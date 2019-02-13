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Культура

13 февраля, 13:01

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Зови таракана именем бывшего: как западные зоопарки отмечают день любви

Таракан любви: как иностранные зоопарки отмечают 14 февраля
культура общество город weekend

Ко Дню святого Валентина техасский зоопарк Эль-Пасо подготовил забавную акцию: за два доллара можно назвать таракана в честь своего бывшего (или бывшей). 14 февраля насекомых скормят сурикатам. Посмотреть на этот процесс можно будет в прямом эфире.

facebook.com/elpasozoo

Координатор зверинца Сара Боррего комментирует: "А что может быть лучше в День святого Валентина, чем покормить сурикатов тараканом, которого зовут, как вашего бывшего!?" Кстати, акция имеет успех: за несколько дней набралось уже более 1500 участников.

Подобная акция также проходит в Центре охраны Хемсли в графстве Кент в Британии, но здесь все более гуманно: насекомые с именами бывших будут жить, по крайней мере, в режиме онлайн их точно никому не скормят. Зато пресс-служба зоопарка предлагает практически "в прямом эфире" унизить своих экс-возлюбленных: "Хотите поставить точку в отношениях и даже немного отомстить? Мы знаем, как поднять вам настроение перед Днем святого Валентина. Почему бы вам не назвать нашего таракана в честь вашего бывшего?" И главная фишка – все, кто примут участие в акции, смогут любоваться именами своих бывших на доске рядом с террариумом. Стоимость участия – £1,5 фунта (около 130 рублей).

Как к подобной акции отнеслись бы в Москве? Поговорили с "Городской фермой" на ВДНХ, узнали, как они относятся к инициативе иностранных коллег, а заодно обсудили с маркетинговым агентством подобную акцию как пиар-ход. Столичный зоопарк и "Москвариум" от комментариев воздержались.


Полина Немшилова, директор Городской фермы на ВДНХ:

"Мы бы никогда не ввели подобную опцию, так как Городская ферма больше про любовь. Мы учим обращаться к животным бережно, к тараканам в том числе. Но как маркетинговый ход и пиар-акция – это круто. Зоопарки искали инфоповод, чтобы привлечь к себе внимание, и нашли его. Для взрослых – это целое шоу и, по-моему, очень веселое".

Виктор Майклсон, глава маркетингового агентства "Коммуникатор":

"Качество маркетингового хода оценивается той аудиторией, которую мы получаем, и насколько эта аудитория нам релевантна. История иностранных зоопарков вышла далеко за пределы маленького городка, о ней узнал весь мир. В итоге получился колоссальный охват аудитории, но далеко не вся она релевантна. Так что эту историю можно расценивать положительно. Теперь люди, которые живут в городе, будут гордиться им. Можно предположить, что народа в зоопарке будет куда больше: все захотят посмотреть на выдумщиков. Акция веселая и оригинальная, но не думаю, что у нее будет много участников.

Народы России и Америки очень похожи, в том числе в понимании юмора. Не зря у нас с таким успехом идут американские комедии. Поэтому в нашей стране подобная акция прозвучала бы хорошо. Возможно, не в Москве, а в более маленьких городах. Столичный зоопарк – это все-таки историческое место со своей репутацией. Он настолько старый, что его можно считать практически музеем, а не местом для развлечения. Думаю, что в любом региональном городе, где зоопарк только открылся и должен раскрутиться, акция зашла бы".

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