Пресс-конференция Сергея Шнурова. Прямой эфир

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная финальному туру группы "Ленинград". Лидер группы Сергей Шнуров рассказывает о туре и делится творческими планами.

Концерты пройдут в девяти городах: 4 июля – в Калининграде, 14 июня – на стадионе "Открытие Арена" в Москве, 20 июня – в Нижним Новгороде, 25 июня – в Казани, 30 июня – в Самаре, 6 июля – в Екатеринбурге, 6 сентября – в Волгограде, 13 сентября – в Ростове-на-Дону, и завершится тур 12 октября на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге.