5 спектаклей, на которые можно сходить аккурат 31 декабря

Любовные истории, ностальгия по "оттепели" и праздник мечты вместе с Олегом Меньшиковым – мы собрали пять лучших спектаклей на 31 декабря.

"Из жизни планет"

В 2014 году лидер группы "Мегаполис" Олег Нестеров написал саундтрек к четырем фильмам, которых никогда не было: эти сценарии эпохи "оттепели" так и не реализовали. Истории легли в основу проекта "Из жизни планет": получился спектакль-концерт, одноименный альбом и еще сайт, где собраны те самые сценарии, а еще фотографии, документы и фильмы.

"Из жизни планет" раньше играли на разных площадках, но теперь он стабильно пару раз в год идет в ЦИМе. Это нечто среднее между привычным спектаклем, концертом и задушевным сторителлингом. Пять музыкантов "Мегаполиса" посреди сцены, декораций почти никаких, только расставленные по периметру старые телевизоры с кинохроникой. Неспешный рассказ Нестерова о кинематографе шестидесятых и об "оттепельских" нравах сопровождают отрывки из дневниковых записей, музыка и стихи. В определенный момент можно уловить тонкое ощущение, фантомную ностальгию, свидетелем которых вы, скорее всего, никогда не были.

Центр имени Мейерхольда

19:00

Билеты: 1600–3000 рублей

"Новогодний оркестр мечты"

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Это бенефис Олега Меньшикова для его поклонников, которых, судя по стремительно разлетающимся билетам, немало. Художественный руководитель театра имени Ермоловой на протяжении почти двух часов рассказывает о самых незабываемых моментах своей жизни, танцует, иногда смешно шутит, читает избранные главы из своей книги и поет.

Вместе с Меньшиковым выступает оркестр: музыканты подпевают артисту, тоже стараются шутить и перебрасываются барабанными палочками.

Театр имени Ермоловой

Билеты: 5000 – 10000 рублей

"Шоу пошло не так"

Фото: Юрий Богомаз

У русской версии легендарной бродвейской постановки с длинным названием "Очень смешная комедия о том, Как шоу пошло не так" была очень мощная рекламная кампания. Продюсер Дмитрий Богачев уже не первый раз адаптирует для российской публики иностранные хиты: благодаря ему в Москве были показаны "Призрак оперы", Mamma Mia, "Чикаго", "Бал вампиров".

По сюжету, труппа актеров-неудачников пытается поставить детектив в духе Агаты Кристи, но на премьере все идет не так, как планировалось. В хаос на сцене будут втянуты и зрители.

Московский Дворец молодежи

13:00 и 18:00

Билеты: 1400-5300 рублей

"Почтигород"

"Почтигород" – это девять трогательных, реальных, волшебных и сюрреалистичных историй о любви. Истории происходят в маленьком городке где-то на краю света в одно и то же время – декабрьским вечером. Из пьесы американского драматурга Джона Кариани режиссер Сергей Голомазов постарался убрать лишние сантименты. Зато художник Николай Симонов, который в начале двухтысячных оформлял спектакли Кирилла Серебренникова, наоборот, добавил романтики: например, на сцене идет снег, но не везде, а только над влюбленными персонажами; луна время от времени оживает; под ногами актеров очень трогательно скрипит пенопласт, словно они и правда идут по зимней дороге.

Театр на Малой Бронной

19:00

Билеты: 2000 – 5000 рублей

"Удивительное путешествие кролика Эдварда"

Эта детская сказка, поставленная по одноименному произведению современной писательницы Кейт ДиКамилло, поднимает совершенно не детские темы. Главный герой, фарфоровый кролик Эдвард проходит очень серьезный путь: от беспечности и расчетливости к любви, потерям и разочарованию. Режиссер Глеб Черепанов поставил умный и сложный, но понятный детям спектакль, в котором есть и видео-арт, и анимация, и театр теней, и неплохая хореография.

МХТ имени Чехова

12:00

Билеты: 1000 – 2000 рублей

Наталья Лучкина