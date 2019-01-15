Странное время: кинолектории января

Начало последнего года десятилетия ознаменовалось пристальным вниманием к прошлому. На кинолекториях января вспоминают постсоветскую Россию 1990-х и бунтующую Францию 1960-х, пытаются разгадать "Тайну нашего времени" и раскладывают fashion-эпоху миллениалов на составные частицы вековой истории моды. Куда сходить в январе, если вы хотите ориентироваться в настоящем, лучше понимая процессы прошедших эпох?

Образовательная программа в рамках выставки "Запрещено запрещать" в ММОМА

Фото: предоставлено организаторами выставки

Январская образовательная программа посвящена французскому кино эпохи 1968. Острое, политизированное, со склонностью к документу и отказу от сценария, оно создавало нового зрителя, заинтересованного и чувственного. Об этом подробно расскажет в своей лекции 15 января Элен Флекенже, специалист по экспериментальному и документальному политическому кино конца 1960-1970-х годов во Франции, доцент университета Paris-VIII (Сен-Дени).

15 января в 19:00

Вход бесплатный по регистрации

А 17 января она же проведет воркшоп по созданию "кинолистовок" – трехминутных агитационных фильмов, которые анонимно снимали протестные режиссеры: от Годара и Гарреля до Криса Маркера и Алена Рене.

17 января в 19:00

Вход бесплатный по регистрации

Программа "Странное время" в "Иллюзионе"

Кадр из фильма: "Папа, умер Дед Мороз". Реж. Евгений Юфит

Разрушительная сила девяностых не пощадила и российский кинематограф: киностудии и прокат фактически прекратили свое существование, иллюзии быстро развеялись, зато появились характерные штампы: мода на "чернуху", криминал и дурной вкус. Однако, несмотря ни на что, добро победило зло. И эта ретроспектива как раз об этом. 19 января можно увидеть фильм Евгения Юфита "Папа, умер Дед Мороз" и встретиться с одним из лидеров движения "параллельного кино", режиссером и соратником Юфита, Глебом Алейниковым. А 26 января покажут фильм "Сатана", который представит народная артистка России Светлана Брагарник, сыгравшая в нем главную роль.

"Папа, умер Дед Мороз"

19 января в 18:30



Кадр из фильма "Сатана". Реж. Виктор Аристов

"Сатана"

26 января в 17:00

Билеты – 200 рублей

Лекция Кэролайн Эванс "Fashion Film: зерно прошлого в настоящем" в рамках публичной программы к выставке "Ткань процветания" в "Гараже"

Профессор истории и теории моды легендарного лондонского колледжа St. Martins исследует феномены моды через кино. Используя методы медиа-археологии, она анализирует фильмы, представляющие историю моды как явление, в котором переплетаются прошлое и будущее и создается история присутствия. Лекция основана на текущем коллективном научно-исследовательском проекте "Археология Fashion Film", который Кэролайн ведет в Центральном колледже искусства и дизайна St. Martins совместно с Винчестерской школой искусств.

19 января в 16:00

Вход бесплатный по регистрации

Pioner Talks c Павлом Пепперштейном: "Звук солнца" и "Тайна нашего времени"

16 января в кинотеатре "Пионер" покажут фильм Павла Пепперштейна и Наташи Норд "Звук солнца", в котором задействовано множество известных философов, художников, актеров и других необычных персон. Все вместе они выясняют, является ли солнце звуком, который не регистрируется человеческим сознанием, но воздействует на поведение людей. К слову придется и книга Пепперштейна, "Тайна нашего времени". На публичной дискуссии обсудят, как эзотерика становится все более актуальной в эпоху постправды, что такое истинные галлюцинации, влияют ли психотропные вещества на творчество сегодня, и как эротика, фантазия и ирония создают мерцающие образы будущего, в которое возьмут не всех.

16 января в 19:10

Вход бесплатный по регистрации

Полина Новикова