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Москва 24

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Культура

14 февраля, 11:13

Главные события выходных: "Алита", "Драгоценности" и "Игра с шедеврами"

культура досуг weekend

В прокат выходит остросоциальная драма "Айка", в Еврейском музее стартует выставка для всех возрастов "Игра с шедеврами: от Анри Матисса до Марины Абрамович", а в Главклубе выступает главная инди-группа Подмосковья – "Дайте танк (!)".

Фильмы

"Айка"

Кадр из фильма "Айка". Режиссер Сергей Дворцевой; Продюсеры Сергей Дворцевой, Танассис Каратанос, Анна Выдра

Нелегальная эмигрантка из Киргизии Айка (Самал Яслямова) вынуждена оставить новорожденного сына в роддоме: ей надо срочно найти работу и помочь сестре, у которой огромные проблемы. Неожиданно в Айке просыпается материнский инстинкт – девушка решает вернуть ребенка. Эта казахская драма попала в шорт-лист претендентов на "Оскар-2019" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Зато кино оценили в Каннах: Яслямова получила награду как лучшая актриса.

"Алита: Боевой ангел"

Кадр из фильма "Алита: Боевой ангел"; Режиссер Роберт Родригес; Продюсеры Джеймс Кэмерон, Джон Ландау, Дэвид Валдес

Год 2563. В мрачном мегаполисе под названием Айрон-Сити специалист по киберпротезированию Идо (Кристоф Вальц) находит останки загадочной девушки-киборга. После починки Алиты (Роза Салазар), выясняется, что киборгу 300 лет, он владеет боевыми приемами и способен страдать... Фильм Роберта Родригеса стоит смотреть прежде всего фанатам популярной в 90-е манги "Боевой ангел", которая и легла в основу сценария (и этот факт как раз и объясняет огромные глаза главной героини). Есть вероятность, что "Алиту" посмотрят и некоторые поклонники "Аватара": Джеймс Кэмерон выступил в качестве продюсера.

"Громкая связь"

Фото: кадр из фильма "Громкая связь"; режиссер - Алексей Нужный; сценарий - Сергей Петрейков, Леонид Барац, Ростислав Хаит; производство - Марс Медиа Энтертейнмент, Стрела

Семеро друзей (участники "Квартета И", Ирина Горбачева, Мария Миронова и Анастасия Уколова) собираются вместе на ужин. Шутки ради компания решает сыграть в "интересную игру": вслух зачитываются все входящие на их телефоны СМС, а на звонки отвечают по громкой связи. Этот фильм – российская адаптация "Идеальных незнакомцев", одного из самых успешных итальянских фильмов последних лет. Если вы не видели оригинал (и не планируете), но считаете себя фанатом "Квартета И", "Громкая связь" – ваше кино.

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Выставки

"По ту сторону реальности. Эрик Йоханссон"

Фото: Агентство Москва/Иванко Игорь

Йоханссон – молодой шведский фотохудожник, который прославился постановочными сюрреалистическими пейзажами. Их-то и покажут в Центре. Главная фишка Йоханссона – в принципе работы: сначала Эрик набрасывает скетч, затем фотографирует, а потом собирает все вместе в фотошопе. Так и получается идейный сюр: остров-рыба, дорога в разрезе, линии электропередач с гитарными струнами, белая тряпка вместо дороги и так далее. Для всех, кто верит, что гениальная простота спасет мир.

Центр фотографии имени братьев Люмьер
Болотная набережная, 3, строение 1
Взрослый билет – 500 рублей, льготный – 250
до 12 мая

"Игра с шедеврами: от Анри Матисса до Марины Абрамович"

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Для тех, кто в душе ребенок. "Игра с шедеврами" – семейный проект. Вернее даже так – это семейный аттракцион, где для знакомства с работами нужно пригнуться, залезть на лестницу, съехать с горки или заглянуть в шкаф. Выставка прямо декларирует: для того чтобы понять искусство, не нужно быть большим специалистом, знать школы и концепции – его нужно чувствовать. И возраст совсем не важен. Кстати, именно поэтому большинство картин размещено на уровне детских глаз. Представлены только шедевры: Казимира Малевича, Фрэнсиса Бэкона, Роя Лихтенштейна, Василия Кандинского, Нико Пиросмани, Марины Абрамович, Пабло Пикассо и Анри Матисса.

Еврейский музей и центр толерантности
улица Образцова, 11, строение 1А
Взрослый билет – 300 рублей, льготный – 150 рублей
до 14 апреля, суббота – выходной

Фотобиеннале "Мода и стиль в фотографии"

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Манеж и Мультимедиа арт музей – две главные площадки фотобиеннале. Тема этого года: "Близкое – далекое". В Манеже показывают классика советской фотографии Юрия Роста и экзотические фотографии Габи Хербштейн, сделанные на традиционном аргентинском фестивале La Diablada, а у Ольги Свибловой – очередной выпуск календаря Pirelli, в этом году снятый великолепным портретистом Альбертом Уотсоном.

Манеж: 400 рублей
Мультимедиа-арт-музей: 500 рублей

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"Николай Мещерин. Выход из суеты"

Фото предоставлено Музеем русского импрессионизма

Очередная попытка музея открыть миру одно из забытых имен русского дореволюционного искусства. Мещерин был большим поклонником французских импрессионистов и в меру способностей заимствовал приемы западных новаторов: передавал отдельными мазками краски на холсте прозрачность воздуха и неуловимость света. Выставка заявлена как совместный проект с Третьяковской галереей, но работы из своих собраний дали также Пушкинский и Русский музеи, ИРРИ и несколько региональных музеев. Отдельный бонус – в экспозиции представлен не только Мещерин, но и его окружение, в том числе отличные пейзажи Игоря Грабаря и небольшие зарисовки Аполлинария Васнецова.

