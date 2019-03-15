Нино Катамадзе отметит 20-летие творческой деятельности в Vegas City Hall

Звезда мировых джазовых фестивалей с большими концертами в Москве! Нино Катамадзе с участием оркестра выступит 29 и 30 марта в Vegas City Hall с юбилейной концертной программой, посвященной 20-летию творческой деятельности.

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

За 20 лет Нино Катамадзе обрела поистине всемирную славу. Она регулярно выступает на международных музыкальных фестивалях. Гастрольные туры Нино представляют собой внушительный список географических точек – Россия, Грузия, Армения, Израиль, Польша, Литва, Эстония, Турция, Франция, Англия, США и другие страны. С каждым годом интерес к творчеству певицы неуклонно растет.

Сейчас Нино – одна из очень немногих исполнительниц с непредсказуемой музыкальной изобретательностью. Её безошибочно узнают с первой ноты. Ее голос, манера исполнения и та волна чувств, которая охватывает слушателей во время концерта, запоминаются сразу и на всю жизнь. Нино Катамадзе – это cложная, умная, искренняя и эмоциональная музыка. Это развернутое философское повествование о жизни, песни Нино заставляют размышлять о вечности жизни человека, сопереживать, думать, сострадать и надеяться. Это умная музыка для ценителей серьезного искусства. Чтобы слушать, необязательно знать грузинский язык, лирика разлита между слов и строк, а многие импровизации – это лишь божественный голос, свободный от словесной оболочки – это не слова, а чувства.

Как говорит сама Нино Катамадзе: "Музыка – это течение, в котором ты плывешь, открываешься, становишься прозрачнее".

Почувствовать красоту и очарование музыки Нино Катамадзе можно будет 29 и 30 марта на юбилейных концертах в Vegas City Hall.