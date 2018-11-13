Последняя песня "Соловья". Малоизвестные факты о самом независимом кинотеатре Москвы

На месте киноцентра "Соловей" появится гостиница с культурно-досуговым центром, разрешение на строительство столичные власти выдали в октябре текущего года.

Редакция портала Москва 24 вспоминает самые интересные легенды и факты о культовом кинотеатре города.

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Киноцентр на Красной Пресне (а именно так назывался "Соловей" до 2001 года) открыл свои двери в 1989 году. Тогда еще здесь находились фондовые хранилища Музея кино и залы для выставок, но в начале двухтысячных Музей закрылся. С 2013 года в "Соловье" открыто 24 зала, в том числе и для показа фильмов в формате 3D со специальной оптикой.



Киноцентр работает по так называемой "Парижской системе": фильмы в нем показывают, пока на них приходят зрители, даже если в зале один человек. А, значит, репертуар кинотеатра формируется с учетом предпочтений кинозрителей.

"Соловей" держит более 195 рекордов по продолжительности проката фильмов, самым длительным из которых был прокат "Амели" – фильм показывали в течение 37 месяцев.

Ежедневно в залах Киноцентра проходят показы до 50 фильмов.

Сегодня Киноцентр на Красной Пресне считается одним из последних независимых кинотеатров России, не входящим ни в одну сеть.

Раньше в этом же здании располагались ночные клубы "Инфинити" и "Бархат", которые в свое время входили в десятку самых больших клубов Москвы. После их закрытия территории были переоборудованы под новые залы.

Самые часто фотографируемые туалеты находятся в "Соловье". По крайней мере, так считают сотрудники кинотеатра.

Стены коридоров Киноцентра украшают тысячи коллажей из известных кинолент.

В 2009 году здесь проходил 31 Московский Международный кинофестиваль.

В "Соловье" три года подряд проводился Международный благотворительный кинофестиваль "Лучезарный ангел" под девизом "Доброе кино возвращается".

Далеко не все выходящие в прокат блокбастеры показывают в "Соловье". В Киноцентре это объясняют просто: "наша система рекомендаций хорошего кино".