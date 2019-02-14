Искусство в "Кубе": у Кремля открылось новое арт-пространство

14 февраля в здании отеля The Ritz-Carlton открылся выставочный зал и галерейный кластер. Современное искусство здесь и просто показывают, и продают с оглядкой на европейский формат и стиль общения со зрителями и коллекционерами.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Большой зал условно разделен на две части: в одной – выставка, составленная из работ российских художников разной степени известности (из звезд – Ирина Корина), по-разному играющих с темами соцсетей и виртуального мира. От самого простого – холста с надписью "Отзываю свои лайки за 2014 год" – до цифровых инсталляций. Вторая часть – десять галерей (две европейских – из Антверпена и Барселоны, остальные московские), представленные здесь, как на ярмарке, – без закрытых дверей, заходи, кто хочет. Такое совмещение "чистого" искусства и арт-рынка – конкурент сдающего позиции "Винзавода". Мы спросили организаторов, как будет работать новая площадка, на кого рассчитана и в чем ее отличие от существующих арт-кластеров.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Надежда Зиновская, сооснователь проекта:

"Я бы разделила Cube на две части. Галерейный кластер – единое пространство, в котором представлены 10 галерей-резидентов. И некоммерческая часть, где в течение года будут проходить выставки, их план сформирован уже до конца года на конкурсной основе. Мы объявляем open call для кураторов, они предлагают свои проекты, из которых уже экспертный совет отбирает те, которые будут здесь реализованы. Выставляться могут и резиденты Cube, и международные кураторы, и художники – условия для всех равны, а экспозиция регулярно меняется. Разумеется, собственная выставочная программа есть и у галерей, и все вместе мы стараемся сделать современное искусство более понятным и доступным.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Кроме того, Cube – это большая платформа, у которой много программ, которые начнут работу постепенно в ближайшие месяцы. У нас создается фонд поддержки современного искусства, мы представим его в апреле и тогда уже расскажем все подробности. В мае стартуют образовательные программы, в которых будут занятия и для детей – будущих художников, кураторов, собирателей, и для тех, кто интересуется искусством и хочет начать в нем разбираться и составлять свою коллекцию. У нас будут мастерские для художников, критиков и кураторов, которые смогут какие-то свои проекты в рамках Cube осуществить".

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Елена Белоногова, сооснователь проекта:

"Cube изначально задумывался для того, чтобы дать дополнительные возможности всем участникам проекта. Именно поэтому в основу легла модель кост-шеринга – для галерей и художников – это возможность объединять ресурсы и делить затраты, снижая риски, и активнее представлять миру своих художников. Мы будем помогать региональным галереям показывать своих авторов в Москве. Это и возможность для зрителей увидеть очень разное искусство, а не только те имена, к которым все уже привыкли на существующих площадках. И кроме того, галереи под брендом Cube несколько раз в году будут выезжать на крупные мировые ярмарки. Искусство, которое продается в Cube, можно сказать, доступно всем – здесь есть и тиражные произведения за пять тысяч рублей, и дорогие работы признанных звезд за миллионы.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

У нас будет свой клуб коллекционеров, и мы планируем устраивать необычные вечера, например, в формате art and wine, где дегустация будет сопровождаться рассказом о развитии искусства в тех же регионах. И, может быть, самое грандиозное событие – международный саммит коллекционеров, на котором встретятся международные и российские эксперты, чтобы поговорить о глобальном арт-рынке и его возможностях, показать начинающим собирателям практические инструменты управления коллекцией – страхование, логистика, а также рассказать о новых возможностях вроде блокчейна".

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Денис Белькевич, консультант проекта по международному развитию:

"У Cube есть несколько отличий от уже существующих форматов. Первое – галереи в Cube не живут за закрытыми дверями, они все открыты. Коллекционер или зритель, который приходит в одну галерею, видит сразу все. Это ломает стереотипы в первую очередь галеристов, которые привыкли жить обособленно. И это важная синергия. Второе – это местоположение – практически напротив Кремля. Сейчас у галерей есть устоявшийся круг посетителей. Здесь же будет упор как на формирование собственного пула коллекционеров, так и на случайных гостей, туристов, которые хотят увезти на память о Москве художественный "сувенир". Мировые исследования последних лет говорят о том, что обычный галерейный формат себя изживает. Только 15 процентов работ галереи продают в привычном локальном формате. В остальном они ищут новые формы продажи".

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

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