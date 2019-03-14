Выходные в Москве: Репин, Святой Патрик и корги

Сирша Ронан в забавной экранизации чеховской "Чайки", открытие выставки работ Репина, парад ко Дню святого Патрика в "Сокольниках", дефиле корги и другие интересные события выходных.

Кино

﻿"Середина 90-х"

Режиссерский дебют актера Джоны Хилла. На первый взгляд, это просто трогательная история о подростке из Лос-Анджелеса, подружившемся со скейтерами постарше и вообразившем, что эти беспризорники – его мушкетеры. Но на самом деле "Середина 90-х" – нежный автопортрет всех сверстников Хилла. Кино получилось нежное и ничуть не стыдящееся своей инфантильности – если вспомнить, какой серьезный путь он прошел как актер, то и за его режиссерскую карьеру нестрашно: дальше будет лучше.

Видео: YouTube/Movie HD Trailers

"ВМаяковский"

Запредельно экстравагантная биография Владимира Маяковского, сознательно нарушающая все законы жанра байопиков, но тем и интересная (или, напротив, невыносимая). Открывающая сцена: известные актеры сидят за столом и читают сценарий "ВМаяковского". Фильм в том виде, в котором они его себе представляют, снят так и не будет, зато театральные звезды преобразятся у нас на глазах, будут сдирать друг с друга кожу. И какие звезды – Юрий Колокольников и Чулпан Хаматова, Евгений Михалков и Любовь Максакова, Михаил и Никита Ефремовы.

Видео: YouTube/Atlas VMayakovsky

"Чайка"

Чехов считал "Чайку" комедией, но чтобы окончательно убедить в этом широкого зрителя, понадобились лучшие силы британского кинематографа. Свежая английская экранизация пьесы, возможно, самая смешная из всех. Но при этом и самая учтивая: кажется, для британцев наша литературная классика – настоящий океан, с которым шутки плохи. В ролях – вся королевская рать: Сирша Ронан и Аннет Беннинг, Элизабет Мосс и Кори Столл. Более легкого погружения в классику и не придумать. После фильма руки сами потянутся к книге, а ноги – в театр.

Видео: YouTube/iVideos

Кинопоказы в рамках проекта "Безграничные возможности"

Подпись: Кадр из фильма "История одного назначения". Режиссер: Авдотья Смирнова; сценарий:Авдотья Смирнова, Анна Пармас, Павел Басинский. Производство: "Студия Глобус"

С 16 марта в Центре документального кино стартует социальный проект "Безграничные возможности" – серия бесплатных кинопоказов для людей с проблемами зрения и слуха. В его программу входят фильмы-лауреаты прошлогоднего "Кинотавра", среди которых – "История одного назначения” Авдотьи Смирновой, "Подбросы" Ивана Твердовского, "Глубокие реки" Владимира Битокова. Фильмы для показа будут адаптированы с помощью технологии тифлокомментирования (закадрового описания видеоряда) и субтитров.

Желающие посетить показы могут зарегистрироваться по телефону: +7 (985) 483-72-29 или по почте vozmozhnosti.fest@gmail.com Информация о программе показов – на сайте www.kinotavr.ru.

С 16 по 31 марта

ЦДК в Музее Москвы, Зубовский бульвар, 2

Бесплатно

Концерты

Kira Lao

Проект яркой российской инди-артистки Киры Вайнштейн презентует свежую и очень эклектичную пластинку – первую за четыре года. "Это история неистового поиска себя и своего звучания, – говорит она, – над альбомом я работала преимущественно в одиночку. Мне хотелось сделать что-то, чего я еще не делала. Поэтому на протяжении последних трех лет я активно осваивала для себя новые методы создания музыки, кидаясь из крайности в крайность".

17 марта, 20:00

Powerhouse Moscow, Гончарная, 7/4

Билеты – 400 рублей.

Бен Фрост

Этот австралийский композитор создает невероятные саундскейпы, используя самые разные жанры (от эмбиент до постпанка). Закройте глаза и перенеситесь в космос, где единственный ориентир – звук. Он растет, трансформируется, облепляет и взрывается. На московском концерте почти наверняка прозвучит и музыка для кинофильмов от Фроста, например, для триллера "Очень темные времена".

16 марта, 20:00

Aglomerat, Костомаровский переулок, 3

Билеты – 2 300 рублей

Театр

"Король Лир" в "Мастерской Петра Фоменко"

Что заставило Евгения Каменьковича взяться за Шекспира – загадка. В "Мастерской Петра Фоменко" никогда раньше не шли трагедии классика – только комедии. В спектакле задействованы Карэн Бадалов и Полина Кутепова. Наш театральный критик Антон Хитров назвал спектакль насквозь вторичным, впрочем, оговорившись, что он не то чтобы плохой. Если вы не смотрели другие постановки шекспировского "Лира", то эта поможет освежить в памяти сюжет.

