предоставлено пресс-службой

Композиторы и исполнители Алексей Рыбальник и Глеб Ласкин объединили в своем авторском проекте музыку, живопись и фотографию, демонстрируя слушателям тесную взаимосвязь этих видов искусства. "Человек может слушать музыку и представлять различные образы и наоборот – видеть картину и слышать в голове музыку", – рассказывают музыканты.

В первом отделении будут исполнены композиции Алексея Рыбальника и Глеба Ласкина, вошедшие в альбом Shadow Forms. В нем представлена музыка различных жанров и стилей – джаз, неоклассика, fusion современной музыки и джаза. Дополнит музыкальную часть перформанса мультимедийная составляющая. "Весь визуальный ряд прорабатывался под нашу музыку, – поясняют артисты, – благодаря их синтезу музыки и достигается эффект полного погружения в материал". Этот проект завоевал внимание слушателей на фестивалях "ПетроДжаз–2018″ и "Ночь культуры" (Эстония).

Во втором отделении к музыке и ее визуализации присоединится третий компонент – художественное слово. "Один в океане" – проект, созданный по одноименному документальному роману. В его основу легли реальные события 1974 года – история профессионального океанографа Славы Курилова, спрыгнувшего с круизного лайнера в бушующий, темный океан и оставшегося с ним один на один на целых три дня. После выхода документального романа был снят фильм и создан музыкальный ряд, в качестве автора которого выступил Алексей Рыбальник. Видео на большом экране, авторская музыка, живой голос, читающий отрывки из романа – все это максимально погружает зрителя в атмосферу этой истории.

19 марта, 19:00
Театральный зал ММДМ

Алексей Рыбальник, фортепиано
Глеб Ласкин, гитара
Владимир Аркатов, виолончель
Валерия Рэй, хэндпан
Катерина Рыбальник (Goodies), вокал
Александр Хананин, художественное слово

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