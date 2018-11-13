Последняя песня "Соловья". Малоизвестные факты о самом независимом кинотеатре Москвы

На месте киноцентра "Соловей" появится гостиница с культурно-досуговым центром, разрешение на строительство столичные власти выдали в октябре текущего года.
Редакция портала Москва 24 вспоминает самые интересные легенды и факты о культовом кинотеатре города.
Киноцентр работает по так называемой "Парижской системе": фильмы в нем показывают, пока на них приходят зрители, даже если в зале один человек. А, значит, репертуар кинотеатра формируется с учетом предпочтений кинозрителей.
"Соловей" держит более 195 рекордов по продолжительности проката фильмов, самым длительным из которых был прокат "Амели" – фильм показывали в течение 37 месяцев.
Ежедневно в залах Киноцентра проходят показы до 50 фильмов.
Фото: kinocenter.ru
Сегодня Киноцентр на Красной Пресне считается одним из последних независимых кинотеатров России, не входящим ни в одну сеть.
Раньше в этом же здании располагались ночные клубы "Инфинити" и "Бархат", которые в свое время входили в десятку самых больших клубов Москвы. После их закрытия территории были переоборудованы под новые залы.
Самые часто фотографируемые туалеты находятся в "Соловье". По крайней мере, так считают сотрудники кинотеатра.
Фото: kinocenter.ru
Стены коридоров Киноцентра украшают тысячи коллажей из известных кинолент.
В 2009 году здесь проходил 31 Московский Международный кинофестиваль.
В "Соловье" три года подряд проводился Международный благотворительный кинофестиваль "Лучезарный ангел" под девизом "Доброе кино возвращается".
Далеко не все выходящие в прокат блокбастеры показывают в "Соловье". В Киноцентре это объясняют просто: "наша система рекомендаций хорошего кино".