17 марта, 19:00

Набережная Тараса Шевченко, 2

Билеты – от 3 750 рублей

"Кролик Эдвард" в РАМТе

Один из лучших московских спектаклей для всей семьи по мотивам книги Кейт Дикамилло "Удивительное путешествие Кролика Эдварда". Режиссер Рузанна Мовсесян убеждена, что путешествие фарфоровой игрушки – это путь от эгоизма и самолюбования к способности открыть свое сердце. История щемящая и слезовыжимательная, в зале часто плачут и дети, и родители.

17 марта, 12:00

Театральная площадь, 2

Билеты – от 450 рублей

Выставки

"Илья Репин"

И. Репин "Не ждали", 1884–1888 гг. Изображение предоставлено пресс-службой ГТГ

﻿Под ретроспективу отдали три этажа здания на Крымском Валу, где разместили больше 300 живописных полотен и рисунков. Покажут все: портреты, исторические полотна, "картинки из учебников" – "Бурлаков", "Запорожцев", "Не ждали" – и множество работ, которые вы с большой долей вероятности не видели раньше. Не будет только "Ивана Грозного и сына его Ивана" – в мае прошлого года картину повредил вандал, конца реставрации пока не видно. На выставке об этой картине расскажут средствами мультимедиа.

До 18 августа

Новая Третьяковка, Крымский Вал, 10

﻿Взрослый билет – 600 рублей, льготный – 300 рублей﻿

﻿"Сокровища китайских императоров в Кремле"

Курильницы (пара) в форме мифического существа лудуаня, эпоха Цин, правление Цяньлун (1736–1796 гг.). ©The Palace Museum/Ван Цзинь /Wang Jin/王王 Фото: предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля

Императорский дворец Гугун в Пекине, он же Запретный город, – самый большой дворцовый комплекс в мире! Привозит в Кремль около сотни предметов, чтобы в деталях рассказать о жизни правителей в XVIII веке. Трон с резными драконами, роскошные парадные одежды императоров и императриц, золотые чаши, музыкальные инструменты, символы власти – все, без чего невозможна церемониальная придворная жизнь. У выставки большая лекционная программа, в том числе детская. Если экспонаты покажутся роскошными, но непонятными, есть шанс разобраться с помощью специалистов.

До 30 мая

﻿Музеи Московского Кремля

Билеты – 500 рублей

Город

"Планета Солярис: рассвет и закат советской электронной музыки"

Эдуард Артемьев – советский и российский композитор. Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Журналист Денис Бояринов расскажет о расцвете советской школы электронной музыки и объяснит, почему ее неминуемо ожидало угасание. Вы также узнаете, как в Петрограде был создан первый в мире электромузыкальный инструмент и почему знаменитые режиссеры – Феллини, Антониони и Коппола – захаживали в московский Дом Скрябина.

16 марта в 17:00

Павильон № 516, ВДНХ, Проспект Мира, 119

Билеты – 450 рублей

﻿"Корги MeetUp"

В рамках интерактивной выставки "Густав Климт. Золото модерна" состоится костюмированная вечеринка от московского клуба владельцев корги. Ее апогеем станет дефиле собачек, от которых без ума английская королева, в костюмах эпохи модерна. Кстати, посетить мероприятие смогут не только владельцы корги, но и все желающие – по билету на выставку.

17 марта, с 11:00

Artplay Media, Нижняя Сыромятническая, 10

Билеты – от 450 рублей

Парад Святого Патрика

Фото: портал Москва24/ Игорь Иванко

Самое красочное событие стартовавшей в Москве 13 марта Irish Week – карнавал. Каждый год в этом театрализованном шествии с участием ирландских и российских артистов участвуют тысячи москвичей и гостей столицы. В былые времена он происходил на Новом Арбате, теперь проводится в Сокольниках. О других событиях в рамках Ирландской недели мы писали тут.

16 марта с 12:00

Парк "Сокольники", Сокольнический Вал, 1, строение 1

Бесплатно, регистрация на сайте

"Япония. Patterns of Plants"

В субтропической оранжерее XVIII века будет звучать музыка современных японских композиторов в исполнении Kymatic – молодых москвичей, использующих в своей работе барочные, современные концертные и этнические восточные инструменты, а также электронику. Артисты говорят, что их творчество направлено на взаимодействие с различными видами искусства.

17 марта в 19:00

"Аптекарский огород", Проспект Мира, 26, строение 1

Билеты – 2 500 рублей