Музей русского импрессионизма
Ленинградский проспект, 15, строение 11
Билеты – 300 рублей
до 19 мая

"Архип Куинджи"

Фото: ТАСС/Наталия Крючкова

Последние выходные работает выставка, на которую и так стояли очереди, а новая волна интереса поднялась после почти гротескной кражи (шедевр нашли, его тоже можно увидеть). Представлено 120 картин пейзажиста-романтика Куинджи из разных музеев страны. Главная задача – показать новаторский подход художника к цвету, свету и тени. Не зря ведь его технику позаимствовали Рерих и Крымов, а работы художника пользуются спросом у картинных воров.

Третьяковская галерея
Лаврушинский переулок, 12
Взрослый билет 300 рублей, льготный – 150 рублей
до 17 февраля

"Оскар Рабин. Hommage"

Оскар Рабин "УРА!". 1965, Холст, масло. Собрание Эрика Багдасаряна

"Я рисую то, что вижу" – слоган творчества одного из представителей Лианозовской группы. Классик-нонкомформист Рабин рисовал бытовые маркеры эпохи СССР – рыбу, газету, колбасу, добавляя к живописи коллажные вставки и ассамбляжи. Почти все работы предоставлены крупными частными фондами и собирателями, большинство покупали их непосредственно в мастерской художника в Париже, куда он вынужденно эмигрировал в 70-е и был лишен советского гражданства. Получилась очень теплая выставка в память о художнике. Для тех, кто любит советский андеграунд.

Мультимедиа Арт Музей
Остоженка, 16
Билеты – 500 рублей
до 17 февраля

Театр

"Драгоценности"

Фото: bolshoi.ru/Елена Фетисова

Постановка Джорджа Баланчина в трех частях – его первый "полнометражный" бессюжетный балет. Каждая часть символизирует отдельный камень: изумруд, рубин и бриллиант. Одеты танцовщики соответственно. Также у каждой части своя музыка: у "изумрудов" – Г. Форе, у "рубинов" – И. Стравинский, а у "бриллиантов" – П. Чайковский. И суть всего действа – именно в танце, сюжета, правда, нет. Очень красивая поставка, которая "словно и завтрак, и ланч, и обед у Тиффани". Подойдет для красивого выхода, идеальный подарок на 14 февраля (или безо всякого повода).

Большой театр
16 февраля в 12:00 и 19:00,
17 февраля в 14:00
Билеты (в официальных кассах) – от 1500 до 10000 рублей

"Солнечная линия"

Фото: meyerhold.ru

Семейный скандал в спектакле Виктора Рыжакова по пьесе Ивана Вырыпаева – практически метафора человеческих отношений в целом. Юлия Пересильд и Андрей Бурковский играют супругов. Больше на сцене никого нет, много ненормативной лексики, зрители плачут и смеются – и всем советуют.

Центр имени Вс. Мейерхольда
17 февраля в 19:00
Билеты – 1400 – 4000 рублей

Концерты

"Дайте танк (!)"

"Дайте танк (!)" – главная инди-команда Подмосковья конца 2010-х (ее участники живут в Коломне). Группа создает бодрый гитарный саунд с оглядкой на творчество Pixies и поет о проблемах сегодняшних 20-летних. В феврале музыканты представят концептуальный мини-альбом "На вырост" на сцене "ГлавClub Green Concert" – это будет самое крупномасштабное выступление "танкистов".

"Главклуб Green Concert"
Орджоникидзе, 11
16 февраля, 20:00
Билеты – от 1200 рублей

Семен Слепаков

Фото: crocus-city-hall.me

Обладатель двух красных дипломов (по экономике и французскому языку), кандидат экономических наук, сценарист, продюсер, звезда КВН... А еще Семен Слепаков поет – про футбол и мужскую дружбу, экстрасенсов и котиков. Услышать позитивные музыкальные зарисовки Семена можно 17 февраля.

"Крокус Сити Холл"
Красногорск, Международная, 20
17 февраля, 19:00
Билеты – от 1000 рублей

"Пакито Де Ривера"

Фото: ТАСС/Zuma/Nancy Kaszerman

Легендарный американский саксофонист и кларнетист кубинского происхождения Пакито Де Ривера – классик латинского джаза уже потому, что он был одним из основателей легендарного United Nations Band Диззи Гиллеспи. А еще он один из немногих музыкантов, с равным успехом выступающих в джазовом и классическом амплуа, причем и как исполнитель, и как композитор. Кроме того, общее количество статуэток "Грэмми" у Пакито тоже совершенно невероятное – четырнадцать!

ММДМ (Светлановский зал)
Космодамианская набережная, 52
17 февраля, 19:00
Билеты – от 1000 рублей

Years & Years

Олли Александер и компания триумфально выступили летом 2017-го в рамках фестиваля "Ласточка" в Лужниках. На этой неделе англичане Years & Years возвращаются в столицу с полноценным шоу и с новым альбомом – Palo Santo (в честь южноамериканского дерева, пластинка вышла прошлым летом). Между прочим, излишняя театрализованность концертов трио – не случайность, а закономерность. Для тех, кто не в курсе, Александер – известный киноактер, в фильмографии которого есть и хипстерский мюзикл "Боже, помоги девушке" и сериал "Страшные сказки".

Adrenaline Stadium
Ленинградский проспект, 80, корпус 17
16 февраля, 20:00
Билеты – от 2500 рублей

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