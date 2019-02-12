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Культура

12 февраля, 17:22

5 подкастов от хороших журналистов

культура образование weekend

Рассказываем, каких журналистов стоит послушать, если лень читать.

Фото: depositphotos/enotmaks

Blitz and Chips

Главная тема подкаста – разговоры о культуре в самом широком смысле: обсуждают кино, музыку, технологии и науку. Например, последние выпуски о Шьямалане, в основном про фильмы "Сплит" и "Стекло", о лучшем ситкоме в мире (по мнению автора, подкаста) – "Бруклин 9-9", о шаверме и глобализации еды. В общем, в фокусе все, что сделано человеком. Подкаст делает журналист Григорий Пророков. Впервые он начал экспериментировать с этим форматом в 2015 году, работая редактором в Lookatme. После закрытия медиахолдинга это превратилось в хобби, а сейчас Пророков зарабатывает на проекте. Подкасты выходят регулярно по средам.

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НОРМ

Разговор о том, как меняется мир. Один выпуск – одна хайповая тема. Где искать новых друзей, когда ты взрослый? Как жить с одиночеством? Как найти квартиру и не сойти с ума? Зачем ходить к психотерапевту и что они думают о пациентах? Как просить прибавку к зарплате? Создатели проекта – Даша Черкудинова (главный редактор "Секрета фирмы") и Настя Курганская (автор Wonderzine) – затрагивают широкий спектр вопросов: от бытовых до глубоко психологических. Так что НОРМ – это разговор по душам о том, что действительно тревожит двух девушек. Точных дней выхода подкастов нет: они могут появляться один раз в неделю, а порой и два раза в месяц.

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Партнерский материал

Журналистки Лида Кравченко и Валя Горшкова рассказывают про новинки кино, сериалов и книг. Например, в последнем подкасте обсуждали главного кандидата на "Оскар"–2019 – фильм Альфонса Куарона "Рома", третий сезон "Настоящего детектива", книгу "Эмпайр Фоллз", получившую Пулитцеровскую премию. Кравченко объясняет, почему какой-то фильм – супер, а другой – совсем не очень, а Горшкова советует самые классные книжные новинки. Все, как в самом качественном современном медиа, только в записи. Новый выпуск – каждый понедельник.

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Фото: depositphotos/doomu

Читатель

Здесь все строго о книгах. Раз в две недели главред Bookmate Павел Грозный разговаривает с самыми фанатичными читателями электронной библиотеки о литературе, которая их изменила. Журналисты, кинокритики, студенты ВШЭ и писатели советуют несколько любимых книг и отвечают на вопросы Грозного. Здесь объясняют, почему в России делают непривлекательные обложки книг, какая литература и как попадает в тюремные библиотеки, как спортсмены пишут увлекательные мемуары и так далее. Для тех, кто любит интервью с неизвестными, но интересными людьми.

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В предыдущих сериях

Подкаст "КиноПоиска", где его главный редактор Лиза Сурганова и автор телеграм-канала "Запасаемся попкорном" Иван Филиппов обсуждают главные новинки сериалов. Проект стартовал в начале 2019 года, поэтому вышло всего два выпуска. Уже обсудили тему маньяков и проблемы подростков в сериалах "Ты" и "Половое воспитание", а также рассказали о самых ожидаемых проектах 2019 года. Обещают, что выпуски будут регулярными, но точного дня выхода подкаста пока нет.

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