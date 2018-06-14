"Аферистка" Ума Турман, Милла Йовович из будущего и история Эскобара: что смотреть в кино

Продолжение "Суперсемейки", жизнь Пабло Эскобара и русский хоррор. Редакция портала Москва 24 – о главных кинопремьерах недели.

Супергерои в самых разных обличиях продолжают шествие по экранам планеты. На этот раз главная премьера недели в приключенческо-супергеройском жанре – "Суперсемейка 2". Получивший оглушительный успех еще четырнадцать лет назад, мультипликационный хит о приключениях семьи супергероев, наконец, дождался сиквела. В этот раз в центре сюжета – полюбившаяся журналистам Миссис Исключительная, все чаще оставляющая мужа дома приглядывать за детьми. Но подобный "семейный уклад" не продлится долго, ведь главная задача Суперсемейки – эффективная борьба с врагами, которые никогда не заставляют себя долго ждать.



Видео: YouTube/Disney Россия

Постапокалиптическая фантастика "Мир будущего" собрала море звезд: Джеймс Франко (он же – режиссер фильма), Милла Йовович, Люси Лью, Снуп Догг и Сьюки Уотерхаус. Правда, это не особенно ему помогло – стартовавший в мировом прокате три недели назад, фильм успел разочаровать как критиков, так и зрителей, получив на IMDb исключительно низкую оценку 3.10 из 10 и насмешливое прозвище "бюджетного "Безумного Макса". Правда, нашлись и те, кому фильм о мрачном и покинутом мире, в котором некий принц ищет лекарство для своей матери-королевы, пришелся по вкусу – так что, возможно, любителям фантастики все-таки стоит обратить на него внимание.



Видео: YouTube/iVideos

"Эскобар" – долгожданная испано-американская биографическая драма с Хавьером Бардемом и Пенелопой Крус в главных ролях. В оригинале носящая название "Любить Пабло", она представляет историю восхождения Пабло Эскобара к богатству и могуществу, увиденную глазами журналистки Вирхинии Вальехо. На протяжении нескольких лет состоявшая в романтических отношениях с самым известным наркобароном мира, она написала о том периоде мемуары, которые не только стали бестселлером, но и впоследствии были положены в основу сценария "Эскобара".

История колумбийского кокаинового короля и влюбленной в него женщины, сыгранная одной из главных голливудских пар – однозначный фаворит недели для любителей биографического кино.



Видео: YouTube/iVideos

"Аферисты поневоле" – криминальная комедия с Умой Турман и Тимом Ротом про семейную пару мошенников, которая неожиданно оказывается в крупном долгу у известной всему криминальному миру гангстерши. Чтобы найти способ решить свои финансовые проблемы и зажить новой безбедной жизнью, они сбегают в Лос-Анджелес, где надеются воровством добыть бесценное сокровище у бывшей жены главного героя. Как и следует ожидать, их план пройдет не так гладко... Об остальном – в самом фильме.



Видео: YouTube/Megogo Distribution

"Фото на память" – фильм ужасов, сюжетная линия которого вписывается в традиционную схему большинства хорроров. Компания молодых людей и девушек, старый заброшенный дом, загадочные и жуткие фотографии, показывающие то, чему еще лишь предстоит произойти... Но главное, "Фото на память" – это прежде всего российский хоррор, режиссерский дебют оператора Антона Зенковича ("Мамы", "Что творят мужчины!"). В главных ролях сплошь – новые, свежие лица, что делает фильм еще более необычным для отечественного проката.



Видео: YouTube/КиноПоиск

"Невероятные приключения Факира" – французская приключенческая комедия, уже успевшая завоевать любовь зрителей за рубежом. Поднимающая как никогда актуальную в Европе тему миграции и смешивающая ее со сказочными мотивами, она рассказывает историю уличного фокусника из Мумбаи. Волей судьбы отправляющийся в путешествие по всему свету, он находит свою любовь в Париже. Но для того, чтобы ее завоевать, ему придется еще не раз переехать, причем с помощью самых разных "транспортных средств", среди которых – воздушный шар, шкаф из IKEA и даже... чемодан.



Видео: YouTube/iVideos

"Захочу и соскочу. Мастер-класс" – итальянская криминальная комедия, продолжение истории о банде уволенных с работы из-за финансового кризиса ученых под предводительством нейробиолога Пьетро. Теперь он в тюрьме за производство психотропных веществ и, кажется, неплохо устроился. Он готов любыми способами продлевать заключение, ведь здесь его кормят и платят за преподавание в местной "школе". Но у полиции на Пьетро другие планы...

Самой культурной преступной группировке всех времен предстоит вернуться в мир больших денег и опасных связей и показать полиции "мастер-класс", который она никогда не забудет.



Видео: YouTube/HD Трейлеры

Лиза Минаева