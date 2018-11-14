"Город слепых": московские концерты, рестораны и музеи в полной темноте

13 ноября отмечено на календаре Международным днем слепых. Дата призвана привлечь внимание общества к тем, кто потерял зрение и оказался в нелегкой жизненной ситуации.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В Москве есть много мест, где можно провести время в полной темноте и на себе проверить, каково это – быть слепым? О ресторане без света, музее в темноте и других заведениях, где вашими "глазами" станут незрячие сотрудники – в материале портала Москва 24.

Дата Международного дня слепых была выбрана неслучайно: 13 ноября родился Валентин Гаюи (Valentin Hauy, 1745-1822), французский педагог, создавший первые учебные заведения для слепых, а также автор рельефного алфавита для незрячих (предшественник Брайля).



Ужин в темноте

Как говорят гурманы, блюдо в первую очередь должно красиво выглядеть, а потом уже быть вкусным. Но способны ли вы принимать пищу, совершенно не видя, что находится в тарелке? В темноте вкусовые и обонятельные рецепторы обостряются в несколько раз – таким образом вы можете открыть для себя совершенно неожиданный вкус.

Ресторан "В темноте" предлагает гостям окунуться в помещение, полностью изолированное от света. Официантами заведения являются незрячие или слабовидящие люди. Они гораздо увереннее чувствуют себя в темноте и шутками подбадривают гостей, робко шагающих по залу и держащих друг друга за руки. Дополнительную интригу создает тот факт, что вы не будете заранее знать список блюд. "Меню-сюрприз" позволяет выбрать только тип питания: мясное, рыбное или вегетарианское, а дальше – полный полет фантазии шеф-повара.

Кстати, любопытный момент: закрыв нос, вы не сможете почувствовать вкус блюд. Ведь до 80% того, что человек воспринимает на вкус, на самом деле является запахом. Попробуйте выпить кофе, зажав нос рукой, и вы совершенно не получите наслаждения любимым напитком.

Прогулка по музею без света

"Музей, экспозицию которого невозможно увидеть", – звучит парадоксально, не правда ли? С другой стороны, вы наконец-то можете нарушить стандартное ограничение музеев – не трогать экспонаты. Здесь ощупывать предметы не только можно, но и необходимо, ведь это единственный способ "увидеть" экспозицию.

Экскурсия "Прогулка в темноте" проходит на территории ТРЦ "Ривьера" на Автозаводской. Здесь, в полной темноте, вы пройдетесь по импровизированной улице с оживленным движением, ощутите очертания как знакомых предметов (стол, диван, комод), так и настоящих произведений искусств, скульптур из камня. Дополнительно у вас будет возможность провести время за барной стойкой и ощутить ароматы специй в торговой лавке. В процессе экскурсии незрячие гиды расскажут гостям об особенностях своей жизни, например, какие приемы они используют при переходе дороги и видят ли они сны?

На десерт гостям будет предложена "cветлая" часть прогулки, состоящая из образовательной программы, в которой вы узнаете больше о повседневности незрячих людей, а также познакомитесь с азбукой Брайля и тифлоустройствами.

Театр слепых

Еще глубже в мир незрячих позволит погрузиться театральная постановка "Слепые", осуществленная "Проект-Театром ПТТ" на грант Союза Театральных Деятелей РФ. Это иммерсивный спектакль по пьесе бельгийского писателя и драматурга Мориса Метерлинка (кстати, лауреата Нобелевской премии по литературе за 1911 год). История повествует о слепых людях, оставшихся без проводника в лесу и пытающихся найти путь обратно в приют.

Несмотря на то, что в театре работают зрячие люди, спектакль заставляет задуматься о проблемах слепых, о сложностях их жизни и мыслях, приходящих им в голову, находясь один на один с бесцветной пустотой. Оставшись в полной темноте, вы вместе с героями пьесы будете переживать эмоции покинутых в ночном лесу людей. В этой обстановке привычные звуки покажутся жуткими: ветер наполнится страшным воем животных, а шорох листьев превратится в пугающий шум. Чувствуя себя абсолютно беспомощными, вы будете следовать за речью актеров и подчиняться коллективному бессознательному. Физическая слепота здесь ставится в сравнение со слепотой социальной. И главный вопрос, над которым задумается каждый: "А выйдем ли мы на свет?"

В мире известно много людей, добившихся серьезных достижений в науке, искусстве и общественной деятельности, несмотря на слепоту. Среди них – древнегреческий поэт Гомер, американский певец Стиви Уандер, итальянский певец Андреа Бочелли, русский писатель Николай Островский и поэт Эдуард Асадов. Из современников – певица Диана Гурцкая и пианист Олег Аккуратов.



Игра в прятки

Для тех, кому уже исполнилось 14 лет (а может, уже и все 54), и как-то кажется неприличным играть в прятки, но жутко хочется, предлагаем альтернативный вариант: прятки по-взрослому. Вам придется перемещаться по городу, полностью лишенному света. Вот уж где каждый игрок окажется лицом к лицу со своими детскими страхами и ночными кошмарами. Повсюду слышатся шаги за стеной, звучит жуткая музыка, из-под пола с вами начинают разговаривать незнакомые голоса.

В игру включены две команды: одни прячутся, другие ищут. Здесь важно понять, кто свои, а кто чужие, ведь разные голоса (которыми говорят слепые сотрудники, вовлеченные в квест) будут как мешать, так и помогать на вашем пути. Небольшая комната превратится в огромный лабиринт, выбраться из которого в темноте вам помогут только собственные ощущения и ориентация по текстуре стен. Посетители отмечают, что слуховые рецепторы в таких прятках обостряются в разы, начинаешь действительно слышать, что происходит вокруг. Экшн-игру в темноте ежедневно проводят на "Красном Октябре", главное – заранее записаться.

Услышьте музыку

Концерты в темноте – еще одна возможность заново почувствовать звуки. Здесь вы услышите не только волшебную музыку инструментов, но и удивитесь звуку собственных ладоней в аплодисментах и голосу соседа. Кстати, в такой световой изоляции люди гораздо ярче выражают свои эмоции, громче хлопают и веселее смеются. А уж как быстро знакомятся! С ориентацией в пространстве снова помогут слепые гиды, которые ощущают себя в этой среде, как рыба в воде. Такие сотрудники положат вашу руку на свое плечо и уведут в мир удивительных звуков и чудесного пения.

Команда Dialogue in the dark. Moscow, реализовавшая проект, создала такую глухую темноту, которая просто не существует в обычной природе. Находясь в зале, невозможно даже увидеть очертания собственных рук! Для полного изолирующего эффекта организаторы попросят оставить вас в локерах сумки, очки и любые предметы, излучающие свет (мобильные телефоны, зажигалки, гаджеты). Но не бойтесь: уникальный опыт и новые ощущения того стоят.