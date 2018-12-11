Культурные площадки: арт-пространства захватывают город

В Москве начинают и продолжают свой путь разные культурные площадки, порой с очень полярными проектами в своих стенах. Но все они стремятся к развитию талантливых молодых людей, реализации их творческих задумок и улучшению креативного облика города в целом. Мы расскажем вам про три интересных места, где обязательно стоит побывать и окунуться в представленную ими программу.

"Эфир"

Фото: Татьяна Хессо

Место совсем молодое, но уже известное в Москве. Находится на территории бывшего завода "Арма", в отреставрированном газгольдере цилиндрической формы. Идея создать арт-центр появилась в сентябре 2017 года и ровно через год состоялось открытие. Отправной точкой этого проекта явилось осознание того, что репертуарный театр не подходит по формату его основателю – актрисе Марии Ремер – в силу отсутствия выбора и спокойствия в традиционном театре. Поэтому появилось нечто новое – современная коллаборация современного искусства.

Фото: Татьяна Хессо

Жизнь арт-объединения направлена на рост и развитие искусства в России. Это место про свободу и самовыражение. На площадке проводятся как свои, так и внешние театральные постановки. Но не каждый сможет воплотить свою задумку в этих стенах, так как отбор довольно строгий.

Арт-объединение старается дать возможность молодым талантливым людям раскрыть и проявить себя. Здесь нет границ искусству, зато есть новые лица. Постановки ориентируются на разный возраст своего зрителя, не загоняя аудиторию в какие-то рамки.

Формат мероприятий: пространство многофункциональное, где можно проводить спектакли, кинопоказы, концерты, презентации и вечеринки (здесь даже есть свой бар).

Время работы: с 10:00 до 23:00, но при необходимости можем работать и ночью.

Адрес: Нижний Сусальный переулок, 5, строение 18.

Материал подготовлен совместно с Марией Ремер – основатель пространства "Эфир"

Proun

Фото предоставлено Proun Moscow

Движение Proun Moscow появилось в 2016 году в Москве, путем объединения Мисака Самокатьяна, Алексея Руденко, художников Александры Гавриловой и Сергея Титова (группа Stain). В дальнейшем к ним присоединились другие художники единомышленники. Целью движения является создание выставок цифрового искусства как цельного digital-art проекта. Площадка, где концептуальное взаимодействует с техническим, а над всем стоит личная самоорганизация художников.

Арт-пространство – зона власти и воли художников, а не менеджеров и кураторов. То, что вы увидите на экспозиции, будет именно тем продуктом, который был изначально задуман самим художником. Работы, которые представлены в рамках выставок, должны производить цельное эмоциональное воздействие на зрителя, являя собой нечто единое – большее, чем просто сумму работ.



Фото предоставлено Proun Moscow

Формат мероприятий: на площадке проходят выставки художников движения Proun, а также выставки нестандартных форматов, например, "BYOB: притащи свой проектор". В рамках этого проекта каждый желающий мог принести в пространство проектор и показать медиаискусство, которое он создал. В рамках выставок проходят лекции и мастер-классы известных художников и теоретиков искусства, а также концерты и перформансы.

В 2019 году в галерее запланирована выставка, на которой будут представлены работы в разных жанрах и техниках. Все зрители на входе будут получать стикеры, с помощью которых они могут предложить за любой понравившийся арт-объект любую свою вещь – нельзя будет предлагать только деньги. В течение выставки каждая работа "обрастет" предложениями, и в конце каждый художник выберет то, на что он обменяет свою работу.

Время работы: со вторника по воскресенье, с 12:00 до 00:00, понедельник – выходной.

Адрес: завод Плутон, ул. Нижняя Сыромятническая, 11, корпус 2.

Материал подготовлен совместно с Мисаком Самокатьяном – художник, один из идеологов движения художников Proun Moscow / Ниной Расюк – исполнительный директор галереи Proun Moscow

"Наука и искусство" (НИИ)

Фото предоставлено НИИ

"Наука и искусство" существует четыре года. Это место со своим мнением и характером, одно из первых в ряду московских арт-пространств нового типа. Изначально на месте "НИИ" находился Государственный научно-исследовательский институт драгоценных металлов и алмазов, отсюда появилось название. Оно также весьма точно отражает суть происходящего – ребята делают то, что им нравится.

Формат мероприятий: прежде всего, "НИИ" фокусируется на музыке, музыкальной и визуальной культуре. Здесь проходят концерты авангардных музыкантов, выставки молодых художников и прочих представителей творческих профессий, которые в той или иной мере занимаются дизайном и искусством. Проходящие здесь события объединяют людей, поддерживают существующие сообщества и, наконец, просто являются источником положительных эмоций.

Фото предоставлено НИИ

Команда "НИИ" уверена в том, что их деятельность частично заполняет тот пробел, который сформировался сегодня в актуальной культурной повестке столицы. Здесь все делают немного по-другому, например, не пытаются произвести продукт массового потребления и не создают искусственного ажиотажа вокруг своих активностей. Аудитория здесь абсолютно разная, все зависит от конкретного мероприятия, но если попытаться обозначить какой-то определенный срез, то практически все сами являются творческими единицами, представителями той или иной креативной сферы.

Время работы: с воскресенья по среду, с 13:00 до 23:00, в четверг – с 13:00 до 02:00, в пятницу – с 13:00 до 06:00, в субботу – с 13:00 до 00:00.

Адрес: Наставнический переулок, 13/15, строение 3.

Материал подготовлен совместно с Александром Хмелевским – основатель "НИИ" (Наука и Искусство)



Выставки, театральные постановки, инсталляции, перформансы, вечеринки, концерты – это часть того, что сейчас совмещают в себе арт-пространства. Мультикультурный формат поистине завоевывает Москву, что не может не радовать.

Алиса Абаева